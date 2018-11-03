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"Русские шпионы" наносят ответный удар: их разоблачители потеряют миллионы

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Владимир Корнилов
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Лучшим способом атаки на политического конкурента на Западе сегодня считается объявление его "полезным идиотом Кремля". Если тебя назвали "российским агентом", ты уже находишься в положении оправдывающегося.

Эта простенькая схема существует для затыкания ртов любой оппозиции, экспертам, смеющим высказывать сомнения в правильности курса западных государств, ученым, читающим неправильные, с точки зрения истеблишмента, лекции, блогерам, журналистам, деятелям культуры и так далее.

Газета с фейковыми новостями на столе
© Fotolia / DOC RABE Media
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Свежий пример — наезд на заслуженного 81-летнего бизнесмена из Шотландии Ангуса Гроссарта. В течение многих лет он вкладывает свои деньги в организацию выставок, музейных экспозиций, галерей, в том числе не раз привозил в Британию уникальные коллекции русского искусства. За что на днях удостоился российской медали Пушкина, которую вручают за многолетние достижения в области искусства и просвещения. Тут же старейшая газета Шотландии The Herald  раскритиковала почтенного мецената в передовой статье, заявив о "недопустимости" таких действий. Чтобы другие боялись и трижды подумали, надо ли им знакомить британцев с экспонатами из России.

Жертвы подобных атак обычно оправдываются или хранят молчание. Но Гроссарт подал иск против авторов обвинений. Причем на довольно солидную сумму: 15 миллионов долларов. Если суд хотя бы частично удовлетворит этот иск, напрягутся многие.

А ведь Гроссарт не одинок. Например, то же сделал 58-летний бизнесмен Кристофер Чандлер, уроженец Новой Зеландии, в основном живущий в Дубае и недавно принявший гражданство Мальты. Не являясь особо публичной персоной, этот человек был довольно известен в политических кругах Британии, так как финансирует аналитический центр Legatum Institute, считавшийся до недавнего времени достаточно авторитетным в британском истеблишменте.

На свою беду данный центр принял активное участие в кампании за Brexit. Legatum выступил спонсором целого ряда экономических исследований и стал серьезной площадкой для политических дебатов в ходе подготовки к референдуму. Вся элита Консервативной партии, поддержавшая Brexit, включая на тот момент будущего (а на данный — бывшего) министра иностранных дел Бориса Джонсона, так или иначе была связана с этим центром.

Женщина проходит мимо пожарной части в центре Нью-Йорка
© AFP 2018 / Jewel Samad
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Ответ последовал быстро. Весной этого года британский парламентарий Боб Сили, известный своими абсурдными заявлениями по поводу России, открыто обвинил Чандлера в работе на российскую разведку. Сили с трибуны парламента сообщил, что он "и еще четыре других депутата" своими глазами видели некое 87-страничное досье, якобы подготовленное французскими спецслужбами, в котором содержатся "неопровержимые доказательства" связей новозеландского бизнесмена с Москвой.

Сам Чандлер назвал это "полным нонсенсом", но "осадочек остался". Во всяком случае, Legatum Institute заявил, что больше не будет заниматься исследованиями, связанными с Btrxit, чего, видимо, организаторы скандала и добивались.

Однако, как выясняется сейчас, Чандлер с весны проделал немалую работу, заказав расследование происхождения досье, которым оперировал Сили. Итогом стал иск против составителя фолианта — американского "частного следователя" Дональда Берлина и его компании Investigative Consultants, поданный в суд округа Колумбии в США.

В иске бизнесмен наглядно демонстрирует грязные методы, которыми пользовался Берлин при составлении досье. В частности, тот использовал старые конспирологические статьи, найденные в интернете, и просто слово в слово воспроизводил их в документе. Кроме того, по словам адвокатов Чандлера, Берлин "скопировал большую часть" текста из доклада для своего предыдущего клиента, заменив фамилии персонажей на нужные. Таким же образом в "досье" перекочевал плагиат из французской газеты Le Monde, причем авторы подделки вставили в нее вымышленные детали, привязав к ним Чандлера.

Сам составитель досье искренне негодует по поводу иска: мол, миллиардер решил разрушить его бизнес.

Но самое интересное — что случится, если "русские шпионы" свои иски выиграют.

Стопка журналов
© Fotolia / Federico Rostagno
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Составителей фейков, возможно, и накажут, однако западные политики, распространяющие одну антироссийскую фальшивку за другой, опять выйдут сухими из воды. Даже если "русский шпион" Чандлер засудит фейкового сыщика, британский депутат Сили не извинится: ложные заявления, сделанные им в парламенте, подпадают под иммунитет. А это значит, что и завтра он сможет подложить какое-нибудь липовое досье под очередное сообщение о том, что Россия, хайли лайкли, завербовала британскую королеву, готовила взрыв Биг-Бена или решила вытеснить овсянку гречкой.

Простор для творчества антироссийских фейкометов огромен, ответственности — ноль.

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