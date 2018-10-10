РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Операция У: кто разоружает Украину

Сюжет:
Взрыв на военном складе под Черниговом (51)
(обновлено: 09:04 10.10.2018)
08631
Ирина Алкснис
© AFP 2018 / Genya SavilovДым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. Архивное фотоДым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. Архивное фото
© AFP 2018 / Genya Savilov

Ирина Алкснис

Обещавшая быть вполне банальной ситуация вокруг пожара на военных складах близ Ични Черниговской области приобрела неожиданный поворот.

Дело не в том, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обвинил Россию в происшествии, включив его в длинный список "преступлений Кремля", включающий уже войну в Осетии, уничтожение Сирии, хакерские атаки в Нидерландах и развалины часовни XIV века. Это как раз дело обыденное.

Украинские националисты во время факельного шествия во Львове. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
"Спокойно и без эмоций похвалить нациста": кем надо для этого быть
В очень крупном пожаре на военных складах в Балаклее (близ Харькова) полтора года назад представители Киева тоже, как мы помним, обвинили Москву. Руку Кремля разглядели и в пожаре на складах в Калиновке Винницкой области, где в сентябре прошлого года было уничтожено артиллерийских снарядов больше, чем украинская армия израсходовала за весь 2014 год активных боевых действий в Донбассе.

В общем, учитывая, что склады в Ичне вместе с балаклейскими и калиновскими входят в список самых крупных украинских военных складов и все три в течение полутора лет стали жертвами разрушительных пожаров, обвинение России в произошедшем является совершенно естественным развитием событий. Однако подобные обвинения до сих пор не выходили за рамки политической риторики и зарабатывания политического капитала украинскими деятелями.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкОболочка снаряда в лесу после взрыва на военном складе под Черниговом. 9 октября 2018
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Оболочка снаряда в лесу после взрыва на военном складе под Черниговом. 9 октября 2018

Корабли ВМС Украины после прохождения под арками Крымского моста. 23 сентября 2018
© Фото : предоставлено очевидцем
Азовское море: Киев закроется навсегда, ему достаточно только захотеть
Однако, судя по комментариям из Генштаба Украины, в Ичне действительно имела место диверсия — и именно эта версия сейчас официально рассматривается как приоритетная. Озвучены обстоятельства произошедшего — одновременно несколько взрывов в разных местах склада, что прозрачно намекает, что на самом деле был совершен целенаправленный подрыв-поджог складов боеприпасов.

Украинские военные склады уже много лет горят с такой регулярностью и мощью, что давно превратились в символ сокрытия воровства и незаконной продажи армейского имущества и вооружения. Однако эти пожары традиционно списываются на халатность и прочие невинные причины. А с 2014 года ситуация окончательно перешла в режим "война все спишет".

Надписи на украинском и венгерском языках на указателе в городе Берегово в Закарпатской области Украины. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergiy Gudak
Акция "Поменяй родину на шампанское": соседи готовы к демонтажу Украины
Стало уже привычным, что украинские власти руководствуются принципом "прокукарекал, а там хоть не рассветай". Сначала медийно отыгрывается карта Кремля, который обвиняется в любых проблемах и происшествиях на Украине, а спустя время официально все спускается на тормозах и замыливается в информационном поле. Причина проста: даже если пожар оказывался результатом диверсии, то главными заинтересованными в нем оказывались свои же высокопоставленные (и не очень) чиновники, мухлюющие с военным имуществом. Так что проще для всех списать любые инциденты на нарушения и халатность.

Собственно ситуации с расследованием предыдущих пожаров вполне показательны в этой связи. Несколько дней назад, в конце сентября, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие по пожару в Калиновке подходит к концу и к ответственности будут привлечены "десятки должностных лиц". Правда, есть серьезные сомнения в его словах, поскольку вчера, параллельно с рвущимися снарядами в Ичне, суд в Харькове принял решение восстановить на должности начальника хранения вооружения на военном арсенале в Балаклее, уволенного после пожара.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкДым от пожара на складе боеприпасов в районе города Ичня под Черниговом
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Дым от пожара на складе боеприпасов в районе города Ичня под Черниговом

Пассажиры на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Украина готова признать: она потеряла треть населения
Однако случай под Черниговом все-таки отличается от предыдущих.

Судя по всему, в Ичне организованная природа ЧП имела слишком явный характер, чтобы это можно было проигнорировать. Однако следствие может оказаться в неприятном положении, когда, расследуя пожар, выйдет не на "русский след", а на собственных проворовавшихся чиновников.

Или даже не проворовавшихся. Оперативное командование ДНР утверждает, что на складе в Ичне находились ракеты к зенитному комплексу БУК и техническая документация к ним. А бумаги эти были запрошены у Киева после недавнего обнародования новых обстоятельств крушения Boeing в Донбассе в 2014 году и могут содержать крайне неприятную для него информацию.

Украинский пограничник на участке российско-украинской границы. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergei Supinsy
Видимо, за это и боролись. Украина стала российской Мексикой
Вчера вечером на сайте украинского президента Петра Порошенко появилась несколько парадоксальная информация о трех версиях случившегося. "Основная из них — совершение диверсии с проникновением на территорию складов диверсионной группы, вторая — нарушение правил пожарной безопасности или хранения боеприпасов, третья — умышленный поджог или подрыв с целью сокрытия недостатка боеприпасов", — сообщает лидер Украины. И тут же отмечает, что необходимо "не допустить повторения атаки диверсионно-разведывательных групп противника".

То есть версии три, но уже заранее назначена правильная.

Флаг Польши. Архивное фото
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Украина стала крупнейшим донором для Польши
Таким образом, ближайшие дни и недели обещают стать довольно занимательными. Если следственные органы все-таки начнут расследовать инцидент как диверсию, то рискуют нарваться на весьма неудобные для многих влиятельных в Киеве людей выводы.

Хотя всегда есть запасной выход. Без сомнения, у Службы безопасности Украины найдется удобный кандидат на исполнение роли полковника Чепиги.

Нам останется только с любопытством наблюдать за грядущими метаниями украинских правоохранителей. Ну и радоваться, что на Украине все меньше остается высокотехнологичных "игрушек", опасных для окружающих.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСотрудники полиции Украины останавливают автомобили на дороге в Черниговской области после взрыва на военном складе. 9 октября 2018
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции Украины останавливают автомобили на дороге в Черниговской области после взрыва на военном складе. 9 октября 2018
Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена