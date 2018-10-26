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Британских лордов скоро обяжут декларировать русских жен

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Владимир Корнилов
© AFP 2018 / Pool/Justin TallisЧлены палаты Лордов в ВеликобританииЧлены палаты Лордов в Великобритании
© AFP 2018 / Pool/Justin Tallis

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Охота на "русских ведьм" в Британии приобретает поистине эпические масштабы. Теперь пресса взялась за ловлю "российских агентов" внутри палаты лордов. Причем настолько основательно, что хотят принять отдельный закон наподобие пресловутого закона FARA, требующего регистрации иностранных агентов в США. Представляете, иностранными агентами могут признать даже лордов.

Эту кампанию инициировала консервативная газета The Times, вынесшая на первую полосу свое "расследование" о связях лордов с "вражеской" Россией. Материал называется "Красноскамеечники". Видимо, "старушка Таймс" настолько застряла в древних эпохах, что до сих пор всерьез считает Россию "красным", коммунистическим государством.

Имперский юношеский оркестр (Брентвуд, Великобритания) выступает на закрытии XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Газета выяснила, что несколько лордов, якобы находящихся на содержании Москвы, пытались лоббировать интересы России и добивались встречи с министром безопасности Беном Уолласом с тем, чтобы обсудить с ним ослабление режима антироссийских санкций.

Предположить, что отмена или облегчение санкций может играть на руку британскому бизнесу, газета, само собой, не в состоянии.

Что же это за сеть агентов, которыми коварный Кремль буквально опутал палату лордов? Оказалось, что министр Уоллас отказался обсуждать российско-британские отношения с лордом Баркером, очень опытным специалистом в этой сфере. Грегори Баркер, еще до того, как стал политиком, тесно работал с "Сибнефтью". В правительстве Дэвида Кэмерона он был министром энергетики и климатических изменений. В 2015-м получил пожизненное пэрство и вошел в состав совета директоров энергетической компании En+, связанной с Олегом Дерипаской.

© AFP 2018 / Punit ParanjpeЛорд Грегори Баркер
© AFP 2018 / Punit Paranjpe
Лорд Грегори Баркер

Ничего незаконного и необычного в этом нет — большинство британских политиков, "вышибленных наверх" (то есть в палату лордов), пытаются найти себе теплые местечки в каких-нибудь международных корпорациях. En+ — легальная компания, торгующаяся на Лондонской бирже. А Баркер представлял в ее совете директоров интересы акционеров-миноритариев. То, что фирма недавно попала в санкционный список США, формально не меняет ее статус в Британии — во всяком случае до тех пор, пока Лондон не объявит санкций против нее. И это точно никак не влияет на ценный, никем не оспариваемый опыт Баркера в энергетической сфере.

Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании
© AFP 2018 / Andrew Cowie
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К "агентам Кремля" The Times отнесла и 79-летнего лорда Скидельски, сына русского эмигранта в Харбине Бориса Скидельского. Уж его опыт и положение трудно поставить под сомнение. Профессор, автор множества экономических трудов, лауреат литературных премий, Скидельски был одним из немногих британских политиков, открыто критиковавших правительство и НАТО за бомбежки Югославии в 1990-е. Теперь The Times "обвиняет" престарелого лорда в том, что он входит в совет директоров компании "РуссНефть".

Газета авторитетно сообщает, что 47 процентов компании принадлежит Михаилу Гуцериеву, "бизнесмену, в январе включенному в американский "олигархический" список лиц, близких президенту Путину".

При этом газета не уточняет, что ни "РуссНефть", ни Гуцериев не находятся под санкциями, а пресловутый "олигархический" список — всего лишь рейтинг самых богатых людей России, составленный журналом Forbes в 2017 году (что признает и сам Forbes). Соответственно, лорд Скидельски никак не ограничен в своих отношениях с данной компанией. Но газета вскрывает жуткую "крамолу": этот лорд имел наглость критиковать санкции против России, выступая в палате лордов в 2014-м, а также обвинять Запад в финансовой поддержке "русофобских движений" в постсоветских странах. Мол, уличили лорда в "конфликте интересов". Тот факт, что Скидельски вошел в состав совета директоров "РуссНефти" в 2016-м, газету не смущает.

Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Ну, и самая громкая "сенсация" The Times — изобличение еще одного "агента Кремля", 59-летнего лорда Траскотта, признанного специалиста по России, автора нескольких книг о нашей стране и постсоветском пространстве. Собственно, и в пэры он был возведен премьер-министром Тони Блэром за то, что консультировал его по отношениям с Россией.

И тут некогда чопорная The Times раскрыла "страшную тайну", явно свидетельствующую о связях Траскотта с Кремлем: девичья фамилия его жены Светланы — Черникова, она — дочь "полковника Красной армии". Честно говоря, это никакая не тайна. Траскотт подробно писал о жене еще в своей первой книге с характерным названием "Russia First", изданной в далеком 1997-м. А конспирологическую историю о "полковнике Красной армии" подробно изложила желтая пресса десятилетие назад. Как видим, до уровня желтой прессы скатились и консервативные газеты истеблишмента. Видимо, в Британии, прежде чем занять важную должность, теперь надо декларировать и супругов из "вражеских" государств.

© AFP 2018 / Leon Neal, poolСветлана Траскотт в Вестминстерском дворце перед ежегодным выступлением королевы Елизаветы II перед членами обеих палат парламента Великобритании
© AFP 2018 / Leon Neal, pool
Светлана Траскотт в Вестминстерском дворце перед ежегодным выступлением королевы Елизаветы II перед членами обеих палат парламента Великобритании

Конспирологические теории вокруг русских жен — уже обычная практика на Альбионе. Например, тамошние газеты активно мусолили эту тему, когда искали "русские связи" одного из спонсоров "Брексита" миллионера Аррона Бэнкса, намекая на то, что его жена (урожденная Екатерина Падерина) — "агент Кремля". В качестве "доказательства" ее шпионской деятельности сообщалось, что в ее электронном адресе использовались цифры "007". Вы же понимаете, русские шпионы обычно так и делают. Исключительно для конспирации.

Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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На основании этих "разоблачений" ряд британских политиков уже требует изменения законодательства страны с целью ограничить деятельность "полезных идиотов Кремля". Именно так признанных специалистов по России назвал в своей статье депутат палаты общин Боб Сили, довольно смехотворным образом пытающийся представить себя в качестве новоиспеченного "специалиста по России". Это тот самый Сили, который фактически обвинил Карла Маркса в организации "голодимира" на Украине (он полагает, что так пишется слово "голодомор"), а также вскрыл страшный план "Троя", когда Россия пыталась всего за 181 тысячу долларов организовать восстание на Украине. Можете себе представить уровень этого "специалиста".

© Фото : Bob Seely MP Isle of WightДепутат Палаты общин парламента Великобритании Боб Сили
© Фото : Bob Seely MP Isle of Wight
Депутат Палаты общин парламента Великобритании Боб Сили

Теперь он же потребовал по аналогии с известным американским законом ввести список "лоббистов вражеских государств". К таковым он, правда, относит лишь Россию. Как, собственно, и газета The Times, заявившая в редакционной статье, что "присутствие в сердце Вестминстера оплачиваемых адвокатов российской внешней политики незаконно".

Заметьте, речь только о "российских лоббистах". А ведь не секрет, что основным спонсором британских парламентариев выступает Саудовская Аравия. И казалось бы, в условиях нынешнего скандала вокруг причастности саудовских властей к жестокому убийству журналиста было бы не менее актуально обсудить "саудоскамеечников" в обеих палатах парламента. Тем более что данные о финансовых интересах депутатов находятся в открытом доступе. Однако The Times, выдавая публикацию доступной всем информации за чрезвычайно важное "расследование", почему-то не удосуживается покопаться в списке аравийских компаний, оплачивающих забавы британских парламентариев. А то бы узнала, что лишь за 2015-2017 годы им перепало от аравийцев более 170 тысяч долларов.

Но это же не "вражеское" государство, с ним дело иметь можно.

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Kapralnk
Политический заказ для формирования общественного мнения. Ничего удивительного. Сами же англичане журналистов своих ненавидят больше, чем силовиков. И за последние годы нам становится очевидно за что именно их ненавидят.
08:17
26.10.2018
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Спиральтист ...
Вот это да, а я в детстве занимался в авиа кружке и на созданном мною самолёте были цифры 003, так я оказывается с 14 лет шпион, вот круто, значит я так законспирирован, что даже сам этого не знал!? ;)
08:16
26.10.2018
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