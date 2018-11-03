"Русские шпионы" наносят ответный удар: их разоблачители потеряют миллионы

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Лучшим способом атаки на политического конкурента на Западе сегодня считается объявление его "полезным идиотом Кремля". Если тебя назвали "российским агентом", ты уже находишься в положении оправдывающегося.

Эта простенькая схема существует для затыкания ртов любой оппозиции, экспертам, смеющим высказывать сомнения в правильности курса западных государств, ученым, читающим неправильные, с точки зрения истеблишмента, лекции, блогерам, журналистам, деятелям культуры и так далее.

Свежий пример — наезд на заслуженного 81-летнего бизнесмена из Шотландии Ангуса Гроссарта. В течение многих лет он вкладывает свои деньги в организацию выставок, музейных экспозиций, галерей, в том числе не раз привозил в Британию уникальные коллекции русского искусства. За что на днях удостоился российской медали Пушкина, которую вручают за многолетние достижения в области искусства и просвещения. Тут же старейшая газета Шотландии The Herald раскритиковала почтенного мецената в передовой статье, заявив о "недопустимости" таких действий. Чтобы другие боялись и трижды подумали, надо ли им знакомить британцев с экспонатами из России.

Жертвы подобных атак обычно оправдываются или хранят молчание. Но Гроссарт подал иск против авторов обвинений. Причем на довольно солидную сумму: 15 миллионов долларов. Если суд хотя бы частично удовлетворит этот иск, напрягутся многие.

А ведь Гроссарт не одинок. Например, то же сделал 58-летний бизнесмен Кристофер Чандлер, уроженец Новой Зеландии, в основном живущий в Дубае и недавно принявший гражданство Мальты. Не являясь особо публичной персоной, этот человек был довольно известен в политических кругах Британии, так как финансирует аналитический центр Legatum Institute, считавшийся до недавнего времени достаточно авторитетным в британском истеблишменте.

На свою беду данный центр принял активное участие в кампании за Brexit. Legatum выступил спонсором целого ряда экономических исследований и стал серьезной площадкой для политических дебатов в ходе подготовки к референдуму. Вся элита Консервативной партии, поддержавшая Brexit, включая на тот момент будущего (а на данный — бывшего) министра иностранных дел Бориса Джонсона, так или иначе была связана с этим центром.

© AFP 2018 / Jewel Samad Американская правда сгнила. Эксперты обвиняют Россию . Весной этого года британский парламентарий Боб Сили, известный своими абсурдными заявлениями по поводу России, открыто обвинил Чандлера в работе на российскую разведку. Сили с трибуны парламента сообщил, что он "и еще четыре других депутата" своими глазами видели некое 87-страничное досье, якобы подготовленное французскими спецслужбами, в котором содержатся "неопровержимые доказательства" связей новозеландского бизнесмена с Москвой.

Сам Чандлер назвал это "полным нонсенсом", но "осадочек остался". Во всяком случае, Legatum Institute заявил, что больше не будет заниматься исследованиями, связанными с Btrxit, чего, видимо, организаторы скандала и добивались.

Однако, как выясняется сейчас, Чандлер с весны проделал немалую работу, заказав расследование происхождения досье, которым оперировал Сили. Итогом стал иск против составителя фолианта — американского "частного следователя" Дональда Берлина и его компании Investigative Consultants, поданный в суд округа Колумбии в США.

В иске бизнесмен наглядно демонстрирует грязные методы, которыми пользовался Берлин при составлении досье. В частности, тот использовал старые конспирологические статьи, найденные в интернете, и просто слово в слово воспроизводил их в документе. Кроме того, по словам адвокатов Чандлера, Берлин "скопировал большую часть" текста из доклада для своего предыдущего клиента, заменив фамилии персонажей на нужные. Таким же образом в "досье" перекочевал плагиат из французской газеты Le Monde, причем авторы подделки вставили в нее вымышленные детали, привязав к ним Чандлера.

Сам составитель досье искренне негодует по поводу иска: мол, миллиардер решил разрушить его бизнес.

Но самое интересное — что случится, если "русские шпионы" свои иски выиграют.

Составителей фейков, возможно, и накажут, однако западные политики, распространяющие одну антироссийскую фальшивку за другой, опять выйдут сухими из воды. Даже если "русский шпион" Чандлер засудит фейкового сыщика, британский депутат Сили не извинится: ложные заявления, сделанные им в парламенте, подпадают под иммунитет. А это значит, что и завтра он сможет подложить какое-нибудь липовое досье под очередное сообщение о том, что Россия, хайли лайкли, завербовала британскую королеву, готовила взрыв Биг-Бена или решила вытеснить овсянку гречкой.

Простор для творчества антироссийских фейкометов огромен, ответственности — ноль.