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Трамп уничтожит весь долг США: уже есть варианты, за чей счет

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Иван Данилов
© AFP 2018 / Timothy A. ClaryСчетчик государственного долга США на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Архивное фотоСчетчик государственного долга США на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Архивное фото
© AFP 2018 / Timothy A. Clary

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Счетчик госдолга США
© AP Photo / Gerald Herbert
"Фантастическая цель". Эксперт о планах Трампа погасить госдолг
Президент США Дональд Трамп сделал шокирующее заявление: он намерен погасить гигантский государственный долг Соединенных Штатов. Цена вопроса — 21,7 триллиона долларов, и главная финансовая загадка современности заключается в том, каким образом решительный американский лидер собирается найти и выплатить столь внушительную сумму. И дело тут не в любопытстве журналистов и финансистов, а в том, что все более или менее реалистичные методы решения проблемы американского госдолга предполагают тяжелейшие побочные последствия, которые окажутся катастрофическими как для американской, так и для мировой экономики. Впрочем, практика показывает, что даже самые тяжелые побочные последствия не останавливают президента США в том случае, если решение кажется ему правильным.
Дефолт близко
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Дефолт близко

"Трамп клянется выплатить долг, который растет со скоростью взрыва", — сообщает специализированное политическое издание The Hill и напоминает, что аналогичное обещание Трамп давал еще кандидатом в президенты. На данный момент результаты "снижения госдолга" выглядят довольно обескураживающе — нынешнему президенту его удалось не снизить, а довести до рекордных размеров. А заодно — разогнать до рекордной скорость его увеличения. Агентство деловой информации Bloomberg сообщает, что, по оценке американского Минфина, правительству США придется занять за 2018 год 1,34 триллиона долларов — что вдвое больше, чем в 2017-м, потому что действия Трампа приводят к резкому увеличению бюджетного дефицита.

Счетчик государственного долга США. Архивное фото
© AFP 2018 / Robyn Beck
Трамп рассказал, когда США полностью выплатят госдолг
Именно в ответ на критику в связи со взрывообразным ростом госдолга Трамп пообещал его сократить. "Мы начнем выплачивать долги, у нас много долгов" (цитата по Washington Examiner), заявил американский лидер во время недавнего совещания по экономическим вопросам, которое прошло в Белом доме на прошлой неделе. Это заявление плохо стыкуется со всеми официальными документами Минфина США, а также с прогнозами аналитического центра американского конгресса, которые указывают на то, что долг будет расти даже без учета последствий налоговых реформ Трампа и его плана инфраструктурных инвестиций, также предполагающих долговое финансирование.
В долгах как в шелках
© Виталий Подвицкий
В долгах как в шелках

В рамках развернувшейся на заседании дискуссии Трамп выдвинул несколько тезисов, которые должны вызвать серьезную обеспокоенность других государств. Президент США заявил, что иностранные державы фактически ограбили Америку: "У нас произошел один из самых великих переносов богатства, которые когда-либо были в мировой истории. <…> Богатство было взято из нашей страны и перенесено в другие. И это произошло только лишь потому, что у нас были люди, которые за этим не присматривали, или они не знали, или им было все равно. <…> И это невероятно".

Президент США Дональд Трамп на приеме, посвященном 35-летию атаки на мирную миссию во время Ливанской гражданской войны. 25 октября 2018
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Слабоумие и отвага. Вашингтон повышает ставки в торговой войне
Наблюдая за риторикой вашингтонского лидера, тяжело отделаться от ощущения, что он готовит какое-то радикальное решение американских торгово-экономических проблем. И потому заранее готовит публику к тому, что это решение будет ей представлено в виде некоего "восстановления справедливости" или "компенсации" за все то богатство, которое, по версии Трампа, было вывезено из США. Если посмотреть на ситуацию глазами верного трамписта и американского патриота, то страшное ограбление Америки действительно налицо: мало того что из нее вывезли (и продолжают вывозить) богатство, которое уплывает за рубеж из-за негативного торгового баланса, так еще и получается, что США в долгу у своих грабителей. Этот взгляд на вещи откровенно странен. Почти весь остальной мир смотрит на возможность США десятилетиями жить в долг и увеличивать уровень потребления за счет печатания "портретов президентов" (то есть долларов) как на крайне несправедливую привилегию. К тому же — поддерживаемую угрозой применения военной силы и особым статусом доллара, который был приобретен благодаря результатам Второй мировой и победе США в холодной войне.

Пазл в виде 100-долларовой купюры
CC0 / qimono /
Аналитик: американцам надо сокращать свои расходы, другого варианта нет
Дальнейшие события могут развиваться по трем сценариям, хотя при определенных обстоятельствах и сноровке Трамп сумеет эти сценарии смешивать между собой.

Первый можно условно назвать "Кому должен, всем прощаю".

Под предлогом того, что Америку якобы ограбили с помощью несправедливых торговых соглашений, демпинга и отрицательного торгового баланса, президент США может заявить, что США не будут выплачивать по облигациям представителям тех государств, с которыми у США отрицательный торговый баланс. Такой жест будет смотреться дико и нарушит все мыслимые и немыслимые обязательства и правила приличия, но для Трампа после выхода из "иранской сделки" (подтвержденной на уровне ООН!) любое море по колено, не говоря уже о том, что сам нынешний президент — серийный банкрот. То есть если он воспринимает Америку как одну большую корпорацию, то провести ее через банкротство может показаться ему вполне хорошей идеей. Тем более что в этом случае большую часть долгов удастся списать, попутно объявив себя национальным героем, а всех недовольных — врагами США и предателями родины.

Доллары США
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Мир ждет от США разъяснений". Экономист о рекордном госдолге США
Для экономики США такая схема повлечет крайне негативные последствия из-за того, что иностранные инвесторы больше не будут ей доверять, но нельзя исключать, что, с точки зрения Белого дома, избавление одним махом от всех (или почти всех) отягощений покажется достаточной мотивацией.

Второй сценарий можно условно назвать "Прощай, доллар!" — и он сводится к гиперинфляционному решению проблемы госдолга. В американских СМИ уже проходила (пока неподтвержденная) информация о том, что Дональд Трамп предлагал Гарри Кону, руководителю экономического совета при президенте, оригинальное решение — "просто взять и напечатать денег", чтобы расплатиться со всеми кредиторами. У такого подхода есть важный плюс — с формальной точки зрения это не будет дефолтом или банкротством США, но в случае появления в мировой финансовой системе "лишних" 22 триллионов ценность доллара (и, соответственно, его курс к золоту, нефти, а также другим валютам) резко упадет. Доллар в прямом смысле потеряет ценность, а равно статус главной валюты мировой торговли. Долларовые же резервы центральных банков станут фактически "резаной бумагой". По экономике США будет нанесен гиперифляционный удар, однако и в данном сценарии можно при большом желании найти позитив, который соблазнит Трампа и его команду. Гиперинфляция доллара сделает импорт в США очень дорогим и буквально принудит американскую экономику начать снова производить то, что она за последние десятилетия привыкла закупать в кредит. Правда, это вряд ли порадует избирателей, чей уровень жизни резко упадет из-за галопирующей инфляции и уничтожения сбережений.

© Sputnik / Tatyana LukyanovaМесто, на котором находились часы госдолга США в Нью-Йорке
© Sputnik / Tatyana Lukyanova
Место, на котором находились часы госдолга США в Нью-Йорке

Мужчины возле баннера с изображением американского доллара возле обменного пункта
© AP Photo / Amr Nabil
Экономист: рекордный госдолг США — "бомба", заложенная под экономику
Есть еще третий сценарий — назовем его "Забыть и не вспоминать". Трамп может просто "забыть" о своем обещании снизить долг. Может показаться, что это самое рациональное решение, но это ощущение будет обманчивым.

Президент США заговорил о решении проблемы госдолга не от хорошей жизни. Американские финансовые СМИ и эксперты замечают, что иностранцы покупают все меньше американских государственных облигаций, а их приходится выпускать все больше из-за растущего бюджетного дефицита. А значит, Минфину США приходится соглашаться на все более высокую доходность по новым облигациям для того, чтобы привлечь покупателей. На финансовых рынках царит причудливая смесь грусти и надежды на то, что недавние падения не превратятся в полноценный виток нового финансового кризиса по образцу 2008 года или даже хуже. Пока у Трампа еще есть возможность выбрать эндшпиль для этой партии, но если упустить момент, то можно дотерпеть до начала абсолютно неконтролируемого финансового катаклизма. Трамп, еще кандидатом жаловавшийся на то, что в США "фальшивая экономика", это прекрасно понимает.

Вопрос лишь в том, решит ли он запустить гиперинфляцию или дефолт прямо сейчас в надежде на быстрое восстановление американской экономики или попытается выиграть время, чтобы "поджечь весь мир" до того, как кризис накроет Америку.

Долгомет
© Виталий Подвицкий
Долгомет

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