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На Украине легализуют охоту на ведьм

(обновлено: 08:02 25.09.2018)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПредставители прессы в КиевеПредставители прессы в Киеве
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Нюра Н. Берг, для РИА Новости

На днях в украинской жизни произошли одновременно два события.

Глава фракции "Народный фронт" в Верховной раде Максим Бурбак выступил с инициативой закона о регистрации иностранных агентов на Украине, не скрывая, что речь идет исключительно о россиянах. "Страна входит в избирательный процесс. Надо признать, что на Украине действует разветвленная сеть замаскированной и явной российской агентуры. Они берут под контроль телеканалы и другие СМИ, жонглируют своими политическими пешками, а Россотрудничество плодит здесь множество якобы общественных организаций, независимых ни от кого, кроме России", — сказал Бурбак.

Президент Украины Петр Порошенко выступает на заседании Верховной рады Украины. 20 сентября 2018
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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"Агент Кремля": Порошенко поддержит опасный для себя закон
В тот же день под Генеральной прокуратурой Украины наци рутинно протестовали. На сей раз — против выдачи своего побратима, террориста и игиловца Тунгуева России (по требованию Интерпола). Толпа радикалов, обвиняющих генпрокурора Луценко в работе на ФСБ, скандировала кричалки про зраду, а съемочная группа украинского телеканала NewsOne делала об этом репортаж. Появление в гуще событий журналистки и оператора с видеокамерой вызвало раздражение у активистов — NewsOne в кругу радикальных патриотов считается как раз "российским агентом".

Сначала у девушки пытались выбить из рук микрофон, потом стали кидать в нее яйца и куски льда, а затем одна из активисток ударила ее по лицу. На этом моменте подключилась киевская полиция: съемочную группу вывели из толпы, а нападавшую задержали. В полиции, впрочем, она пробыла недолго — вскоре туда прибыла народный депутат Корчинская, известная радикальная националистка. Задержанную, как водится, отпустили.

Легко понять, что события связаны.

Сотрудники Украинской полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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На Украине журналиста ударили по лицу
Избиения журналистов на Украине после "революции достоинства" случаются так часто, что давно стали рутиной. Будничны и обвинения разнообразных медиа и конкретных их сотрудников в работе на Кремль, в замаскированной подрывной работе, участии в гибридной войне и прочем. Некоторых украинских журналистов арестовали за мыслепреступления, некоторые уже получили вполне реальные сроки, другие брошены за решетку и забыты. Из последних вопиющих примеров — арест и содержание под стражей главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Олесь Бузина и Павел Шеремет убиты, преступники не найдены, несмотря на многократные клятвы следователей и политиков. Некоторые телеканалы и редакции интернет-изданий неоднократно подвергались погромам и блокировке.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкРуководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в зале апелляционного суда Херсонской области Украины. 5 сентября 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в зале апелляционного суда Херсонской области Украины. 5 сентября 2018

Девятнадцатого сентября Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщило о росте числа физических нападений на работников СМИ на Украине и общественных активистов, а также "других демотивирующих инцидентов, которые препятствовали их законной профессиональной деятельности". Это заключение украинская власть традиционно проигнорировала, ибо оно не влечет за собой никаких санкций.

Президент Украины Петр Порошенко выступает на заседании Верховной рады Украины. 20 сентября 2018
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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Порошенко считает ряд украинских СМИ рупорами России
Поскольку репрессиям и нападениям подвергаются исключительно представители "оппозиционных" медиа, то реакция власти и "гражданского общества", как правило, соответствующая.

Теперь пора вернуться к избиению репортера NewsOne. Неохотно признавая, что бить девушек нельзя, депутаты и общественники тут же подробно объяснили, почему можно и нужно. Во-первых, в гибридной войне девушек не бывает, а есть соратники и враги, а во-вторых, врагов нужно нещадно уничтожать всеми доступными средствами. В таком ключе высказались видные украинские политики, в том числе бывшие журналисты.

В годы президентства Януковича все эти профессиональные грантоеды истерически боролись за свободу слова, выставляя простодушного в делах идеологии Виктора Федоровича тираном и деспотом. При этом сами имели широчайшие возможности уничтожать его в разнообразных эфирах, что и делали бесперебойно, безопасно и безнаказанно. Сегодня все они публикуют одинаковые умозаключения о том, как следует поступать с информационными врагами Украины, которые не только работают в медиа, но еще и переодеваются украинскими радикалами и нападают на журналистов специально, чтобы дискредитировать патриотов.

© Кадр из видео Страна.uaЖурналистку NewsOne ударили у здания Генпрокуратуры Украины
© Кадр из видео Страна.ua
Журналистку NewsOne ударили у здания Генпрокуратуры Украины

Журналисты перед началом пресс-конференции. Архивное фото
© Fotolia / wellphoto
В ООН сообщили об увеличении числа нападений на работников СМИ на Украине
Первый вице-спикер украинского парламента Геращенко, тоже бывшая журналистка, после ритуальных слов о том, что бить кого-то плохо, "даже если это обслуживающий персонал антиукраинского канала", тут же призвала "остановить фейкньюс" и анонсировала парламентские слушания по информационной безопасности Украины, дабы защитить медиапространство от "российских инфлюенций".

А заместитель председателя комитета свободы слова ВР Высоцкий заявил, что нужно быть особенно внимательными, когда речь идет о нападениях на "пророссийские СМИ": ведь атаки могут быть постановочными. К слову, на Украине никаких пророссийских СМИ сегодня нет, если не считать партизанящих в катакомбах маргинальных сайтов.

Да, так вот. Комитет свободы слова оказался единственным, кто с оговорками, книксенами и реверансами перед "активистами", но все же осудил нападение на журналистку. Ни одна другая организация — от пресловутых "Репортеров без границ" до Союза журналистов Украины и десятка грантоедских проектов, мониторящих медиа и продающих себя как "сторожевых псов свободы слова" — на событие не откликнулась.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в зале апелляционного суда Херсонской области Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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"Заложник у преступников против человечности". Эксперты о деле Вышинского
Почему — понятно. Стоит только вписаться в тему осуждения радикалов и защиты оппозиционных журналистов — даже на языке Эзопа, даже натянув вышиванки и шаровары, даже принося клятвы на собрании сочинений Бандеры, — как ты сам тут же становишься наймитом, агентом, провокатором и пятой колонной. Сегодня активисты выражают недовольство уже священным "Радио Свобода". Стоило его журналистам засомневаться в приверженности украинских радикалов идеалам свободы и демократии, как уже раздаются призывы разобраться и с ними тоже. Одна особенно возбужденная патриотка требует не просто бить, а казнить сотрудников РС "по законам войны". А почему и нет, с другой стороны? Ведь когда приходили за оппозиционными журналистами, "Радио Свобода" молчало?..

А законопроект, упомянутый в начале статьи, несомненно, примут. Об этом уже заявил поддержавший его Порошенко. Отныне любое издание, позволяющее себе даже минимальную критику украинской власти и лично Петра Мальдивского, может быть и будет объявлено пророссийским, названо агентом влияния, аффилированным с Кремлем.

Кстати, сам президент, а также СБУ, Совет национальной безопасности не высказали и слова хотя бы формальной озабоченности в связи с инцидентом под Генпрокуратурой. Вместо этого объявлена тотальная внеплановая проверка деятельности телеканала NewsOne, ведь он "сам виноват".

Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Коррупция на Украине подогревает конфликт в Донбассе, считает Небензя
…Когда украинский самолет сбросил бомбы на площадь перед Луганской областной администрацией, убив восемь человек, вся эта активистская тусовка цинично стебалась и скалилась, уверяя, что в здании просто взорвался кондиционер. С тех пор "они сами себя убили" стало универсальной формулой для объяснения любого избиения, унижения, издевательств над теми, кто смеет сказать хотя бы слово поперек мейнстриму.

Кстати, почему мейнстрим именно таков? Политическая система, сформированная на Украине за последние годы, по-своему уникальна: самый простой способ защититься от ненависти в ней — самому излучать больше ненависти, чем другие. В обстановке, когда быть умеренным опасно (объявят предателем, а значит, доступной мишенью) — все публичное пространство может только радикализоваться. И делает это беспрерывно и неотвратимо.

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