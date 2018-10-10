Операция У: кто разоружает Украину

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. Архивное фото

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. Архивное фото

Ирина Алкснис

Обещавшая быть вполне банальной ситуация вокруг пожара на военных складах близ Ични Черниговской области приобрела неожиданный поворот.

Дело не в том, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обвинил Россию в происшествии, включив его в длинный список "преступлений Кремля", включающий уже войну в Осетии, уничтожение Сирии, хакерские атаки в Нидерландах и развалины часовни XIV века. Это как раз дело обыденное.

В очень крупном пожаре на военных складах в Балаклее (близ Харькова) полтора года назад представители Киева тоже, как мы помним, обвинили Москву. Руку Кремля разглядели и в пожаре на складах в Калиновке Винницкой области, где в сентябре прошлого года было уничтожено артиллерийских снарядов больше, чем украинская армия израсходовала за весь 2014 год активных боевых действий в Донбассе.

В общем, учитывая, что склады в Ичне вместе с балаклейскими и калиновскими входят в список самых крупных украинских военных складов и все три в течение полутора лет стали жертвами разрушительных пожаров, обвинение России в произошедшем является совершенно естественным развитием событий. Однако подобные обвинения до сих пор не выходили за рамки политической риторики и зарабатывания политического капитала украинскими деятелями.

Однако, судя по комментариям из Генштаба Украины, в Ичне действительно имела место диверсия — и именно эта версия сейчас официально рассматривается как приоритетная. Озвучены обстоятельства произошедшего — одновременно несколько взрывов в разных местах склада, что прозрачно намекает, что на самом деле был совершен целенаправленный подрыв-поджог складов боеприпасов.

Украинские военные склады уже много лет горят с такой регулярностью и мощью, что давно превратились в символ сокрытия воровства и незаконной продажи армейского имущества и вооружения. Однако эти пожары традиционно списываются на халатность и прочие невинные причины. А с 2014 года ситуация окончательно перешла в режим "война все спишет".

Стало уже привычным, что украинские власти руководствуются принципом "прокукарекал, а там хоть не рассветай". Сначала медийно отыгрывается карта Кремля, который обвиняется в любых проблемах и происшествиях на Украине, а спустя время официально все спускается на тормозах и замыливается в информационном поле. Причина проста: даже если пожар оказывался результатом диверсии, то главными заинтересованными в нем оказывались свои же высокопоставленные (и не очень) чиновники, мухлюющие с военным имуществом. Так что проще для всех списать любые инциденты на нарушения и халатность.

Собственно ситуации с расследованием предыдущих пожаров вполне показательны в этой связи. Несколько дней назад, в конце сентября, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие по пожару в Калиновке подходит к концу и к ответственности будут привлечены "десятки должностных лиц". Правда, есть серьезные сомнения в его словах, поскольку вчера, параллельно с рвущимися снарядами в Ичне, суд в Харькове принял решение восстановить на должности начальника хранения вооружения на военном арсенале в Балаклее, уволенного после пожара.

Однако случай под Черниговом все-таки отличается от предыдущих.

Судя по всему, в Ичне организованная природа ЧП имела слишком явный характер, чтобы это можно было проигнорировать. Однако следствие может оказаться в неприятном положении, когда, расследуя пожар, выйдет не на "русский след", а на собственных проворовавшихся чиновников.

Или даже не проворовавшихся. Оперативное командование ДНР утверждает, что на складе в Ичне находились ракеты к зенитному комплексу БУК и техническая документация к ним. А бумаги эти были запрошены у Киева после недавнего обнародования новых обстоятельств крушения Boeing в Донбассе в 2014 году и могут содержать крайне неприятную для него информацию.

Вчера вечером на сайте украинского президента Петра Порошенко появилась несколько парадоксальная информация о трех версиях случившегося. "Основная из них — совершение диверсии с проникновением на территорию складов диверсионной группы, вторая — нарушение правил пожарной безопасности или хранения боеприпасов, третья — умышленный поджог или подрыв с целью сокрытия недостатка боеприпасов", — сообщает лидер Украины. И тут же отмечает, что необходимо "не допустить повторения атаки диверсионно-разведывательных групп противника".

То есть версии три, но уже заранее назначена правильная.

Таким образом, ближайшие дни и недели обещают стать довольно занимательными. Если следственные органы все-таки начнут расследовать инцидент как диверсию, то рискуют нарваться на весьма неудобные для многих влиятельных в Киеве людей выводы.

Хотя всегда есть запасной выход. Без сомнения, у Службы безопасности Украины найдется удобный кандидат на исполнение роли полковника Чепиги.

Нам останется только с любопытством наблюдать за грядущими метаниями украинских правоохранителей. Ну и радоваться, что на Украине все меньше остается высокотехнологичных "игрушек", опасных для окружающих.