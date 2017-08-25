Bild приняла всерьез сатирическую статью в Sputnik и назвала ее фейком

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Газета Bild восприняла всерьез сатирическую статью, опубликованную агентством Sputnik Deutschland, и назвала ее фейком.

"Прочитать сатирическую статью не до конца, проигнорировать раскрытие темы и просто заявить, что это фейк-новости — довольно слабый подход. И тем не менее это именно то, что газета сделала Bild…", — отметил в Sputnik Deutschland автор материала Владимир В. Вановитц.

Он ссылается на публикацию в Bild "искателя правды" Джулиана Репке под названием "Предвыборная борьба в самом разгаре: фейк-новости атакуют из интернета". В ней он приводит четыре примера того, как фейки подрывают доверие к правительству Германии. Статья автора Sputnik является одним из них.

В материале Вановитца речь идет о том, что правительство Германии якобы реализует проект химтрейлов, чтобы манипулировать погодой. Химтрейлами любители теорий заговоров называют полосы в небе, которые оставляют после себя пассажирские самолеты. Согласно одной из таких теорий, на самом деле такие самолеты распыляют в небе химикаты.

С точки зрения Репке, после прочтения статьи в Sputnik читателям неясно, сатира это или нет.

Между тем, Вановитц придерживается шутливого тона на протяжении всего материала. "В конце концов, можно добавить в водяной пар совсем другие субстанции, да еще и так, чтобы никто не заметил. А если ты можешь так сделать, значит, ты так сделаешь! В этом неизменная суть человеческой природы ", — пишет он.

В конце автор прямо заявляет: на сайте, на котором статья о химтрейлах появилось первой, публиковать материалы может любой пользователь. Так что статьи там не всегда серьезные.

Вановитц подчеркивает, что Репке полностью проигнорировал все намеки на то, что статья сатирическая. "Когда я пишу статью, я предполагаю, что читатель не глуп и что он прочитает не только заголовок и первые три предложения, а весь текст", — пишет он. По его словам, те, кто прочитал только начало, "повелись на фейк", а те, кто дочитал доконца, смогли сполна насладиться ее остроумием.

Он также поблагодарил журналиста Bild за "дружественную рекламу".