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"Русскую шпионку" в немецком посольстве разоблачили по фотографии

(обновлено: 18:45 25.09.2018)
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© РИА НовостиФрагмент статьи, опубликованной в немецком издании BildФрагмент статьи, опубликованной в немецком издании Bild
© РИА Новости

Виктор Мараховский

Немецкий таблоид Bild опубликовал сенсационное разоблачение: в германское посольство в Москве внедрилась вероятная русская шпионка.

Автором статьи "Что делает эта кремлевская журналистка у немецкого посла?" выступил один из редакторов издания по фамилии Рёпке. Ранее он уже отметился рядом ярких разоблачений. Так, он раскрыл замысел Путина относительно чемпионата мира в России ("Путинский план работает", печально написал он о восторгах западных гостей ЧМ). Раскрыл читателям глаза на фейковую природу статьи агентства Sputnik, оказавшуюся сатирическим фельетоном. И, наконец, пояснил публике, что арест журналиста РИА Новости Украина Вышинского в Киеве — это нормально, потому что "он не журналист".

Новое разоблачение сделано им еще более мастерски, чем предыдущие, — по фотографии. "На фото, опубликованном посольством Германии в России, рядом с послом Рюдигером фон Фритшем стоит одна молодая россиянка. Ее зовут Александра Конкина, и она с декабря 2017 года занимает должность ведущего редактора Sputnik Deutschland, одного из двух одиозных пропагандистских СМИ Кремля в Германии (наряду с RT Deutsch)", — сообщил редактор Bild.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
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Таблоид обратился в МИД Германии с жестким вопросом: "Почему российская госслужащая фотографировалась с послом?" И получила логичный ответ: "Фото было сделано в ходе встречи бывших участников программы "Международная парламентская стипендия" с представителями российских партнерских организаций. Поддержание контактов с бывшими участниками программы входит в число задач, поставленных бундестагом перед иностранными представительствами в 42 странах — участницах программы. Госпожа Конкина — бывшая участница программы "Международная парламентская стипендия".

Bild поинтересовался, знали ли в посольстве, что Конкина — редактор одного из российских государственных СМИ. И получил еще один логичный ответ: "Посольство Германии в Москве регулярно поддерживает деловые контакты с государственными и негосударственными медиа".

На этом месте Рёпке спросил читателей: "То есть Конкина присутствовала в резиденции посла исключительно в частном порядке?" И сам же ответил: "Это маловероятно!" Далее им был приведен разгромный компромат:

1) Член "Альтернативы для Германии" Штефан Котре, с которым также сфотографировалась Конкина, дал Sputnik Deutschland интервью под названием "Депутат АдГ: не надо пинать российских партнеров в колено". В нем депутат Котре заявил, что Ангела Меркель занимается распространением "большой лжи", из-за чего Германия "движется к диктатуре". Кроме того, он высказался за незамедлительную отмену санкций против России.

Логотип ОБСЕ. Архивное фото
© Фото : OSCE/Curtis Budden
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2) RT Deutsch и Sputnik Deutschland, по данным немецкой службы контрразведки, занимаются "искаженным и недостоверным изложением информации" с целью "дискредитации политической деятельности федерального правительства".

И, наконец, главное:

3) Американка Молли МакКью, "эксперт по информационным войнам, специализирующаяся на России", сказала в интервью Bild: "По меньшей мере Конкина является частью пропагандистской машины Кремля, которая действует против Германии. Такие посты не занимают люди, у которых нет нужных связей — и уж тем более в таких важных для Кремля странах, как Германия. <…> Биография Александры Конкиной чем-то похожа на действия Марии Бутиной — российской "студентки", недавно арестованной в США за шпионаж. Как перед госпожой Конкиной, так и перед госпожой Бутиной ставятся весьма специфичные цели и задачи".

© Фото : Посольство Германии в МосквеТоржественный прием для выпускников Международной парламентской стипендии (#IPS) в Посольстве Германии
© Фото : Посольство Германии в Москве
Торжественный прием для выпускников Международной парламентской стипендии (#IPS) в Посольстве Германии

…На этом месте можно, конечно, постебаться. Поговорить о том, что германский гений поднял уровень хайли-лайкли на невиданную ранее высоту. И предположить, что на родине "Молота ведьм", сотрясаемой дикими внутренними скандалами из-за мигрантов, а также конфликтами внутри ЕС, разводом с Британией и грызней с США, — поиск русских шпионок остается одним из последних способов хоть как-то "переключить" общественное внимание.

Газета с фейковыми новостями на столе
© Fotolia / DOC RABE Media
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Но есть основания полагать, что реальность глупее и проще. За последние годы Bild многократно и обидно попадался на публикации сенсационных разоблачений, основанных на краденых фотографиях с перевранными подписями, на ложной информации и, наконец, просто на розыгрышах немецкой же прессы, заинтересовавшейся, "какую еще дезу можно скормить Bild так, чтобы он опубликовал ее без проверки".

Следующие за этим скандалы освещает в том числе Sputnik Deutschland. Регулярно достается и журналисту Рёпке.

Sputnik в своих статьях в последнее время указывал на:

— неэтичность статей Bild и твитов Рёпке о заболевании жены президента Сирии Башара аль-Асада раком;

— дезинформацию читателей Bild с приписыванием высказываний М. Б. Ходорковского РИА Новости;

— огненные обвинения Bild в адрес России в зверском убийстве Бабченко (как мы помним, этот персонаж воскрес уже через сутки).

И так далее.

Из сложившейся ситуации, как легко понять, у Bild было два выхода: либо начать работать над материалами и профессионально расти над собой, либо обидеться и начать ужасно мстить критикам кляузами и доносами. Как легко заметить, издание и его Рёпке выбрали последнее.

Пресс-конференция в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Потребность в правде с угрозой для жизни
И вот что тут стоит учесть. Перед нами хоть и таблоид, но все-таки старая европейская пресса. То есть сотрудники Bild по определению обязаны быть знакомы с пресловутыми Стандартами Журналистики. И тот факт, что они сегодня предпочитают скандалить и искать виноватых, весьма много говорит о природе кризиса, накрывшего западную публичную политику в целом.

Этот кризис вызван жестоким конфликтом между реальностью и нежеланием как бы взрослых как бы профессионалов ее принимать.

И пока они не повзрослеют по-настоящему — им, видимо, всюду будут мерещиться и будоражить воображение путинские шпионки.

 

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