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Фукуяма раскрыл секрет Путина и Трампа

(обновлено: 10:30 17.09.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкАмериканский философ Фрэнсис Фукуяма. Архивное фотоАмериканский философ Фрэнсис Фукуяма. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Болельщики сборной Англии. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Почему стоит болеть за Англию
Британские журналисты устали от того, что их мир рушится у них на глазах и доводит их до отчаяния. Brexit, который (в их личной реальности) организовали российские фейсбучные тролли, — это вообще нечто, выходящее за рамки возможного, и экзистенциальная катастрофа. Приход к власти Трампа (тоже якобы с помощью российских усилий) — это катастрофа для коллективного Запада, который трещит по швам, а отношения по линии Вашингтон — Брюссель постепенно начинают напоминать отношения по линии Москва — Киев, то есть исторические связи не спасают от современной вражды. Еще сильнее их беспокоит рост правого популизма в самом Евросоюзе, от Италии до Венгрии и Польши, с заметными успехами во Франции и Швеции, где популистов приходится останавливать экстренными мерами. Поводов для депрессии добавляют Владимир Путин и Си Цзиньпинь. Путин и Россия в целом отказываются сдаваться из-за западных санкций, не хотят платить и каяться за выдуманные европейцами грехи и не собираются возвращать Крым. По меркам западной экспертно-медийной мысли, это примерно как ходить по воде — то есть является или чудом, или каким-то невероятно продуманным фокусом, который никто не может разгадать. А Китай под руководством Си — это другая загадка и головная боль, так как он является наглядным (и очень болезненным для Запада) доказательством того, что можно построить динамичную и функциональную экономику без копирования западных политических институтов, что считалось принципиально невозможным.

Участник протеста против Brexit возле здания парламента в Лондоне
© AFP 2018 / Justin Tallis 
"Эстафета фейков". Эксперт об обвинениях РФ в связях со "спонсором Brexit"
Что делает сектант, когда его картину мира рвут в лоскуты? Правильно, он ищет объяснений и успокоения у гуру, и у западного мира такой гуру есть — это Фрэнсис Фукуяма, который еще 30 лет назад метко констатировал, что мировая история закончилась, западный либерализм победил, а также говорил о том, что отныне и навсегда нас ждут полный, окончательный и бесконечный "вашингтонский консенсус" и триумф звездно-полосатых "общечеловеческих ценностей". Прогноз не оправдался, конечно, но на авторитет Фукуямы это не повлияло никак. Потому что Фукуяма — это не пророк, а своего рода "идеологический драг-дилер", который накачивает западных обывателей и экспертов сладкой лестью в обмен на денежные знаки. Его услуги сегодня снова в цене, тем более что он заявляет о раскрытии секрета Путина, Трампа, Китая, Brexit и вообще всех проблем, с которыми сталкивается современный западный мир и из-за которых история все никак не хочет заканчиваться. Британская газета The Guardian опубликовала  результаты размышлений культового философа и экономиста, но даже сильно симпатизирующий ему британский интервьюер не смог найти в его словах ничего утешительного. Конец истории не просто отменился, а начал казаться невозможным.

Привычным курсом
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Привычным курсом

Плакат с портретом Джорджа Сороса в Будапеште. Архивное фото
© REUTERS / Bernadett Szabo/File Photo
Сорос: этот Евросоюз сломался, я создам новый
Оказывается, последние 20 лет гуру глобализма потратил на то, чтобы понять, что пошло не так с его прогнозами. Ведь все было так просто и понятно: нацизм проиграл Вторую мировую войну и был уничтожен, а все перспективы советской идеологии были уничтожены одновременно с поражением СССР в холодной войне, и в 90-е казалось, что единственным победителем в мировой борьбе идеологий стала "прагматичная либеральная демократия" и именно ей предстоит доминировать во веки веков. Реальность оказалось сложнее столь популярной и очевидной схемы, и на сцену истории вышел Владимир Путин, который сломал представления сторонников Фукуямы о том, что может, а чего не может быть, ведь в мире "победившего Фукуямы" появление на мировой арене российского лидера, который работает в интересах России, а не Вашингтона, казалось невозможным. После Brexit все стало совсем плохо, потому что никто из истеблишмента не мог понять, зачем британские избиратели проголосовали за экономически вредное решение о выходе из Евросоюза. Однако Фукуяма нашел ответ, но для этого ему пришлось погрузиться в историю западной философии. Поразительно, но одному из самых острых и эрудированных умов западного экспертного сообщества понадобилось прочитать произведения Платона (!), чтобы из них узнать о существовании человеческой потребности в уважении и о том, что желание сохранить чувство собственного достоинства может быть очень серьезным мотиватором человеческих поступков, которые нельзя объяснить в рамках логики "рациональных потребителей", коими Фукуяма и его последователи считают всех жителей планеты. Сейчас маститый мыслитель спешит поделиться своим великим открытием: оказывается, если последовательно вытирать ноги и унижать достоинство определенной группы людей, то эта группа людей в какой-то момент решит отомстить.

Флаги стран-участниц заседания Совета Европы в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эксперт: у европейцев накопились большие претензии к собственным политикам
Более того, существуют некоторые вещи, на которые эти категории людей никогда не согласятся как раз по той причине, что они воспринимают их как крайнюю форму унижения. Если бы Фукуяма был хорошо знаком с русским языком, ему бы не пришлось искать эти идеи в манускриптах Платона, достаточно было бы вспомнить типично русскую фразу "Я перестану себя уважать", которой носитель русского языка объясняет невозможность какой-то сделки с совестью (например, в тех случаях, когда ему предлагают отказаться от Крыма ради доступа к хамону или от традиционных представлений о семье ради того, чтобы его признали "современным цивилизованным европейцем").

Сам Фукуяма объясняет шокированному британскому журналисту, что те, кто голосовали за Brexit, — не дураки, и они предполагали, что у этого выбора будут негативные экономические последствия, в том числе лично для них, но эти избиратели были готовы заплатить высокую цену ради того, чтобы сохранить свою культурную идентичность и не раствориться в неконтролируемых миграционных потоках.

Мигранты из Гаити, ищущие убежища в США, на границе страны. Архивное фото
© AFP 2018 / Guillermo Arias
Глобалисты в панике: в США готовят "этническую чистку"
Аналогичная ситуация произошла в США. По версии гуру глобалистов, у рядовых белых и консервативно настроенных избирателей вдруг возникла крамольная мысль: если все меньшинства, начиная от сексуальных и заканчивая этническими, получают привилегии от государства, то почему бы нам (белым и консервативным) не избрать в качестве президента государства кого-то, кто будет давать привилегии нам? Забавно, но именно эта интерпретация реальности наглядно показывает одну из причин, по которой на Западе упорно ищут "русский след" и в Brexit, и в избрании Трампа. Это не только выгодно с пропагандистской и политической точек зрения, но еще и по-своему логично: раз русские были первыми, кто выбрали свободу и отказались играть по правилам мировой "либеральной демократической" вашингтонской диктатуры, значит, логично искать именно русский след везде, где эта свобода поднимает голову, будь то Кентукки или Линкольншир.

Это очень плохо для России в краткосрочной перспективе (в основном из-за санкций), но это очень хорошо для нас в долгосрочной — из-за того, что западные элиты сейчас сами создают в общественном сознании твердую уверенность в том, что Россия — это свобода (и что вообще свобода для униженных и оскорбленных возможна только там, где вмешивается Россия). Не зря Фукуяма говорит, что он теперь настроен не очень оптимистично.

Действительно, джинна свободы теперь будет трудно загнать в бутылку, и медийные заклинания Фукуямы тут вряд ли смогут что-то изменить.

Осторожно, злой сосед
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Осторожно, злой сосед
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