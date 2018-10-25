Абсолютное оружие США сломалось

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter
Если не считать ядерных ракет, самым страшным оружием Вашингтона является американский доллар. В американской политологии есть даже специальный термин, который описывает использование долларовой системы в качестве инструмента силового давления на другие страны — "weaponization of the dollar" — дословно "превращение доллара в оружие".
Работа "долларового пылесоса" выглядит примерно следующим образом: когда в мире происходит какая-то экономическая турбулентность или когда в США поднимаются долларовые процентные ставки, то капиталы со всего мира, движимые страхом или жадностью их владельцев, устремляются в США, попутно обваливая курсы валют развивающихся экономик, создавая в этих экономиках дефицит инвестиций и серьезно осложняя им выплату долларовых долгов.
Если обозначить движения капиталов на глобусе, то создается впечатление, что где-то в Нью-Йорке периодически появляется воронка, в которую устремляются доллары со всего мира. Этот феномен известен давно, и со временем американцы научились его использовать не только как инструмент экономического сдерживания конкурентов, но и как инструмент поддержки собственной экономики.
Однако сейчас американские эксперты и финансовые СМИ констатируют страшное для США изменение ситуации — "долларовый пылесос" сломался: иностранные инвесторы покупают все меньше и меньше американских государственных облигаций, а сами США как-то незаметно для себя проворонили старт дедолларизации международных расчетов, которая, оказывается, была запущена еще в 2017 году.
"Иностранные покупки американских государственных облигаций сокращаются, и это вызывает тревогу финансовых рынков. Отход инвесторов привел к резкому снижению цен на облигации и расшатал девятилетний тренд роста цен на [американские] акции", сообщает озадаченный флагман американской деловой прессы The Wall Street Journal.
Сами журналисты The Wall Street Journal тоже настроены не слишком оптимистично и опять же указывают на антиамериканские действия иностранных финансовых структур: "Вот что еще добавляется к негативным разговорам об американских облигациях — некоторые центральные банки, государственные инвестиционные фонды и глобальные инвесторы могут избавляться от долларов во имя диверсификации своих активов, а другие могут считать, что у них и так достаточно долларов для того, чтобы выдержать экономическую турбулентность".
Дэвид Розенберг, широко известный в узких финансовых кругах бывший главный экономист североамериканского отдела банка Merrill Lynch, а ныне главный экономист канадского инвестфонда Gluskin Sheff, обратился к президенту США через твиттер: "Ну давайте, обвиняйте руководство Федрезерва. Не говорите никому, что иностранные покупки [американских] казначейских облигаций сократились вдвое в этом году, и держите в секрете то, что долларовая часть валютных резервов в мире упала до пятилетнего минимума в 62,5%. Роль американского доллара в качестве базовой мировой валюты находится на последнем издыхании".
В этом же контексте в СМИ и соцсетях неожиданно всплыл материал японского финансового портала QZ, который раскопал в отчетах международной системы банковских коммуникаций SWIFT (той самой, от которой Россию все грозятся отключить американские сенаторы) интереснейшую статистику.
У сторонников веры в продолжение американской гегемонии есть один сильный контраргумент, который, по их мнению, обнуляет все вышеизложенное. Они верят в то, что американские инвесторы достаточно богаты для того, чтобы самостоятельно профинансировать покупку всех долговых обязательств, которые решит разместить администрация Трампа и выкуп тех облигаций, которые будут "сбрасывать" иностранцы.
Даже если такие деньги у американских инвесторов действительно найдутся, такая переориентация на покупку именно государственных американских облигаций оставит без инвесторов и без денег огромный и очень закредитованный американский корпоративный сектор, который за 10 лет низких ставок привык не просто жить в долг, а жить в долг, даже не задумываясь о том, что когда-то эти долги надо будет возвращать из-за невозможности перекредитоваться.
Такие компании как Tesla и Netflix не могут генерировать достаточно прибыли (они вообще-то работают в убыток), чтобы хотя бы обслуживать текущие долги без того, чтобы брать новые деньги в долг. Если государственный "долларовый пылесос" сработает не на мир в целом, а только внутри американской финансовой системы, то он просто убьет американскую экономику.
Будет ли Трампу и Америке в целом от этого легче? Скорее всего, нет.
Тут можно порадоваться за тех, кто устал от американской гегемонии, но есть нюанс: если американский истеблишмент придет к окончательному выводу, что традиционные способы решения американских проблем больше не работают, то Вашингтон может прибегнуть к крайним, то есть силовым, методам предотвращения конца американской гегемонии.
А вот не дать Вашингтону это сделать можно только с помощью российских инвестиций, причем очень конкретных инвестиций в лучшую форму геополитической страховки — российское ядерное оружие. Других способов охлаждать эгоистичные порывы американской элиты, к сожалению, еще не придумано.