Плохие новости для тех, кто хоронил наш Дальний Восток

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
Итоги Восточного экономического форума во Владивостоке можно подводить по-разному. Самый простой подход — делать это в цифрах. Допустим, так: сто семьдесят пять проектов на 2,9 триллиона рублей подписано на ВЭФ-2018, сообщил журналистам на итоговой пресс-конференции полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Эта цифра подтверждает скачкообразный рост инвестиций в течение лет, за которые форум проводится. А именно: на первом форуме было 1,3 триллиона рублей, на втором — 1,8, на третьем — два с половиной, а сейчас больше трех, возможно, три с половиной триллиона (с учетом того, что данные Трутнева предварительные).
Традиция оценивать такие встречи по цифрам, значащимся в контрактах, — чисто российская, пришла из эпохи Бориса Ельцина, когда публика переоценивала все ценности, в том числе необходимость тех или иных международных встреч. С тех пор у нас решили приурочить подписание контрактов к обмену мыслями, то есть совместили форумы и ярмарки. Хотя те же документы можно было принять до и после заседания во Владивостоке.
Более того, это и так происходит, причем по нарастающей. И цифры дальневосточных инвестиций, российских и зарубежных, сильно превышают три миллиарда. В результате можно сказать, что главный итог ВЭФ в том, что впервые замечено и признано (не только в России), что наш Дальний Восток перестал быть проблемным регионом, а стал зоной опережающего развития. Благодаря ВЭФ среди множества прочих факторов.
Отчего это происходит: "поворот к Востоку" перестал быть политической идеей, перейдя в фазу реальных взаимных инвестиций. Такие процессы всегда долги и инерционны, но в какой-то момент принимают материальную форму.
Существует несколько углов зрения на смысл трехдневных заседаний во Владивостоке, каждый по-своему интересен. Разочаровывает типично западный подход: все заметили, что Китай впервые был представлен на ВЭФ главой государства, а также оценили участие трех тысяч китайских военнослужащих на военных играх в регионе, которые вообще к ВЭФ не имеют прямого отношения. Вывод: экономическое и прочее давление президента США Дональда Трампа на Китай и Россию одновременно приводят к их сближению, но это вынужденно, а не всерьез, потому что эти две страны — соперники.
А именно (дословно и в очень китайском стиле): "ВЭФ дает важную платформу для международного сотрудничества на российском Дальнем Востоке и существенную возможность для стран Северо-Восточной Азии поделиться мудростью и сотрудничать". Вдобавок лидер Китая Си Цзиньпин призвал все представленные на форуме страны "учиться друг у друга, чтобы укреплять их традиционную дружбу и видеть долгосрочную перспективу, вести совместное и скоординированное развитие".
Страны региона, о которых идет речь, — это представленные на высоком уровне, кроме России и Китая, Япония, Монголия, Южная Корея и — уровнем пониже — Северная Корея. Ключевой результат ВЭФ-2018 можно обозначить так: намечены и оформлены в договоренности планы транспортной и энергетической инфраструктуры в регионе, объединяющем все перечисленные страны.
Что касается новой отрасли российской экономики, экспорта сжиженного газа с Ямала в Азию, то здесь все не ограничивается поставками такового в Южный Китай. Выстраивается длинная цепочка терминалов по перевалке и хранению СПГ, причем в один такой терминал (на Камчатке) будет инвестировать Япония, в другой — во вьетнамской провинции Биньтхуан — Вьетнам. То есть речь о создании при сотрудничестве нескольких стран структуры, по значению сопоставимой с европейским "Северным потоком", первым и вторым.
Раз уж речь о газе, было любопытно наблюдать сюжет с ролью Монголии в трубопроводной торговле между Москвой и Пекином (речь о проекте "Сила Сибири — 2"). Дружба никогда не мешала Китаю серьезно относиться к цене на поставляемые продукты, торгуясь до последнего. Но похоже, что недавнее пожелание Монголии провести ту самую "Силу Сибири — 2" через свою территорию привело к двум результатам — к ускорению разработки документов с Пекином и к тому, что Монголия в любом случае серьезно вписывается в развивающийся в большом регионе логистическо-экономический комплекс. Называется это "коридор", который будет связывать три наши страны.
Все вместе — хороший ответ для тех, кто все еще думает, что Россия и Китай лишь делают вид, что дружат, чтобы улучшить отношения с США или Европой. Выстраивающийся в Северо-Восточной Азии экономический комплекс не демонстрация, это всерьез и надолго.