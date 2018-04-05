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План, которого не было. Как Россия хотела устроить бунт на Украине

08:0005.04.2018
(обновлено: 08:20 05.04.2018)
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© РИА НовостиПлощадь Независимости в КиевеПлощадь Независимости в Киеве
© РИА Новости

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Депутат британского парламента Боб Сили "разоблачил" план "Троя" — попытку России дестабилизировать ситуацию на Украине. О докладе Сили уже рассказали европейские СМИ. В мае его опубликует Королевский объединенный институт оборонных исследований. Почему западные медиа признают, что план вообще не рассматривался Кремлем, но продолжают его тиражировать, — в материале РИА Новости.

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Кто такой Боб Сили

Согласно официальной депутатской биографии, Сили впервые посетил СССР "в начале 1990-х". И стал "свидетелем первого с момента советской оккупации празднования Пасхи на Западной Украине", а также "первых чернобыльских протестов в Киеве". Можно судить об уровне эксперта, если учесть, что в Галичине Пасху отмечали целыми селами и в советские времена, а чернобыльская катастрофа произошла в 1986 году, соответственно, для "первых протестов" было уже поздновато.

В недавней своей статье для The Spectator Сили уверяет, что Карл Маркс, по сути, организовал "голодимир" на Украине (он думает, что "голодомор" пишется именно так), нацистский холокост и даже "второй холокост" — кампанию массового истребления евреев, которая якобы готовилась в СССР.

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И вот теперь этот парламентарий поделился с газетой The Times российским планом "Троя". Сообщив заодно, что над его докладом трудилась также гражданка Украины из структуры Euromaidan Press, известной распространением, мягко говоря, не самой достоверной информации о России.

Малобюджетное восстание

Итак, депутат установил, что в ноябре 2014 года представитель Донецкой народной республики в Москве Алексей Муратов отправил в Кремль план организации восстания в Запорожской области. The Times представила Муратова как бывшего парламентария (MP — member of parliament) и бывшего члена "Единой России". Газета не упоминает, что он был депутатом уровня городской думы Курчатова, а из "Единой России" вышел еще весной 2012 года, то есть за два с половиной года до описываемых событий.

Восстание обошлось бы всего в 181 тысячу долларов. Предусматривалось несколько одновременных акций протеста в сопровождении информационной обработки общественного мнения с опорой на "существующую шпионскую сеть".
Реализовать все это должна была сравнительно небольшая группа из 15 специалистов военного дела и сферы безопасности, как минимум десять полицейских офицеров, 37 "шпионов и информаторов". При активной поддержке ряда региональных политиков. Руководитель группы — Владимир Новиков (позывной Алабай), реальный запорожец, примкнувший к донецкому ополчению. Он в те годы действительно не скрывал, что его основная личная цель — триумфальное возвращение в родное Запорожье.

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Самая крупная статья расходов в этом плане — приобретение транспортных средств, 49 тысяч долларов. На организацию самих протестов выделялось 40 тысяч. Дешевле всего авторы "Трои" оценивали агентов СБУ и МВД — на их подкуп предназначалось всего-то 10 тысяч долларов. Восстание получалось малобюджетным и эффективным.

"Грязные трюки Кремля"

Приведя эти данные, редакция The Times тут же сообщила расценки на другие "спецоперации России", которые якобы добыли те же самые хакеры якобы в той же самой почте. Газету ничуть не смутил тот факт, что на куда менее масштабные "проекты" запрашивались суммы, вполне сопоставимые с бюджетом "Трои". Например, на операцию по "демотивации противника" через социальные сети в одном лишь Харькове требовалось 130 тысяч 500 долларов. А на организацию местных избирательных кампаний для представителей запрещенной Коммунистической партии Украины, включая освещение их деятельности в локальных СМИ, якобы направлялось 120 тысяч 460 долларов.

Среди "грязных трюков", которые, согласно докладу Сили, Москва намеревалась использовать против Киева, предусматривалось издание двух книг о том, что часть Украины имеет русские корни. Якобы среди прочего планировался "месячник" пророссийских митингов в Харькове, что обошлось бы в 19 тысяч 200 долларов. В эту сумму, между прочим, включены и взятки полиции, с тем чтобы она "закрывала глаза" на акции. The Times сообщает: "Неясно, состоялись эти митинги или нет".

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По поводу самого проекта "Троя" газета также вынуждена признать: "План мистера Муратова, вероятно, никогда не был запущен в действие, и невозможно установить, рассматривался ли он в Москве в качестве серьезного предложения".

Но это не помешало газете сообщить на первой полосе о "разоблачении грязных трюков Кремля". А многие западные СМИ, включая американские, с удовольствием подхватили "сенсацию".

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