Олигархи Лондонграда в панике. Охота за их капиталами в разгаре

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Беглые российские бизнесмены, окопавшиеся в Лондоне, явно паникуют, не понимая происходящее. Они никак не могут уразуметь, по каким причинам в Европе их начинают донимать вопросами о происхождении капиталов. Мол, вывезли успешно свои миллионы и миллиарды из России, осели на Западе, легализовались, исправно платят налоги на новообретенной родине — и какие теперь могут быть к ним претензии?

Эту панику наглядно демонстрирует огромное интервью скандально известного Евгения Чичваркина, основателя "Евросети", имевшего проблемы с российским законом и перебравшегося в Лондон еще в 2008 году. Он стал героем светской хроники британской The Times. Причем консервативная газета объяснила появление этого интервью тем, что Чичваркин пытается "разрушить стереотипы о богатых русских — хотя бы своим отношением к Путину ".

Британские журналисты особо и не скрывают, что откровенно насмехаются над эксцентричным богатеем, позирующим перед ними в экзотических нарядах. Они пишут, что Чичваркин выглядит как "смесь незаконнорожденного ребенка Жерара Депардье и ведущего детской телепередачи".

Судя по тому, как беглый бизнесмен рассказывает о происхождении своего капитала, видно, что он не случайно согласился на столь обширное интервью для одной из самых представительных газет Альбиона. А если сравнить его заявления и поведение в течение сего года, можно сделать определенные выводы о том, что движет им и ему подобными олигархами, окопавшимися на британском острове.

Начнем с того, что в разных интервью он предстает то "олигархом", то "миллиардером", а то "нищебродом". Это зависит от того, говорит он для британской или для российской публики. И выражает явную нервозность, когда заходит речь о происхождении его "нищебродских миллиардов" или же о мотивах его добровольного изгнания в Британию.

Например, он во всех интервью рассказывает, как его преследовал "путинский режим". А в интервью для The Times произошел явный прокол. Чичваркин живописал, как в декабре 2008-го он вдруг "заметил слежку полиции", ушел от этой "слежки", после чего друг вывез его лежащим на заднем сиденье автомобиля в московский аэропорт, откуда бизнесмен… спокойно улетел в Лондон (это ведь так легко, когда за тобой пристально следит полиция). И на пике этой душераздирающей истории сидевшая рядом жена Чичваркина Татьяна Фокина вдруг спокойно вставила фразу: "Так ты же все равно собирался отправлять сюда (в Лондон. — Прим. авт.) своих детей".

Из чего журналистка The Times сделала логичный вывод о расхождении версии "политического изгнания" с реальностью.

"Незаконнорожденный сын Депардье", по ее признанию, сразу помрачнел.

Медийная активность Чичваркина объясняется антироссийской кампанией в Британии, переросшей в общие призывы к всеобъемлющей проверке происхождения капиталов обитателей Лондонграда, как сами британцы называют российских бизнесменов и членов их семей, перебравшихся на остров.

В начале этого года парламентарии Ее Величества приняли циркуляр о необходимости проверки необъяснимого происхождения капиталов, согласно которому правоохранительные органы получили право в любой момент интересоваться у расточительных иностранных "нищебродов", откуда они взяли свои миллионы и миллиарды

И вот тут-то Чичваркин занервничал. В марте, перед выборами президента России, он внезапно организовал жиденький пикет под российским посольством в Лондоне. Причем выглядел очень растерянным. Давая комментарий для Euronews, он заявил: "Вы спрашиваете, что вы должны сделать, чтобы наказать Владимира Путина? Я отвечу — наказать лично Путина, а не людей, которые живут здесь в течение 15 или 20 лет. Так нельзя, и если какой-то олигарх, который живет здесь, будет наказан за Путина, то Путин скажет: "Да, я был прав, они враги. А теперь забирайте деньги, сворачивайте инвестиции и возвращайтесь домой, в Россию". Кто победитель? Путин".

© AP Photo / Tim Ireland Евгений Чичваркин во время пикета перед зданием российского посольства в Лондоне © AP Photo / Tim Ireland Евгений Чичваркин во время пикета перед зданием российского посольства в Лондоне

Однако ни один из российских олигархов Лондонграда тогда не пострадал, и в заявлениях Чичваркина почувствовалась расслабленность. В интервью (в основном для российских СМИ) он стал презрительно рассказывать о бюрократии в Англии, критиковать "социалистический" Евросоюз и "ленивых" европейцев, которых якобы скоро скупят на корню работящие азиаты. От возможной проверки происхождения его капитала Чичваркин отмахивался: мол, "какой-то шумный нищеброд (на этот раз он так о британских журналистах. — Прим. авт.) что-то напишет в газетенке — ну, напишет…" А парламент и газеты страны своего нового обитания вообще назвал "цирком и клоунами" . В общем, успокоился человек.

И вдруг недавно последовал первый кейс применения циркуляра о происхождении "необъяснимого капитала" против "русских олигархов". Правда, таковой оказалась Замира Хаджиева, жена бывшего главы Международного банка Азербайджана (как вы понимаете, для англичан-то все выходцы из экс-СССР были и останутся "русскими"). Когда выяснилось, что она, пользуясь 35 кредитными картами, потратила 16 миллионов фунтов на покупки в фешенебельном магазине Harrods, правоохранители начали против нее дело. А затем последовало решение лондонского суда о конфискации дома стоимостью в девять миллионов фунтов, принадлежавшего еще одному беглому олигарху Сергею Пугачеву, также пытавшемуся предстать там в качестве "политэмигранта", якобы незаслуженно преследовавшегося в России.

И вот тут всевозможные Чичваркины всерьез занервничали, поняв, что британские "нищеброды" не только умеют писать статьи в газетах, но и всерьез настроены на применение "400 сравнительно честных способов отъема денег" у зарвавшихся экс-российских бизнесменов. Именно поэтому бывший владелец "Евросети" и дал столь обширное интервью, в котором снова пытается предстать перед английской публикой в роли гонимого "противника Путина".

Он умудрился даже сообщить, что после дела Скрипалей у его сотрудников стали пропадать ноутбуки, с которых через систему PayPal он переводил деньги на кампанию оппозиционеру Алексею Навальному. Само по себе заявление любопытное и может служить основанием для возбуждения дела в России (поскольку финансирование политических кампаний из-за рубежа у нас запрещено). Но, что характерно, в интервью The Times Чичваркин говорит о перечислении своих денег — он назвал сумму до 100 тысяч фунтов. А ранее в российских СМИ, упоминая ту же сумму, клялся, что это были не его деньги, что через него "жертвовали те люди, которые боятся светиться сами". Но этот момент беглый олигарх решил скрыть от британской консервативной газеты — а то ведь вопросов о происхождении капиталов и законности использования их для ведения политических кампаний за рубежом у правоохранителей станет еще больше.

Судя по неоднократным выступлениям Чичваркина и некоторых иных российских "политэмигрантов", в свое время бежавших в Британию, они искренне не понимают, как можно интересоваться у российских чиновников, "ведших бизнес в 90-е или начале нулевых", происхождением их капиталов (Чичваркин даже не задумывается над тем, имел ли право чиновник вести бизнес). Они приезжают на Альбион, вкладывают сомнительные деньги в недвижимость и дорогие шмотки, наивно полагая, что тем самым легализуются в глазах тамошнего истеблишмента. Но повадки и привычки их подводят. Легальный бизнес они, как правило, вести не умеют (пример Бориса Березовского тому подтверждение), потому и пытаются действовать так же, как зарабатывали свои капиталы в упомянутые девяностые-нулевые.

И считают, что критика России и Кремля — это лучшая защита их более чем сомнительных операций. Да только вот беда: чем больше они способствуют разжиганию антироссийской истерии в Британии, тем сильнее звучат призывы "Ату их!" по отношению к ним самим. Но связать воедино эти явления экс российские "олигархи-нищеброды" явно не в состоянии. Потому и нервничают, потому и путаются постоянно в своих многочисленных интервью, потому и впадают в панику, когда им задают вопросы, где они берут деньги на дорогие покупки в Harrods.