Туск прибыл в Варшаву на допрос о финансовой пирамиде

ВАРШАВА, 5 ноя – РИА Новости. Глава Евросовета Дональд Туск прибыл в Варшаву на допрос о деятельности финансовой пирамиды Amber Gold, передает корреспондент РИА Новости.

По пути на заседание комиссии, которая занимается расследованиями, Туск пообщался с журналистами.

"У меня немного записей и то, что осталось в памяти через 6-7 лет. Но суд будет спрашивать именно о том, что я помню", — сказал он.

Ранее Туск неоднократно называл комиссию по расследованию Amber Gold политической, но в этот раз не намерен делать никаких заявлений. "Я буду ожидать вопросов, не буду делать заявлений", — сказал он.

В Польше уже несколько лет с большим политическим резонансом ведется расследование деятельности компании Amber Gold. В 2009 году она вышла на рынок и, не имея разрешения комиссии финансового надзора Польши, стала привлекать инвестиции в золото под большие процентные ставки – намного больше, чем ставки по счетам банков драгоценных металлах.

В 2012 году компании Amber Gold объявила о банкротстве. Около 19 тысяч клиентов компании потеряли свои деньги. Сумма ущерба по разным данным составляет около 851 миллиона злотых (около 225 миллионов долларов по текущему курсу).

Представители нынешней польской власти утверждают, что существование этой финансовой пирамиды на протяжении трех лет было бы невозможным без поддержки со стороны чиновников предыдущего правительства под руководством Туска.

Одно время в компании, принадлежавшей Amber Gold, работал сын нынешнего главы Евросовета и экс-премьера Польши Михал Туск. Он утверждает, что не был в курсе финансовых махинаций.