Песков опроверг сообщения об отказе Путина отвечать на звонки Асада

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Данные израильских СМИ о том, что президент России Владимир Путин якобы отказался разговаривать по телефону с сирийским лидером Башаром Асадом после крушения самолета Ил-20, из-за чего тот был вынужден отправить телеграмму, не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин дал подробную оценку случившейся трагедии, выразил свои соболезнования близким погибших военнослужащих и указал, что к катастрофе привела цепь трагических случайностей, напомнил Песков.

Пресс-секретарь также подтвердил журналистам получение телеграммы с соболезнованиями от Асада.

Государственное информагентство SANA сообщило, что в послании выражена надежда, что инцидент не станет причиной прекращения борьбы с терроризмом в стране.

Крушение Ил-20

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем сирийской системой ПВО, погибли пятнадцать военнослужащих.

В это же время сирийские объекты в провинции Латакии атаковали четыре израильских F-16. По данным российского Минобороны, израильские летчики прикрывались Ил-20, тем самым подставив его под удар.

В оборонном ведомстве считают, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию, и расценивают действия Тель-Авива как враждебные.

По словам Путина, Россия предпримет ответные меры, которые будут направлены на дополнительное обеспечение безопасности ее военных объектов в Сирии.

Нетаньяху распорядился сохранять контакты с Москвой

Накануне в Москве по указанию премьер-министра Израиля побывал командующий ВВС страны Амикам Норкин. Сообщалось, что он передал российским военным данные о гибели Ил-20.

Сегодня в канцелярии Биньямина Нетаньяху сообщили, что премьер провел совещание с руководством силового блока и заслушал доклад Норкина по итогам визита в Москву. Нетаньяху распорядился продолжать постоянные контакты с российской стороной по поводу расследования крушения самолета.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Министерство обороны вопрос о том, удовлетворена ли Москва полученными от Израиля данными.

Он уточнил, что Путин "в курсе всей информации", однако "речь идет о специфических данных". "Поэтому здесь нужно спрашивать у наших коллег в оборонном ведомстве", — добавил пресс-секретарь.

Вопрос о том, какие выводы сделает высшее политическое руководство страны относительно российско-израильских отношений после крушения самолета, Песков назвал преждевременным.