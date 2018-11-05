Разоблачен грязный секрет сказочника Андерсена с маленькой негритянкой

Виктор Мараховский

Вначале — новости передовой культуры. Британские СМИ оживленно обсуждают новую пьесу создателя "Трех билбордов на границе Эббинга" Мартина Макдоны.

Темами пьесы являются все актуальные темы передовой западной мысли: сексизм, колониальное прошлое и разоблачение превосходства европейской культуры над богатством прочих культур планеты.

Внимание СМИ привлек тот факт, что тупыми белыми ублюдками в пьесе являются:

1) Ганс Христиан Андерсен,

2) Чарльз Диккенс.

Оба эти персонажа на самом деле ничего не написали. Высокомерный расист Андерсен держит у себя на чердаке в плену конголезскую пигмейку на деревянной ноге, которая сочиняет все его сказки. Идиот и бабник-домогатель Диккенс держал у себя ее сестру, но та умерла, из-за чего у Диккенса творческий кризис.

Мы не будем гадать, что хотел сказать режиссер Макдона. Варианта три: то ли он толсто троллит передовую мысль, доводя ее абсурд до полного идиотизма. То ли искренне считает, что безответных классиков можно вывалять в смоле и перьях в рамках идеологической борьбы за добро. То ли без всякой мысли пляшет на актуальных темах с целью "чиста порофлить".

Интересно тут другое. Перечисленные темы — действительно являются нервом общественной дискуссии сегодняшнего Запада. Мы уже писали о смелой пиар-акции профессора черного искусства Лондонского университета Сони Бойс, которая добилась снятия из Манчестерской галереи сексистского полотна позапрошлого века "Гилас и нимфы", призвав бороться со лживым викторианским искусством. Периодически ленты новостей приносят известия о новых репрессиях против титанов западной литературы, исключаемых из библиотек и школьных программ за расизм, сексизм и гомофобию.

Иными словами — армия активистов (преследующих, как правило, глубоко личные пиарные цели) движется по культурному пространству, выжигая все на своем пути и оставляя за собой развалины реальной истории.

И вот что странно. Наша страна тоже пережила пару подобных крестовых походов против культуры: сначала в первоначальный период советской власти, а затем — в первоначальный период накопления капитала. То, что разворотили борцы с проклятым наследием после Гражданской войны, потом пришлось долго и мучительно восстанавливать. От идей же ранних 1990-х у нас по сей день остался феномен "Мавзолея, исчезающего по праздникам", и периодическая реанимация на разных уровнях тезиса о "Победе вопреки".

Но в обоих случаях это стирание культурной истории было связано с полным, кардинальным, революционным переворотом всего жизненного уклада. В 1920-х культура, сформированная столетиями, аннулировалась не просто так, а ради создания принципиально нового человека. Предполагалось, что человеческая душа есть табула раса. То есть чистая доска или, вернее, палимпсест, с которого можно (и даже нужно) соскоблить каракули прежних времен и нарисовать поверх новые скрижали, превращающие темного и порочного человека прошлого в светлого и сознательного человека будущего.

В 1990-е, как ни странно, мотивация была решительно той же — новые аятоллы активно занялись Искоренением Совка в гражданах, чтобы те выкинули из головы иллюзии прежних десятилетий, содрогнулись при виде Истинного Лица советской истории и с энтузиазмом встретили новых крепких хозяев, в перспективе несущих процветание.

Внимание, вопрос: что за революция происходит с Западом? Какой такой реальный переворот политического, экономического, жизненного уклада там происходит? Идеологическим сопровождением чего является нынешний их крестовый поход против проклятого культурного наследия?

У меня есть, честно говоря, только одна версия. Стирание культурного фона населению передовых стран происходит во имя самого стирания. Потому что понятно, что этот культурный фон драматически не совпадает с текущей реальностью — но какой станет эта реальность завтра, пока ни у кого нет четкого представления.

В том, что нынешнюю архитектуру передового мира сейчас лихорадит по всем фронтам (от социального до религиозного и демографического) — сомнений нет ни у кого. А вот далее может случиться что угодно: мы живем в невероятный момент, когда более половины молодых американцев " предпочитают социализм капитализму " — но при этом богатейшие семьи той же Америки уверенно уходят в отрыв от нищебродского большинства. Меньшинства продолжают свой победный марш за права — но новой "контркультурной модой" становится ядреный консерватизм.

Поэтому целью культуртрегеров становится сама "чистая доска" в головах аудитории. А там видно будет: случится ли "киберфеодализм" из модных антиутопий или "киберкоммунизм" из модных утопий — она в любом случае пригодится.

Нам тут остается только надеяться, что наша страна — как обычно, отстающая от передового Запада на десятилетия — успеет посмотреть на его результаты и не повторить его ошибок.