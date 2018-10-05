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Боссы мировой нефти предали Америку ради Путина

(обновлено: 10:17 05.10.2018)
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Иван Данилов
© REUTERS / Mike SegarПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© REUTERS / Mike Segar

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Западные СМИ не могли обойти вниманием энергетический форум, в котором приняли участие Владимир Путин и целая когорта руководителей транснациональных нефтегазовых корпораций. Результат форума, если смотреть на него глазами аналитиков Рейтер, получился катастрофическим — боссы нефтегазовых компаний послали Трампу совместный недвусмысленный месседж: миру необходим российский газ, а вот антироссийские санкции никого не радуют. По оценке британских журналистов, позиция капитанов мирового энергетического бизнеса сводится к тому, что российские энергетические ресурсы нужны, чтобы "в мире не выключился свет". А чтобы у американцев не было соблазна продвигать свой газ на европейских рынках, Трампу напомнили, что СПГ из Америки просто "слишком дорогой".

Московский энергетический форум превратился в очередной праздник непослушания Вашингтону со стороны международного бизнеса, и западные журналисты уже смакуют комментарии российского президента по поводу того, кто виноват в росте нефтяных цен. Боевой листок британского финансового истеблишмента Financial Times скрепя сердце признал, что Владимир Путин прав. 

Совет российского президента, который предложил Трампу посмотреть в зеркало, если он хочет найти причину роста нефтяных цен, цитируется по всему миру. Показательно, что американский лидер уже косвенно ответил на это предложение и тем самым фактически усугубил ситуацию: Госдеп обратился к странам ОПЕК с требованием немедленно увеличить добычу нефти и задействовать для этого все имеющиеся мощности, в том числе резервные, предназначенные исключительно для покрытия дефицита на рынке в случае серьезных форс-мажоров или масштабных природных катаклизмов. Видимо, сейчас в качестве масштабного природного катаклизма выступает сам Трамп.

Показательно, что эксперты, опрошенные агентством Блумберг, считают эти действия как минимум рискованными: резервные мощности не были задействованы ни во время Иракской войны, ни в время ливийского кризиса, и если "дожать" производителей до полного отсутствия резервных мощностей, то "нефть по 100 долларов за баррель" станет вероятным сценарием развития событий.

Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в рамках IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русский. 10 сентября 2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Западные СМИ присудили триумф президенту России
Нельзя не отметить острую реакцию иностранного медийного и экспертного сообщества на высказывание российского президента о перспективах доллара и о том, насколько уязвимой становится роль главной мировой валюты. Как ни странно, и в этом случае американская пресса фактически соглашается с Путиным, хотя не хочет это признать публично. Сравните. Владимир Путин на форуме в Москве: "Мне кажется, что наши американские партнеры допускают колоссальную стратегическую ошибку — подрывают доверие к доллару как к универсальной, по сути, единственной на сегодняшний день резервной валюте, подрывают веру в нее как в универсальный инструмент. Реально пилят сук, на котором сидят, это странно даже, удивительно".

Блумберг: "Самый близкий риск для доллара заключается в том, что США перестараются с финансовыми санкциями, особенно в вопросе Ирана и стран, которые ведут бизнес с ним. <…> В 2016 году Джейкоб Лью, министр финансов в администрации Обамы, выступая в Фонде Карнеги, предупреждал, что слишком активное использование санкций может повредить нашему лидерству в глобальной экономике и даже эффективности самих санкций". Очень похоже, не правда ли?

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в Белом доме в Вашингтоне
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Ошибка президента. ОПЕК+ подводит Трампа под импичмент
При этом пропагандистские задачи буквально заставляют наших западных коллег занимать позицию, которая слегка напоминает шизофрению: с одной стороны, они признают, что риски для долларовой системы в целом есть и к ним нужно относиться максимально серьезно, а с другой — их реакция на российские планы по дедолларизации сводится к одному тезису: "У русских ничего не получится, потому что у них ничего не может получиться".

В поддержку этого утверждения приводят несколько аргументов, которые активно ретранслируются внутри российского инфополя теми, кто шкурно заинтересован в провале дедолларизации, а если возможно — в том, чтобы она даже не начиналась.

Вот эти аргументы: если нефть и газ на мировых биржах торгуется за доллары, то и Россия обречена их продавать за доллары. Еще один аргумент: российский рубль, китайский юань и даже евро недостаточно стабильны по сравнению с долларом, а значит, их нельзя использовать в экспортных расчетах. И финальный довод: российских экспортеров и тех, кто у них покупает нефть и газ, невозможно заставить использовать что-либо кроме доллара, а значит, дедолларизация не произойдет никогда.

Начнем с последнего аргумента. Понятно, что в мифическом мире свободного рынка, в котором обитают аналитики финансовых изданий, бизнес не зависит от политиков, но в реальном мире все функционирует немного иначе. Возьмем конкретный пример: председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер недавно заявил, что ситуация, в которой Евросоюз платит в долларах за импортируемые энергоносители, "абсурдна".

Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
© AP Photo / Hasan Jamali
Нефть марки Brent установила ценовой максимум с 2014 года
Одновременно планы по дедолларизации российской внешней торговли разрабатываются в Минфине, Минэке и ЦБ России, а наличие политической воли на реализацию этих планов подтверждено на самом высоком уровне. В этих условиях, когда политическая воля присутствует как на стороне продавца, так и на стороне главного покупателя российских нефти и газа, сложно представить сценарий, в котором "бизнес" будет успешно сопротивляться дедолларизации. Да, будут технические сложности. Да, будут сопутствующие дополнительные расходы, а также конфликты вокруг того, на что конкретно заменять доллар. Но направление движения уже определено, и однажды запущенный процесс вряд ли остановится. А если долларовые счета частных компаний начнут попадать под санкционную заморозку, то даже у бизнеса появится дополнительная мотивация для поисков механизмов дедолларизации — как сообщают западные СМИ, в случае российских бизнесменов этот процесс уже идет.

Площадку ценообразования на нефть можно поменять, и этим успешно занимаются, например, китайцы, которые достигли впечатляющих успехов со своей совсем недавно запущенной энергетической биржей в Шанхае. А при наличии соответствующей политической воли этот успех можно повторить на уже существующей бирже в Санкт-Петербурге.

 

Что до предполагаемой стабильности доллара, то именно над ее уничтожением и работает не покладая рук администрация Дональда Трампа. Никакая волатильность валютного курса евро, рубля или юаня не сравнится с риском в любой момент потерять все из-за политического решения американского Госдепа или Минфина. "Тирания доллара", за перспективы которой переживают журналисты Блумберг, не закончится завтра, но, как правильно сказал Владимир Путин, "типичная ошибка любой империи — когда люди думают, что ничего не произойдет, все так мощно, так сильно, все так устойчиво, что никаких негативных последствий не будет. <…> Но нет, они наступают рано или поздно".

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