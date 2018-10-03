МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. США допускают колоссальную ошибку, подрывая доверие к доллару как к резервной валюте, пилят сук, на котором сидят, совершая типичную ошибку любой империи, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя возможность введения США санкций на расчеты в долларах.

"Мне кажется, что наши американские партнеры допускают колоссальную стратегическую ошибку, подрывают доверие к доллару как к универсальной, по сути, единственной на сегодняшний день, резервной валюте. Подрывают веру в нее, как в этот универсальный инструмент, реально пилят сук, на котором сидят. Это странно, мне даже удивительно, но, мне кажется, это типичная ошибка любой империи, когда люди думают, что ничего не произойдет, все так мощно, все так сильно, устойчиво, что никаких негативных последствий не будет. Но нет, они наступают рано или поздно", — сказал Путин, выступая в среду на пленарном заседании РЭН.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.