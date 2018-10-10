Операция У: кто разоружает Украину

Ирина Алкснис
Обещавшая быть вполне банальной ситуация вокруг пожара на военных складах близ Ични Черниговской области приобрела неожиданный поворот.
Дело не в том, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обвинил Россию в происшествии, включив его в длинный список "преступлений Кремля", включающий уже войну в Осетии, уничтожение Сирии, хакерские атаки в Нидерландах и развалины часовни XIV века. Это как раз дело обыденное.
В общем, учитывая, что склады в Ичне вместе с балаклейскими и калиновскими входят в список самых крупных украинских военных складов и все три в течение полутора лет стали жертвами разрушительных пожаров, обвинение России в произошедшем является совершенно естественным развитием событий. Однако подобные обвинения до сих пор не выходили за рамки политической риторики и зарабатывания политического капитала украинскими деятелями.
Украинские военные склады уже много лет горят с такой регулярностью и мощью, что давно превратились в символ сокрытия воровства и незаконной продажи армейского имущества и вооружения. Однако эти пожары традиционно списываются на халатность и прочие невинные причины. А с 2014 года ситуация окончательно перешла в режим "война все спишет".
Собственно ситуации с расследованием предыдущих пожаров вполне показательны в этой связи. Несколько дней назад, в конце сентября, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие по пожару в Калиновке подходит к концу и к ответственности будут привлечены "десятки должностных лиц". Правда, есть серьезные сомнения в его словах, поскольку вчера, параллельно с рвущимися снарядами в Ичне, суд в Харькове принял решение восстановить на должности начальника хранения вооружения на военном арсенале в Балаклее, уволенного после пожара.
Судя по всему, в Ичне организованная природа ЧП имела слишком явный характер, чтобы это можно было проигнорировать. Однако следствие может оказаться в неприятном положении, когда, расследуя пожар, выйдет не на "русский след", а на собственных проворовавшихся чиновников.
Или даже не проворовавшихся. Оперативное командование ДНР утверждает, что на складе в Ичне находились ракеты к зенитному комплексу БУК и техническая документация к ним. А бумаги эти были запрошены у Киева после недавнего обнародования новых обстоятельств крушения Boeing в Донбассе в 2014 году и могут содержать крайне неприятную для него информацию.
То есть версии три, но уже заранее назначена правильная.
Хотя всегда есть запасной выход. Без сомнения, у Службы безопасности Украины найдется удобный кандидат на исполнение роли полковника Чепиги.
Нам останется только с любопытством наблюдать за грядущими метаниями украинских правоохранителей. Ну и радоваться, что на Украине все меньше остается высокотехнологичных "игрушек", опасных для окружающих.