РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

После Ил-20: Израилю придется доказать, что он ценит российские жизни

Сюжет:
Крушение самолета Ил-20 ВКС в Сирии (152)
018763
© РИА Новости / Александр РыбальченкоПерейти в фотобанкСамолет Ил-20. Архивное фотоСамолет Ил-20. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Рыбальченко
Перейти в фотобанк

Виктор Мараховский

Выяснение всех обстоятельств гибели Ил-20 в Сирии продолжается. Рамочная позиция России была выражена президентом В. В. Путиным: к крушению привела цепочка трагических случайностей.

Самолет Ил-20. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Тарасенков
Перейти в фотобанк
Источник представил израильскую версию крушения Ил-20‍
Однако большая ошибка считать, что это значит "что делать, бывает, ни к кому нет претензий". Напротив. Это — как раз тот случай, когда предельно актуальна фраза отечественного деятеля Л. М. Кагановича: "У каждой аварии есть имя, фамилия и должность". Поскольку в данном случае речь идет, во-первых, о пятнадцати наших погибших военнослужащих. Во-вторых — о том, на каком фоне и почему цепочка случайностей стала возможной. А в-третьих — о том, что предстоит подобные случайности впредь исключить навсегда.

И именно поэтому позиция, публично высказываемая Израилем — сводящаяся к доказательствам тезиса "сирийцы беспорядочно стреляли и вообще не умеют обращаться с ПВО, все претензии к ним", — выглядит неприемлемо не только для России. Но и в первую очередь — для самого Израиля.

Истребители F-15 ВВС Израиля
© AFP 2018 / Jack Guez
"Израильтяне совершили опасный маневр". Эксперт о гибели Ил-20 в Сирии
Тут вот в чем вся штука. В сирийской войне, которая вообще является наглядной иллюстрацией парадоксальности нашего мира, непосредственно участвуют несколько сильнейших военных машин планеты и каждая преследует цели, противоположные целям какой-нибудь другой. Но при этом число погибших среди военнослужащих этих военных держав крайне ограничено. Все знают, как был достигнут этот баланс: благодаря скрупулезной и жесточайшей системе координации и взаимных договоренностей, модератором которой выступает Россия. Сирийская война — это, пожалуй, самая "задипломатизированная" и подчиненная правилам война в новейшей истории.

При этом Россия стала "модератором войны" не только потому, что именно с ее помощью сирийское государство отменило свой смертный приговор и отбивает у банд метр за метром свою территорию. Но и потому, что, в отличие от усиленно набивавшихся в арбитры Штатов, Россия действительно изучает, осознает и учитывает суверенитет и интересы участников.

Схема ударов ВВС Израиля по территории Сирии 17 сентября 2018
© Минобороны РФ
Шойгу объяснил, почему Израиль наносил удары по Сирии под прикрытием Ил-20
В том числе и интересы Израиля. Список случаев, когда Россия шла еврейскому государству навстречу, в последние дни неоднократно озвучивался: это и посредничество в выводе проиранских сил (именуемых в Израиле "боевиками") из районов вблизи израильской территории. И отказ от уже заключенной сделки о поставке Сирии систем С-300 на полмиллиарда долларов, поскольку радиус действия системы накрывал всю израильскую территорию. Список длинный. Россия вполне на деле показывала, что отношениями с Израилем дорожит и понимает его положение. Ведь что такое находиться в кругу заклятых друзей, страдать от террористического подполья и постоянно читать о том, какое ты зло, Израиль России может не объяснять.

Однако это уважение и понимание интересов в принципе не может быть односторонним. В одностороннем режиме оно просто не работает, и лишь вопрос времени, когда отсутствие двустороннего и равного соблюдения правил нанесет ущерб самому же нарушителю.

Тут стоит заметить следующее. Вооруженные силы США, как бы глобального конкурента и официального противника России, находящегося с ней в ужасных отношениях, соблюдают правила сирийской войны весьма жестко и координируют свои действия с российскими коллегами.

Трагедия Ил-20 в Сирии
© Виталий Подвицкий
Трагедия Ил-20 в Сирии

Израильский истребитель F-16. Архивное фото
© AP Photo / Baz Ratner
Прикрытие от ракеты. Как ВВС Израиля подставили российский Ил-20 под удар
А вот Вооруженные силы обороны Израиля, не являющегося противником России и находящегося с ней в добрых и конструктивных отношениях, по какой-то таинственной причине до сего дня позволяли себе то, чего не позволяла себе ядерная сверхдержава. Например, извещать российскую сторону об одной операции на сирийской территории из десяти. Или, как в случае со злосчастным налетом на Латакию, — извещать об операции за одну минуту (!) до начала налета.

Результатом стала та самая трагическая цепочка, в конце которой находится гибель российских солдат.

И поскольку это уже произошло, доказывать "во всем виноваты неправильно стрелявшие сирийцы" просто неуместно и не о том. Потому что цель околовоенной дипломатии состояла изначально именно в том, чтобы была обеспечена безопасность военнослужащих государств, действующих в регионе. И предполагалось, что эту безопасность будут обеспечивать все участвующие в дипломатии стороны.

Фрагмент инфографики из официального заявления Министерства обороны РФ по поводу крушения самолета Ил-20 в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Оператор спутников опубликовал снимки следов авиаудара Израиля по Сирии
Израиль сейчас по факту выбирает из двух простых вариантов. Либо он берет на себя обязательства и принимает ответственность за то, чтобы трагических случайностей с российскими самолетами в связи с его операциями впредь не происходило. Либо он отказывается принимать на себя ответственность — и тем самым перекладывает на Россию обязанность полностью обеспечивать безопасность своих солдат, не полагаясь ни на какие договоренности с ним. Какими методами это возможно сделать, отчасти очевидно — например, мы много читали о том, что у сирийских союзников недостаточно продвинутое ПВО. Что ж, это тот случай, когда Россия безусловно может помочь.

Есть мнение, что такое развитие событий Израилю не вполне понравится. И поэтому для него критически важно разъяснить собственным военным, что нужно беречь российские жизни и всячески избегать комбинаций, ставящих их под угрозу, даже если эти комбинации остроумно-ловкие и за них потом в соцсетях поставят много лайков.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Крушение самолёта Ил-20 ВКС России в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Крушение самолета Ил-20 ВКС России в Сирии

 

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена