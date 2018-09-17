РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Демонетизация доллара

(обновлено: 09:40 17.09.2018)
020821
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкДоллары США. Архивное фотоДоллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

Максим Соколов

Монета и банкнота номиналом в один доллар США
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Все больше стран ищут альтернативу доллару, заявил Песков
Последние несколько месяцев уже отнюдь не мечтатели и не экстравагантные экономисты, но вполне серьезные мужчины говорят о необходимости уйти от доллара в международной торговле или — по крайней мере — о том, чтобы существенно сократить его долю в расчетах.

Когда на эту тему высказываются такие персоны, как министр финансов А. Г. Силуанов или глава гроссбанка ВТБ А. Л. Костин, предложивший совершенно конкретные мероприятия, имеющие целью произвести пятилетку дедолларизации, на то можно возразить, что речи российских персон в зачет не идут. Потому что это не выверенная стратегия, а хаотичная реакция на твердую санкционную политику США, уже приносящую результаты. В истории известны случаи, когда верхушка стран, терпящих поражение перед превосходящей мощью, предается совершенно горячечным мечтаниям. И чем хуже дела на фронтах, тем мечтания фантастичнее.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время выступления в Европарламенте. 12 сентября 2018
© REUTERS / Vincent Kessler
Глава Евросоюза объявил начало "избавления от доллара"
Проблема, однако, в том, что об этом же говорят уже и важные деятели Евросоюза, как, например, глава Еврокомиссии Ж. К. Юнкер в своем недавнем выступлении перед Европарламентом. Причем его речь отнюдь не была встречена пренебрежительным "Опять залил зенки и несет невесть что". Да и экономика ЕС вроде бы не совсем чтобы порвана в клочья и в изоляции ЕС не пребывает.

На другом конце света китайские товарищи меньше говорят, но больше делают в плане перевода торговли на юани. А с учетом того, что в мировой торговле Китай держит второе место по импорту и первое — по экспорту, даже весьма осторожное и умеренное движение в таком направлении торговли выглядит весьма серьезно.

Когда столь разные политики столь разных стран, между которыми есть самые серьезные противоречия, действуют или, по крайней мере, говорят однонаправлено — и все против доллара, — совсем отмахнуться от этого невозможно.

Но и приписывание столь различным субъектам вдруг возникшее у всех разом дружное желание найти кощееву смерть и недрогнувшей рукой сломать иголку, скрытую в яйце etc. (или в англосаксонском варианте — бросить пачку USD в пылающее жерло Ородруина), — вряд ли основательно, ибо слишком уж сказочно.

Игра на деньги
© Виталий Подвицкий
Игра на деньги

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на IV Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Орешкин: действия США стимулируют страны к отказу от доллара
Более вероятна та версия, что нынешнее желание возникло как реакция на демонетизацию доллара, которая зашла уже слишком далеко. Ибо использование доллара как мировой валюты предполагает со стороны финансовых и политических властей страны-эмитента одного, но обязательного условия. Единожды пущенный в обращение дензнак должен далее вести самостоятельное существование, не зависящее от властей США. Как, например, в прежние, недостаточно цивилизованные эпохи. Золотой византийский солид, выйдя с монетного двора и попав в обращение, обслуживал далее всю дикую тогда Европу, причем державцы, а равно и купцы, использовавшие солид в транзакциях, делали это совершенно свободно. От воли эмитента они не зависели.

Именно это свойство золотых кругляшей породило рекламную надпись на средневековой немецкой лавке "Кто бы ты ни был, монах, разбойник или (еврей), если у тебя есть монета — заходи". Впоследствии это дало основание называть деньги отчеканенной свободой, то есть возможностью тратить их на что хочешь, по своему усмотрению, а в годы перестройки вышеприведенный рекламный пример использовался сторонниками рынка как пример отличия конвертируемой валюты, то есть собственно денег, от деревянного советского рубля. А доллар — как пример валюты валют.

Денежные купюры США. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Костин заявил о необходимости ухода от расчетов в долларах
Но прошло совсем немного лет и различие между долларом и совзнаком начало стираться, а доллар — прогрессивно одеревеневать. Ведь политика санкций означает, что есть доллар и доллар. В одних руках он есть законное платежное средство, в других он есть средство незаконное, подлежащее замораживанию или даже конфискации. А с каким именно долларом имеется дело в данном случае, решают органы США на основе революционно-демократического правосознания. Эмитенты испанских дублонов, флорентийских цехинов, луидоров и иоахимсталеров так не делали, ну а теперь можно.

Все это уже напоминает о советском рубле, пригодность которого тоже сильно зависела от того, кто и на что намерен его употребить. Как средство внутреннего оборота он в свои лучшие годы худо-бедно годился, а вот как средство инвестирования, сбережения и накопления — не очень.

В свое время произошла демонетизация золота. Из магического инструмента — "наложница всесветная", "люди гибнут за металл" — оно превратилось всего лишь в биржевой товар со своими профитами, но и со своими рисками. Та же демонетизация происходит и с долларом. Из валюты валют — во всего лишь актив, причем довольно рискованный. Естественно, что серьезные мужчины рассудили: "Так негоже" — и начали искать иные, более надежные средства сбережения и накопления.

Списали за ненадобностью
© Виталий Подвицкий
Списали за ненадобностью
Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена