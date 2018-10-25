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Абсолютное оружие США сломалось

(обновлено: 08:12 25.10.2018)
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Иван Данилов
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкЧеловек в костюме надувает воздушный шар со значком американского доллара. Архивное фотоЧеловек в костюме надувает воздушный шар со значком американского доллара. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Если не считать ядерных ракет, самым страшным оружием Вашингтона является американский доллар. В американской политологии есть даже специальный термин, который описывает использование долларовой системы в качестве инструмента силового давления на другие страны — "weaponization of the dollar" — дословно "превращение доллара в оружие".

Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Демонетизация доллара
Более того, как и в случае ядерного оружия, есть несколько видов "долларового оружия", и санкции в виде отключения от доступа к долларовым транзакциям — это далеко не самый эффективный тип. Вашингтон периодически применяет так называемый "долларовый пылесос" который уже несколько раз доказал свою максимальную эффективность против развивающихся экономик.

Работа "долларового пылесоса" выглядит примерно следующим образом: когда в мире происходит какая-то экономическая турбулентность или когда в США поднимаются долларовые процентные ставки, то капиталы со всего мира, движимые страхом или жадностью их владельцев, устремляются в США, попутно обваливая курсы валют развивающихся экономик, создавая в этих экономиках дефицит инвестиций и серьезно осложняя им выплату долларовых долгов.

Если обозначить движения капиталов на глобусе, то создается впечатление, что где-то в Нью-Йорке периодически появляется воронка, в которую устремляются доллары со всего мира. Этот феномен известен давно, и со временем американцы научились его использовать не только как инструмент экономического сдерживания конкурентов, но и как инструмент поддержки собственной экономики.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время выступления в Европарламенте. 12 сентября 2018
© REUTERS / Vincent Kessler
Глава Евросоюза объявил начало "избавления от доллара"
Когда им нужно простимулировать окружающий мир к инвестированию в американскую экономику, то до недавнего времени было достаточно просто устроить небольшой геополитический шок и панику или слегка поднять ставки по облигациям государственного займа США, или, если совсем припекало, то можно было одновременно сделать все вышеперечисленное, чтобы спровоцировать приток в США капиталов со всего мира.

Однако сейчас американские эксперты и финансовые СМИ констатируют страшное для США изменение ситуации — "долларовый пылесос" сломался: иностранные инвесторы покупают все меньше и меньше американских государственных облигаций, а сами США как-то незаметно для себя проворонили старт дедолларизации международных расчетов, которая, оказывается, была запущена еще в 2017 году.

"Иностранные покупки американских государственных облигаций сокращаются, и это вызывает тревогу финансовых рынков. Отход инвесторов привел к резкому снижению цен на облигации и расшатал девятилетний тренд роста цен на [американские] акции", сообщает озадаченный флагман американской деловой прессы The Wall Street Journal.

Не долларом единым
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Не долларом единым
"Забастовка" иностранных покупателей наложилась на действия России и (в меньшей степени) Китая по сокращению вложений в американские долговые инструменты. При этом у Вашингтона не так уж много времени на решение внезапно обнаруженной проблемы: уже в следующем году ему нужно каким-то образом разместить еще больше государственных облигаций для того чтобы оплатить инфраструктурные проекты, которые запускает администрация Дональда Трампа, и эти размещения облигаций окажут дополнительное давление на рынок.

Китайские военные. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Оружие на триллион долларов: как Китай обвалит экономику США
Участникам рынка уже самим не очень понятно, кто это все будет покупать, а пессимизм иностранцев постепенно начинает передаваться даже североамериканским инвесторам: "Доходности по облигациям растут не из-за здорового роста экономики, а из-за того, что в них отражается премия за риск", объясняет читателям The Wall Street Journal начальник отдела валютных операций TD Securities Марк Маккормик, и добавляет, "люди сейчас беспокоятся о том, насколько надежно доллар может сохранять свою ценность". Если в авторитетном мейнстримном СМИ представитель вполне мейнстримной и крупной финансовой структуры говорит о беспокойстве инвесторов по поводу стабильности доллара, то дело пахнет керосином.

Сами журналисты The Wall Street Journal тоже настроены не слишком оптимистично и опять же указывают на антиамериканские действия иностранных финансовых структур: "Вот что еще добавляется к негативным разговорам об американских облигациях — некоторые центральные банки, государственные инвестиционные фонды и глобальные инвесторы могут избавляться от долларов во имя диверсификации своих активов, а другие могут считать, что у них и так достаточно долларов для того, чтобы выдержать экономическую турбулентность".

Мужчины возле баннера с изображением американского доллара. Архивное фото
© AP Photo / Amr Nabil
Трамп будет счастлив, если Путин и Си похоронят доллар
В твиттере и интервью американским СМИ президент Дональд Трамп жалуется на действия Федрезерва, который подрывает американскую экономику, однако не все согласны с тем, что вина лежит только на руководстве американского центрального банка.

Дэвид Розенберг, широко известный в узких финансовых кругах бывший главный экономист североамериканского отдела банка Merrill Lynch, а ныне главный экономист канадского инвестфонда Gluskin Sheff, обратился к президенту США через твиттер: "Ну давайте, обвиняйте руководство Федрезерва. Не говорите никому, что иностранные покупки [американских] казначейских облигаций сократились вдвое в этом году, и держите в секрете то, что долларовая часть валютных резервов в мире упала до пятилетнего минимума в 62,5%. Роль американского доллара в качестве базовой мировой валюты находится на последнем издыхании".

В этом же контексте в СМИ и соцсетях неожиданно всплыл материал японского финансового портала QZ, который раскопал в отчетах международной системы банковских коммуникаций SWIFT (той самой, от которой Россию все грозятся отключить американские сенаторы) интереснейшую статистику.

Списали за ненадобностью
© Виталий Подвицкий
Списали за ненадобностью
По данным SWIFT в 2015 году на американский доллар приходилось 43,9% объема банковских переводов через SWIFT, а в 2017-м эта доля сократилась до 39,8% причем на долю евро в 2017 году приходилось уже 35,7% (по сравнению с всего 29,4% в 2015-м), то есть ни о каком доминировании доллара уже не может идти речи, разница между долларов и евро — всего около четырех процентов. Особенно важен тот факт, что эти изменения произошли еще до того как председатель Еврокомиссии Жан Клод Юнкер заявил о необходимости дедолларизации Евросоюза и продвижения евро в качестве конкурента доллару.

У сторонников веры в продолжение американской гегемонии есть один сильный контраргумент, который, по их мнению, обнуляет все вышеизложенное. Они верят в то, что американские инвесторы достаточно богаты для того, чтобы самостоятельно профинансировать покупку всех долговых обязательств, которые решит разместить администрация Трампа и выкуп тех облигаций, которые будут "сбрасывать" иностранцы.

Золотой слиток. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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"Путин сделал умный шаг": финансовый мир готовится к большим потрясениям
Разные оценки от разных экспертов дают разные ответы на вопрос, реализуем ли такой план, но по большому счету это не имеет значения — и вот почему.

Даже если такие деньги у американских инвесторов действительно найдутся, такая переориентация на покупку именно государственных американских облигаций оставит без инвесторов и без денег огромный и очень закредитованный американский корпоративный сектор, который за 10 лет низких ставок привык не просто жить в долг, а жить в долг, даже не задумываясь о том, что когда-то эти долги надо будет возвращать из-за невозможности перекредитоваться.

Такие компании как Tesla и Netflix не могут генерировать достаточно прибыли (они вообще-то работают в убыток), чтобы хотя бы обслуживать текущие долги без того, чтобы брать новые деньги в долг. Если государственный "долларовый пылесос" сработает не на мир в целом, а только внутри американской финансовой системы, то он просто убьет американскую экономику.

Будет ли Трампу и Америке в целом от этого легче? Скорее всего, нет.

Тут можно порадоваться за тех, кто устал от американской гегемонии, но есть нюанс: если американский истеблишмент придет к окончательному выводу, что традиционные способы решения американских проблем больше не работают, то Вашингтон может прибегнуть к крайним, то есть силовым, методам предотвращения конца американской гегемонии.

А вот не дать Вашингтону это сделать можно только с помощью российских инвестиций, причем очень конкретных инвестиций в лучшую форму геополитической страховки — российское ядерное оружие. Других способов охлаждать эгоистичные порывы американской элиты, к сожалению, еще не придумано.

Сейчас рванет?
© Виталий Подвицкий
Сейчас рванет?

 

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