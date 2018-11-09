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Польша хочет миллиардов: Евросоюз может резко уменьшиться

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Владимир Корнилов
© AFP 2018 / Janek Skarzynski Молодой человек с флагом Польши. Архивное фотоМолодой человек с флагом Польши. Архивное фото
© AFP 2018 / Janek Skarzynski

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

"Полексит" — на текущей неделе это слово звучало чуть ли не во всех европейских СМИ. Запущено оно было с легкой руки Дональда Туска, главы Европейского совета, который, выступая на пресс-конференции в Варшаве, предупредил о возможности выхода Польши из ЕС.

На самом деле ни Туск, ни подавляющее большинство поляков не желают такого сценария. Во всяком случае пока. Польша — одна из самых "еврооптимистических" стран, хотя уже далеко и не такая оптимистичная, как несколько лет назад. По данным Евробарометра, 70 процентов граждан Польши считают членство в ЕС нужным и покидать Союз не намерены.

Это объяснимо. На протяжении нескольких десятилетий Польша выступала главным бенефициаром при распределении денежных средств Евросоюза (лишь пару раз по этому показателю опускалась на второе место, когда Брюссель вливал срочную финпомощь в Грецию). На данный момент поляки получают 10,6 миллиарда евро в год из бюджета ЕС, внося в него всего 3,5 миллиарда. Так что они еврооптимисты не просто так, а за очень хорошие деньги.

Флаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Политолог: Польша предприняла очередную попытку шантажа ЕС
Прекрасно понимая эти настроения общества, бывший премьер-министр Польши Туск скорее использовал слова о возможности "Полексита" как эдакую "страшилку" для населения: мол, нынешнее правительство доведет и до такого. А его резкое выступление было вызвано личной обидой. Дело в том, что в Варшаву он приехал по вызову на допрос. Туск предстал перед специальной парламентской комиссией, расследующей один из самых громких скандалов Польши — дело финансовой пирамиды Amber Gold.

Скандал вокруг этой фирмы длится уже шесть лет. Amber Gold была классической мошеннической схемой: обещала клиентам, якобы вкладывавшимся в золото, более 10 процентов годовых. В итоге в 2012-м компания вполне закономерно обанкротилась, "нагрев" порядка 20 тысяч клиентов (преимущественно пожилого возраста) на 850 миллионов злотых (более 200 миллионов евро). Правительство обвинили в причастности к этой схеме. Изюминка скандала — то, что сын Туска Михал какое-то время работал в структурах Amber Gold, чем многие и объясняли беспроблемное функционирование классической пирамиды.

Скандал был настолько громким, что это во многом стоило "Гражданской платформе", партии Туска, катастрофического поражения на парламентских выборах 2015 года. Правда, сам Туск к тому времени перескочил в тепленькое кресло главы Евросовета и как бы оказался не причастен к поражению.

Уже не форт
© Виталий Подвицкий
Уже не форт

И вот Туск в минувший понедельник в течение семи часов давал унизительные показания перед парламентской комиссией, причем все это транслировалось в прямом эфире польского телевидения. Можете представить себе душевное состояние экс-премьера в момент, когда он давал пресс-конференцию.

Во всем этом, однако, есть нюанс. Да, пока поляки не желают выходить из ЕС, пользуясь постоянными вливаниями из европейского бюджета. Но все может измениться в одночасье — как только поляков переведут из разряда главных нахлебников Евросоюза в разряд доноров (пусть даже и минимальных). А такая перспектива все ближе. К примеру, если Британия в следующем году все-таки выйдет из ЕС, не выплатив компенсаций, то в евробюджете образуется дыра размером 12-13 миллиардов евро в год. Конечно, закрывать ее придется основным донорам — Германии, Франции, Нидерландам. Но и "миноритариям" Европы намекают, что неплохо бы поделиться своими взносами. Угадайте, кто первым начал ворчать по этому поводу. Конечно, поляки.

Автобус Черновцы - Варшава на Западном автовокзале польской столицы. С 11 мая украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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С ними плохо, без них – еще хуже. Германия может отнять у Польши украинцев
Жан-Клод Юнкер, правда, объясняет, что закрытие этой дыры обойдется европейским налогоплательщикам в стоимость одной чашки кофе в день: мол, ради Европы можно и пожертвовать одной чашкой.

Сейчас идут бурные дебаты о новом бюджете Евросоюза, до сих пор верставшемся на семь лет. Нынешняя семилетка оканчивается в 2020-м, и теперь все говорят о необходимости снизить срок плана до пяти лет. Пока еще в планах ЕС оставить Польшу в числе основных потребителей, но еврочиновники озвучивают возможность снижения вспомоществования тем странам, которые не обеспечат "функциональную и независимую юридическую систему". Недвусмысленный намек Варшаве, обвиняемой Брюсселем в попытке ликвидировать независимость судов. Само собой, Польша резко противится таким планам, чувствуя себя незаслуженно обиженной и уязвленной.

Чуть ли не все польские эксперты, защищающие "евроинтеграцию" в российских телевизионных эфирах, в кулуарах в один голос твердят, что Польша моментально поставит вопрос о выходе из Европейского Союза, как только сумма выплат ею в европейский бюджет превысит сумму поступлений оттуда (а такая перспектива выглядит не столь уж отдаленной). Об этом все чаще упоминают и в польских СМИ. Вот вам и "европейские ценности"! Оказывается, быть еврооптимистом можно только за деньги. По крайне мере, с точки зрения поляков.

Газовый терминал в Свиноуйсьце. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Польские амбиции. Кого Европа пригрела на груди
Чем больше в Европе обсуждают, что Польше, постоянно хвастающейся ростом экономики и благосостояния граждан, пора бы уже переходить в разряд доноров Евросоюза, тем чаще там звучат вопросы в стиле булгаковского героя: "Я без пропитания оставаться не могу, где же я буду харчеваться?"

Ну ничего, есть ведь еще вопрос репараций, которые необходимо сбить с Германии за Вторую мировую войну. Бюро анализа польского сейма уже постановило, что Польша имеет основания требовать с Берлина 48,8 миллиарда долларов. А некоторые польские депутаты насчитали 850 миллиардов. Что-то подсказывает, что по мере приближения статуса донора Евросоюза там и на триллионы счет пойдет.

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