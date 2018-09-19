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Зачем посланцы Константинополя привезли в Киев пособие по расизму

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CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с Патриархом Варфоломеем I. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко во время встречи с Патриархом Варфоломеем I. Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /

Нюра Н. Берг, для РИА Новости

Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве
© Depositphotos / Bychykhin
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Не успели два константинопольских экзарха прибыть в Киев "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" — как уже прозвучали первые заявления.

Представитель Фанара при "Всемирном совете церквей" в Женеве заявил, что Константинополь "никогда не признавал неканонической анафемы", наложенной Русской церковью на гетмана Мазепу (предателя петровских времен, ныне национального героя — по версии Киева).

Таков контекст инкорпорирования легатов в религиозную жизнь Неньки. Он изначально скандален и конфликтен: резонанс от анонсированного предоставления Украине вожделенного томоса на автокефалию достиг всех уголков православного мира. Самое время попытаться ответить на вопрос: кто же к нам пришел не мир нести, но меч?

Антре константинопольских легатов началось из затакта. Их ноги еще не ступили на святую киевскую землю, а днепропетровский мэр Борис Филатов, прославившийся обещанием "сначала все обещать донецким, а вешать — потом", выступил на разогреве. Он сообщил, что прибывающие в престольный град Киев экзархи — "молодые, прогрессивные, решительные" — вполне разделяют идеи украинского национализма в самом радикальном его ключе. Похваставшись знакомством с одним из посланцев, пан Филатов рассказал, что тот передал Дмитрию Ярошу, пожалуй, самому одиозному из украинских правых радикалов, несколько книг известного идеолога ОУН* Дмитрия Донцова из большого собственного собрания подобных сочинений.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
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Радостная весть была встречена широкой поддержкой со стороны фейсбуковских ширнармасс и породила триумфальное возбуждение в соответствующем сегменте украинского гражданского общества. Таким образом, буквально с первых шагов нунции Варфоломея вольно или невольно указали магистральный путь развития Украинской православной церкви, буде она обретет искомую "нациками" автокефалию.

Однако в этой истории интересны не только господа модераторы предстоящего процесса, к которым мы еще вернемся, но и все действующие лица разворачивающейся религиозной драмы.

Краткое содержание предыдущих серий

Петр Порошенко, чей рейтинг в преддверии скорых президентских выборов непристойно низок, предпринимает ряд попыток возбудить в его нации (так на Украине принято называть народ в особенно пафосные моменты) благожелательный интерес. Перерезание красных ленточек у каждого участка отремонтированной дороги или фельдшерско-акушерского пункта делу освежения рейтинга помогает мало, а запальчивые речи про окончательные "прощавання" с Россией вызывают скорее сарказм и глум.

Участники марша в честь годовщины создания дивизии СС Галичина во Львове. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Поэтому Петр Алексеевич замахивается на по-настоящему большой проект — придание Украинской православной церкви статуса автокефальной. Презрев факт отделения церкви от государства, Порошенко лично обращается к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить томос на автокефалию. Варфоломей, до этого последовательно во всех публичных выступлениях признававший единственным законным представителем канонического православия на Украине митрополита Онуфрия, главу УПЦ Московского патриархата, внезапно делает кульбит и объявляет о том, что томос украинцам таки даст. Потому что Россия ответственна за украинские беды — и вот пусть теперь получает.

Поскольку практически вся паства Константинопольского (Вселенского) патриарха обретается на территории США и Канады, эксперты логично догадываются, чьи конкретно уши торчат из этого внезапного переосмысления. Не желая оперировать пошлыми теориями заговора, мы тем не менее тоже не можем отрицать очевидное — церковный раскол на Украине в полной мере отвечает генеральной парадигме "Прочь от России". Именно в этом ключе рассматривают Украину американские кураторы, атакуя ее глубинную многовековую связь с Россией по всем направлениям. Теперь — по одному из наиболее болезненных.

Экзархи

Марш во Львове, приуроченный к годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещена в России) и Дню защитника Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Правозащитники прозрели. И взялись за украинских праворадикалов
И вот, когда решение практически принято, в Киев засылаются два экзарха — архиепископ Памфилийский Даниил из США и епископ Эдмонтонский Иларион из Канады. Оба — уроженцы Западной Украины. Из них двоих нам более интересен американец. Сложная биография, обучение сначала в униатской семинарии, потом в католическом университете и лишь затем принятие православия и карьера в рамках УПЦ. Трудно отделаться от ощущения, что перед нами — представитель всемирной организации "ЦРУ без границ". Сторонник, судя по упомянутому содержанию библиотеки, сугубо националистических идей, он, разумеется, принят в сегодняшнем Киеве с восторгом. Чтобы иметь хотя бы краткое представление о том, идейным наследником кого и чего является архиепископ, достаточно поверхностно ознакомиться с наследием Дмитрия Донцова, принципиального и последовательного русофоба, из его библиотеки.

Основные принципы "интегрального национализма" Донцова таковы: воля выше разума и науки, физическая сила, насилие сильного над слабым, территориальная экспансия, расизм и фанатизм, ненависть к "чужим", принципиальный аморализм. Набор, совершенно конгруэнтный настроениям украинских политиков и основной массы общественников. Отдельно следует подчеркнуть тот факт, что архиепископ не считает нужным хотя бы для приличия как-то вуалировать свои взгляды и симпатии, не боясь замазаться подарками Ярошу.

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с Патриархом Варфоломеем I. Архивное фото
© Фото : администрация президента Украины
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Варфоломей, направивший экзархов в Киев, пренебрежительно не испросил позволения на то блаженнейшего митрополита Онуфрия, чьей канонической территорией является Украина, но даже и просто не известил его о своем решении по церковным каналам. Соответственно, и прибывшие демонстративно игнорируют Онуфрия. Общаются экзархи с предстоятелем УПЦ КП Филаретом, который, кстати, уже истребовал у Киево-Печерской лавры для них целый корпус на ее территории.

Архиепископ УПЦ МП Климент Вечеря заявляет, что оба уже бывали в Киеве многократно. "То, что они прибыли знакомиться с ситуацией, — фарс. Оба прекрасно знают, какова сегодня украинская религиозная реальность. И также знают, что, прежде чем принимать участие в государственных и религиозных мероприятиях на чужой канонической территории, они должны были встретиться с Онуфрием и попросить позволения".

Филарет

Софийский собор в Киеве
© РИА Новости / Алексей Фурман
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Типичный продукт своего времени с фирменным украинским оттенком. К своему почти 90-летнему рубежу успел побывать в числе высших иерархов РПЦ, в ее лоне боролся с диссидентами, был даже одним из кандидатов на пост патриарха всея Руси после смерти Пимена, но потерпел поражение. Есть свидетельства священников, что Филарет обращался за поддержкой в ЦК КПСС, но получил ответ, что, мол, церковь отделена от государства. Неудача так на нем сказалась, что из лютого врага и гонителя националистов-автокефальщиков святой отец, когда стало можно, враз сделался приверженцем единой поместной украинской церкви за пределами РПЦ, основал никем не признанный Киевский патриархат, который сам и возглавляет. Обласкан и отмечен государственными наградами за служение Церкви и делу религиозного мира (!). 

РПЦ считает Филарета раскольником и еретиком, за что наложила на него анафему и отлучила от церкви. Филарет всецело поддержал Майдан, а потом и карательную операцию в Донбассе, назвав его жителей источником всех бед (будучи сам уроженцем Донбасса, к слову). Отметился рядом крайне агрессивных, злобных и презрительных инвектив в адрес своих бывших земляков, не проявляя и тени христианского милосердия.

По всему выходит, что томос на автокефалию будет вручен именно ему — Константинопольский патриарх, по слухам, намерен канонически реабилитировать Филарета.

УПЦ Московского патриархата

Киево-Печерская лавра в Киеве
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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В чужой монастырь со своим уставом. Госдеп занялся религией на Украине
Позиция предстоятеля УПЦ МП широко известна — митрополит Онуфрий не признает права Варфоломея проповедовать и проводить какие-то действия на канонической территории Московского патриархата. Сам Онуфрий встречаться с послами Варфоломея не намерен, но заявил, что будет внимательно следить за развитием событий. Позицию УПЦ МП подробно изложил архиепископ Климент (Вечеря). По его словам, все происходящее является "брутальным нарушением всех церковных канонов, а представители Византии по обыкновению ловят рыбку в мутной воде". Он также отметил, что сам патриарх Константинопольский крайне чувствителен к посягательствам на его каноническую территорию и шлет ноты и письма с протестами — даже если это "посягательство" воображаемое.

Украинские политики и политологи

Кроме небольшой группы украинских депутатов, общественных и религиозных деятелей, пытающейся не допустить нового церковного раскола и вполне вероятных столкновений на этой почве, остальной политикум и обслуживающий его персонал находится в истерическом предвкушении перемоги. По их мнению, получение автокефалии означает окончательную победу над Россией и гарантированный невозврат под влияние империи.

Священнослужитель на богослужении в Георгиевском храме в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Подло и вероломно". Почему Константинополь хочет раскола
Мечта стать царьком в своих пределах не является чем-то уникальным. Формулу "Техас должны грабить только техасцы" изобрели не на Украине, а на просторах ее сюзерена. Но по давней местной традиции, превращающей в фарс и водевиль все, к чему прикоснутся волшебные руки глубоко провинциальной по духу и мировоззрению элиты, желание "царюваты" у нее всегда приобретает особенно циничный и одновременно с этим комический размах. Именно эта особенность позволяет в одной голове уживаться, например, ежедневным окончательным "прощаванням" с Россией и назойливым требованиям оставить транзит газа, а также не закрывать рынки для украинской продукции.

… Один раскол УПЦ уже пережила. В 90-х годах имели место захваты храмов МП, избиения и даже убийства прихожан и священников. Судя по нескрываемым намерениям радикальных националистов, собственность церквей Московского патриархата уже сегодня, даже до официального объявления об автокефалии, представляется им легкой поживой.

*Запрещенная в России экстремистская организация.

Петро автокефальный
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Петро автокефальный
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