Зачем посланцы Константинополя привезли в Киев пособие по расизму

Нюра Н. Берг, для РИА Новости
Представитель Фанара при "Всемирном совете церквей" в Женеве заявил, что Константинополь "никогда не признавал неканонической анафемы", наложенной Русской церковью на гетмана Мазепу (предателя петровских времен, ныне национального героя — по версии Киева).
Таков контекст инкорпорирования легатов в религиозную жизнь Неньки. Он изначально скандален и конфликтен: резонанс от анонсированного предоставления Украине вожделенного томоса на автокефалию достиг всех уголков православного мира. Самое время попытаться ответить на вопрос: кто же к нам пришел не мир нести, но меч?
Антре константинопольских легатов началось из затакта. Их ноги еще не ступили на святую киевскую землю, а днепропетровский мэр Борис Филатов, прославившийся обещанием "сначала все обещать донецким, а вешать — потом", выступил на разогреве. Он сообщил, что прибывающие в престольный град Киев экзархи — "молодые, прогрессивные, решительные" — вполне разделяют идеи украинского национализма в самом радикальном его ключе. Похваставшись знакомством с одним из посланцев, пан Филатов рассказал, что тот передал Дмитрию Ярошу, пожалуй, самому одиозному из украинских правых радикалов, несколько книг известного идеолога ОУН* Дмитрия Донцова из большого собственного собрания подобных сочинений.
Однако в этой истории интересны не только господа модераторы предстоящего процесса, к которым мы еще вернемся, но и все действующие лица разворачивающейся религиозной драмы.
Краткое содержание предыдущих серий
Петр Порошенко, чей рейтинг в преддверии скорых президентских выборов непристойно низок, предпринимает ряд попыток возбудить в его нации (так на Украине принято называть народ в особенно пафосные моменты) благожелательный интерес. Перерезание красных ленточек у каждого участка отремонтированной дороги или фельдшерско-акушерского пункта делу освежения рейтинга помогает мало, а запальчивые речи про окончательные "прощавання" с Россией вызывают скорее сарказм и глум.
Поскольку практически вся паства Константинопольского (Вселенского) патриарха обретается на территории США и Канады, эксперты логично догадываются, чьи конкретно уши торчат из этого внезапного переосмысления. Не желая оперировать пошлыми теориями заговора, мы тем не менее тоже не можем отрицать очевидное — церковный раскол на Украине в полной мере отвечает генеральной парадигме "Прочь от России". Именно в этом ключе рассматривают Украину американские кураторы, атакуя ее глубинную многовековую связь с Россией по всем направлениям. Теперь — по одному из наиболее болезненных.
Экзархи
Основные принципы "интегрального национализма" Донцова таковы: воля выше разума и науки, физическая сила, насилие сильного над слабым, территориальная экспансия, расизм и фанатизм, ненависть к "чужим", принципиальный аморализм. Набор, совершенно конгруэнтный настроениям украинских политиков и основной массы общественников. Отдельно следует подчеркнуть тот факт, что архиепископ не считает нужным хотя бы для приличия как-то вуалировать свои взгляды и симпатии, не боясь замазаться подарками Ярошу.
Архиепископ УПЦ МП Климент Вечеря заявляет, что оба уже бывали в Киеве многократно. "То, что они прибыли знакомиться с ситуацией, — фарс. Оба прекрасно знают, какова сегодня украинская религиозная реальность. И также знают, что, прежде чем принимать участие в государственных и религиозных мероприятиях на чужой канонической территории, они должны были встретиться с Онуфрием и попросить позволения".
Филарет
РПЦ считает Филарета раскольником и еретиком, за что наложила на него анафему и отлучила от церкви. Филарет всецело поддержал Майдан, а потом и карательную операцию в Донбассе, назвав его жителей источником всех бед (будучи сам уроженцем Донбасса, к слову). Отметился рядом крайне агрессивных, злобных и презрительных инвектив в адрес своих бывших земляков, не проявляя и тени христианского милосердия.
По всему выходит, что томос на автокефалию будет вручен именно ему — Константинопольский патриарх, по слухам, намерен канонически реабилитировать Филарета.
УПЦ Московского патриархата
Украинские политики и политологи
Кроме небольшой группы украинских депутатов, общественных и религиозных деятелей, пытающейся не допустить нового церковного раскола и вполне вероятных столкновений на этой почве, остальной политикум и обслуживающий его персонал находится в истерическом предвкушении перемоги. По их мнению, получение автокефалии означает окончательную победу над Россией и гарантированный невозврат под влияние империи.
… Один раскол УПЦ уже пережила. В 90-х годах имели место захваты храмов МП, избиения и даже убийства прихожан и священников. Судя по нескрываемым намерениям радикальных националистов, собственность церквей Московского патриархата уже сегодня, даже до официального объявления об автокефалии, представляется им легкой поживой.
*Запрещенная в России экстремистская организация.