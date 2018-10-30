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Рейтинг для несостоявшегося государства. Все стабильно плохо

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Дмитрий Лекух
© AP Photo / Frank AugsteinДевушка с флагом Украины на плечахДевушка с флагом Украины на плечах
© AP Photo / Frank Augstein

Дмитрий Лекух

Вышедший в понедельник доклад международного рейтингового агентства Fitch Украину, застывшую в преддверии выборов, безусловно, не очень сильно порадовал. Хоть и был, мягко скажем, "политически обусловленным": выборы в местном failed state проводить по-любому надо, потому как за это экономическое безобразие кому-то все равно придется отвечать. И рейтинговые агентства тут — структуры зависимые, это нужно предельно четко и точно понимать.

Логотип агентства Fitch Ratings. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Fitch подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне "B-"
Но все едино, совсем уж безбожно врать здесь не выходит. Люди-то не слепые, и хоть какая репутация все равно нужна — поэтому очень неприятно получается. Fitch подтвердил рейтинг Украины на уровне "В-", который в данном конкретном случае стоит трактовать как безусловно и исключительно "преддефолтный". При этом, что самое печальное, прогноз по рейтингу является "стабильным", то есть ничего экстраординарного в Fitch от украинской экономики в ближайшее время не ждут. Ситуация в Киеве не улучшится, поскольку денег нет и взять их объективно негде и неоткуда. Что в общем для экономики страны с дефицитным бюджетом и отрицательным внешнеторговым сальдо выглядит вполне объективно: умереть пациент, если его чуть-чуть подкачать дополнительными кредитными ресурсами, в ближайшие полгода-год не должен.

А дальше — бог его весть.

Тут все просто.

С точки зрения Fitch, даже "политически благожелательной", у украинской экономики в самом первом приближении есть проблемы, которые при всем желании не спрячешь за известной любому вменяемому бухгалтеру известной "лукавостью цифр". Это прежде всего слабая внешняя ликвидность (а откуда в этом небе алмазы?) и вполне понятный высокий уровень спроса на внешние кредиты, необходимые для обслуживания и хотя бы частичного погашения неподъемного суверенного долга пока еще как бы "государства". Кроме того, Fitch отмечает и другие принципиально нерешаемые в нынешних условиях проблемы.

В числе которых, цитируем — "банковский сектор, институциональные ограничения, геополитические и политические риски".

Все они не решаются.

Да и по большому счету не могут быть решены.

По сути, будем откровенны, рейтинг сохранен Fitch только потому, что Киеву, пусть даже на самых кабальных условиях stand-by credit, удалось хоть на 14 месяцев договориться с Международным валютным фондом. И поэтому он может отчасти рассчитывать на дополнительные кредитные средства, которые, что бы там нам ни рассказывали киевские "эксперты", не пойдут собственно в экономику страны: они и не могут туда пойти по условиям stand-by соглашения.

Акции против повышения тарифов на газ в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Украинский эксперт об условиях МВФ: стабильные финансы бывают и в морге
Но хотя бы могут быть использованы для обслуживания гигантского государственного долга территории. И именно за счет этих средств по программе stand-by от МВФ Украина может получить своеобразную "предвыборную" отсрочку. Поскольку неминуемый по определению дефолт хотя бы прямо перед выборами теперь территории не грозит. Поэтому в Fitch и поясняют, что взаимодействие Киева с МВФ "должно смягчить в краткосрочной перспективе финансовые риски, связанные с погашением долга, выплаты по которому должны начаться в 2019-м, а также с выборами 2019 года". Ну, плюс ритуальный набор фраз о том, что авторитетность и последовательность политики страны как бы повысилась (уже смешно). А кроме того, на Украине как бы укрепилась макроэкономическая стабильность, снизился госдолг (ну да, очередной кредит на жесточайших условиях от МВФ "не считается", он же еще не получен), и она стала получать двустороннюю и многостороннюю финансовую помощь.

В общем, все по-честному.

В "краткосрочной перспективе" смягчены "финансовые риски".

Ну а дальше — дальше и трава не расти.

Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. Февраль 2016 года
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Дефолты по-киевски. Когда Украина признает себя банкротом
Это уже проблемы не международного рейтингового агентства Fitch, и это надо предельно четко понимать. После выборов на Украине, которые традиционно являются карнавалом, скорее всего, к "макроэкономической стабильности", даже в ее нынешнем — ужасающем, откровенно говоря — виде, неминуемо приплюсуются еще и политические риски. И кто бы там в этом кафе-шантане ни победил, ему еще и как-то придется разбираться с "поэтапным повышением цен на газ": пока они увеличены на 23,5%, но это далеко не все. А цены на газ — они ведь далеко не сами по себе. Дальше-то все понятно: отопление, коммуналка, энергетическая составляющая всего остального.

Как говорят на сленге, полный, простите, "фарш".

И здесь возникает, пожалуй, самый главный вопрос: к чему готовиться нам, России.

И ответ, к сожалению, печален: в общем-то, ни к чему хорошему.

У украинских властей будет слишком большое искушение "объявить форс-мажор" по обязательствам. И (мы уже не раз об этом писали) наиболее математически подходящий повод для этого — "большая украинско-российская война". В которую путем бесчисленных провокаций нас обязательно попытаются втянуть.

Здесь будет любое лыко в строку: и неизбежные провокации на Азовском море, и "автокефалия", и откровенно нацистское законодательство о "государственном языке".

Рейтинговое агентство Fitch Ratings
© AFP 2018 / Miguel Medina
"Прижимают очень жестко". Экономист о кредитном рейтинге Украины
Прелесть подобного рода решения для киевских властей очевидна: в этой войне им не надо будет никого даже и "побеждать". Достаточно кинуть в мясорубку "национально-активную часть населения". А самим, выждав момент, успеть дать по тапкам "до Борисполя", а там "совсем немного, и Прованс". Где можно организовать, допустим, "правительство в изгнании" и, как положено, "возглавить героическую борьбу". А долги — долги пусть выплачивают "победители", равно как и восстанавливают разрушенную этими милыми людьми страну: для этих же ребят тут самое главное — оставаться полезными заокеанским, чего уж греха таить, хозяевам. У бандеровцев в послевоенные годы получилось же, почему у нынешних, простите, не должно прокатить? Ребята они, в сущности, простые, примитивным двухходовочкам еще в "бизнес-состоянии" обученные. Да и "добро нажитое" уже давно в "цивилизованных странах" находится. А бесценный опыт, как и прочее "мастерство", — не пропьешь.

Но даже если этого катастрофического сценария ценой профессионализма и ответственности наших дипломатических и специальных служб, надеемся, удастся все-таки избежать, то все равно невесело получается. Иметь под боком такую "гниющую территорию" с нищим, стремительно деградирующим и криминализующимся населением, распадающимися управленческими и силовыми структурами и разрушенной дотла экономикой — это, знаете ли, ну совсем не подарок. И готовиться к этому безобразию, увы, надо начинать прямо и непосредственно сейчас.

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
zoidberg3000
Украина как Россия, прямо две сестры. Если название одной страны поменять на другое, то статья будет ровно так же актуальна. Вороватая власть, разруха, запустение как морально-духовное, так материально-физическое.
08:51
30.10.2018
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