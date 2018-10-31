Олигархи Лондонграда в панике. Охота за их капиталами в разгаре

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости
Беглые российские бизнесмены, окопавшиеся в Лондоне, явно паникуют, не понимая происходящее. Они никак не могут уразуметь, по каким причинам в Европе их начинают донимать вопросами о происхождении капиталов. Мол, вывезли успешно свои миллионы и миллиарды из России, осели на Западе, легализовались, исправно платят налоги на новообретенной родине — и какие теперь могут быть к ним претензии?
Британские журналисты особо и не скрывают, что откровенно насмехаются над эксцентричным богатеем, позирующим перед ними в экзотических нарядах. Они пишут, что Чичваркин выглядит как "смесь незаконнорожденного ребенка Жерара Депардье и ведущего детской телепередачи".
Судя по тому, как беглый бизнесмен рассказывает о происхождении своего капитала, видно, что он не случайно согласился на столь обширное интервью для одной из самых представительных газет Альбиона. А если сравнить его заявления и поведение в течение сего года, можно сделать определенные выводы о том, что движет им и ему подобными олигархами, окопавшимися на британском острове.
Начнем с того, что в разных интервью он предстает то "олигархом", то "миллиардером", а то "нищебродом". Это зависит от того, говорит он для британской или для российской публики. И выражает явную нервозность, когда заходит речь о происхождении его "нищебродских миллиардов" или же о мотивах его добровольного изгнания в Британию.
Из чего журналистка The Times сделала логичный вывод о расхождении версии "политического изгнания" с реальностью.
"Незаконнорожденный сын Депардье", по ее признанию, сразу помрачнел.
Медийная активность Чичваркина объясняется антироссийской кампанией в Британии, переросшей в общие призывы к всеобъемлющей проверке происхождения капиталов обитателей Лондонграда, как сами британцы называют российских бизнесменов и членов их семей, перебравшихся на остров.
И вот тут-то Чичваркин занервничал. В марте, перед выборами президента России, он внезапно организовал жиденький пикет под российским посольством в Лондоне. Причем выглядел очень растерянным. Давая комментарий для Euronews, он заявил: "Вы спрашиваете, что вы должны сделать, чтобы наказать Владимира Путина? Я отвечу — наказать лично Путина, а не людей, которые живут здесь в течение 15 или 20 лет. Так нельзя, и если какой-то олигарх, который живет здесь, будет наказан за Путина, то Путин скажет: "Да, я был прав, они враги. А теперь забирайте деньги, сворачивайте инвестиции и возвращайтесь домой, в Россию". Кто победитель? Путин".
И вдруг недавно последовал первый кейс применения циркуляра о происхождении "необъяснимого капитала" против "русских олигархов". Правда, таковой оказалась Замира Хаджиева, жена бывшего главы Международного банка Азербайджана (как вы понимаете, для англичан-то все выходцы из экс-СССР были и останутся "русскими"). Когда выяснилось, что она, пользуясь 35 кредитными картами, потратила 16 миллионов фунтов на покупки в фешенебельном магазине Harrods, правоохранители начали против нее дело. А затем последовало решение лондонского суда о конфискации дома стоимостью в девять миллионов фунтов, принадлежавшего еще одному беглому олигарху Сергею Пугачеву, также пытавшемуся предстать там в качестве "политэмигранта", якобы незаслуженно преследовавшегося в России.
Он умудрился даже сообщить, что после дела Скрипалей у его сотрудников стали пропадать ноутбуки, с которых через систему PayPal он переводил деньги на кампанию оппозиционеру Алексею Навальному. Само по себе заявление любопытное и может служить основанием для возбуждения дела в России (поскольку финансирование политических кампаний из-за рубежа у нас запрещено). Но, что характерно, в интервью The Times Чичваркин говорит о перечислении своих денег — он назвал сумму до 100 тысяч фунтов. А ранее в российских СМИ, упоминая ту же сумму, клялся, что это были не его деньги, что через него "жертвовали те люди, которые боятся светиться сами". Но этот момент беглый олигарх решил скрыть от британской консервативной газеты — а то ведь вопросов о происхождении капиталов и законности использования их для ведения политических кампаний за рубежом у правоохранителей станет еще больше.
И считают, что критика России и Кремля — это лучшая защита их более чем сомнительных операций. Да только вот беда: чем больше они способствуют разжиганию антироссийской истерии в Британии, тем сильнее звучат призывы "Ату их!" по отношению к ним самим. Но связать воедино эти явления экс российские "олигархи-нищеброды" явно не в состоянии. Потому и нервничают, потому и путаются постоянно в своих многочисленных интервью, потому и впадают в панику, когда им задают вопросы, где они берут деньги на дорогие покупки в Harrods.