"Подло и вероломно". Почему Константинополь хочет раскола

Ирина Алкснис
Невозможно совершить большую ошибку, чем оценить происходящее как "чисто церковные дела". На самом деле разворачивающиеся события в полной мере относятся к тому, что принято называть "большой политикой", когда на кону стоят судьбы десятков миллионов людей, стран и целых регионов.
И речь в данном случае далеко не только об Украине.
Наша юго-западная соседка стала объектом действий Фанара ровно по той же причине, по какой Запад пытается с ее помощью давить на Москву все последние годы: Украину считают — и небезосновательно — уязвимой точкой, рычагом, который можно использовать против России.
Представляется, что истинную подоплеку происходящего можно понять с помощью нескольких общеизвестных, если не сказать — банальных, фактов.
Факт первый. Мировое православие представляет собой сообщество независимых и равноправных поместных церквей. В отличие от имеющей жесткую иерархию католической церкви, во главе которой стоит папа римский, в православии нет ничего подобного. Автокефальные церкви полностью самостоятельны в делах своего канонического и административного управления.
Факт третий. В силу той же традиции КП выполняет ряд координационных функций между православными церквами, и именно тут концентрируется один из главных подспудных конфликтов. Во многих действиях Фанара критики усматривают попытки превратить его координационную деятельность в управленческую. КП обвиняют в стремлении трансформировать мировое православие по подобию католической церкви с "восточным папой", роль которого, разумеется, предназначена константинопольскому патриарху. Это встречает заметное сопротивление среди православных церквей, однако главным и абсолютно бескомпромиссным противником такого развития событий выступает Московский патриархат.
В общем, если перевести на обыденный язык вывод, который можно сделать из вышеперечисленных фактов, то он будет звучать следующим образом: Русская православная церковь стоит костью в горле Константинопольского патриархата, причем чем дальше, тем сильнее.
Советская власть на семьдесят лет остановила этот процесс, но теперь все вернулось с утроенной силой. Русское православие можно встретить в любой точке земного шара — в Палестине, на Афоне, в Антарктиде…
Для Константинопольского патриархата, мечтающего вернуть (а то и превзойти) давно утраченное величие, перестроив всю систему мирового православия и встав во главе него, РПЦ превратилась в непреодолимое препятствие. В этой ситуации действия Фанара в отношении Украины — просто борьба с РПЦ как с силой, которая воспринимается им как огромная угроза и очень опасный конкурент.
Представляется, что Фанар своими скандально провокационными действиями хочет добиться иного результата — того самого раскола православия, о возможности которого предупреждает Москва.
В ситуации, когда нет никаких шансов победить противника, а время играет в его пользу, выходом может стать лишь полная смена правил игры и вывод опасного конкурента "за скобки". Ведь в случае успеха такого сценария это будет означать разрыв РПЦ не только с Константинополем, но и с остальными православными церквами, которые не выразят аналогичную с Москвой позицию и не пойдут тем же путем. А это резко увеличит шансы Фанара на перестройку той, другой половины мирового православия по желаемой им схеме с константинопольским патриархом во главе.
Русской православной церкви нет причин самой бояться "великого раскола" православия. Ее масштаб, сила и независимость гарантируют ей уверенное движение в будущее, как бы события ни повернулись.
Но есть еще почти полтора десятка православных автокефальных церквей по всему миру, которым грозит остаться один на один с Фанаром, желающим подчинить их себе, разрушив тысячелетнюю традицию православия, и имеющим для этого определенные ресурсы (в частности, заокеанскую поддержку).
Судя по всему, Московский патриархат намерен не допустить исполнения замыслов Константинополя.