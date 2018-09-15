Плохие новости для тех, кто хоронил наш Дальний Восток

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Итоги Восточного экономического форума во Владивостоке можно подводить по-разному. Самый простой подход — делать это в цифрах. Допустим, так: сто семьдесят пять проектов на 2,9 триллиона рублей подписано на ВЭФ-2018, сообщил журналистам на итоговой пресс-конференции полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Эта цифра подтверждает скачкообразный рост инвестиций в течение лет, за которые форум проводится. А именно: на первом форуме было 1,3 триллиона рублей, на втором — 1,8, на третьем — два с половиной, а сейчас больше трех, возможно, три с половиной триллиона (с учетом того, что данные Трутнева предварительные).

Но вообще-то форумы — место, где выступают, встречаются один на один, обмениваются мыслями и принимают какие-то стратегические решения. Давос, или Боао в Китае, или CEO Summit на полях ежегодных "общих сборов" АТЭС — там не предполагается подписание никаких контрактов (хотя не возбраняется), однако это события, определяющие ход мировой или региональной экономики минимум на год вперед.

Традиция оценивать такие встречи по цифрам, значащимся в контрактах, — чисто российская, пришла из эпохи Бориса Ельцина, когда публика переоценивала все ценности, в том числе необходимость тех или иных международных встреч. С тех пор у нас решили приурочить подписание контрактов к обмену мыслями, то есть совместили форумы и ярмарки. Хотя те же документы можно было принять до и после заседания во Владивостоке.

Более того, это и так происходит, причем по нарастающей. И цифры дальневосточных инвестиций, российских и зарубежных, сильно превышают три миллиарда. В результате можно сказать, что главный итог ВЭФ в том, что впервые замечено и признано (не только в России), что наш Дальний Восток перестал быть проблемным регионом, а стал зоной опережающего развития. Благодаря ВЭФ среди множества прочих факторов.

Цифры опережающего роста звучали разные, форум вообще был пиршеством цифр, посмотрите на непрерывный поток информации на ленте нашего агентства. В СМИ мелькали такие оценки: регионы российского Дальнего Востока сейчас растут втрое быстрее России в целом. Были варианты — вдвое, здесь вопрос в том, как считать, — от Байкала или только по прибрежным районам.

Отчего это происходит: "поворот к Востоку" перестал быть политической идеей, перейдя в фазу реальных взаимных инвестиций. Такие процессы всегда долги и инерционны, но в какой-то момент принимают материальную форму.

Существует несколько углов зрения на смысл трехдневных заседаний во Владивостоке, каждый по-своему интересен. Разочаровывает типично западный подход: все заметили, что Китай впервые был представлен на ВЭФ главой государства, а также оценили участие трех тысяч китайских военнослужащих на военных играх в регионе, которые вообще к ВЭФ не имеют прямого отношения. Вывод: экономическое и прочее давление президента США Дональда Трампа на Китай и Россию одновременно приводят к их сближению, но это вынужденно, а не всерьез, потому что эти две страны — соперники.

Люди, которые так пишут, отстали от реальности на пару эпох. Соперничества не прослеживалось уже в прошлом веке, а сейчас и подавно. "Сближение" России и Китая — это то, что имело место еще в 90-е годы, а сейчас это крепнущий альянс, в котором экономика играет не последнюю роль. Что и было заметно по китайской реакции на итоги форума.

А именно (дословно и в очень китайском стиле): "ВЭФ дает важную платформу для международного сотрудничества на российском Дальнем Востоке и существенную возможность для стран Северо-Восточной Азии поделиться мудростью и сотрудничать". Вдобавок лидер Китая Си Цзиньпин призвал все представленные на форуме страны "учиться друг у друга, чтобы укреплять их традиционную дружбу и видеть долгосрочную перспективу, вести совместное и скоординированное развитие".

Страны региона, о которых идет речь, — это представленные на высоком уровне, кроме России и Китая, Япония, Монголия, Южная Корея и — уровнем пониже — Северная Корея. Ключевой результат ВЭФ-2018 можно обозначить так: намечены и оформлены в договоренности планы транспортной и энергетической инфраструктуры в регионе, объединяющем все перечисленные страны.

Очень интересны были события, касающиеся Корейского полуострова , точнее — реанимация идеи трубопровода, доставляющего российский газ в обе Кореи. Здесь как минимум видны перспективы всей мировой политики вокруг ядерного потенциала Северной Кореи — ключевые страны нашего азиатского региона уже не волнуются по поводу каких-то военных акций США, а заняты конкретными планами развития.

Что касается новой отрасли российской экономики, экспорта сжиженного газа с Ямала в Азию, то здесь все не ограничивается поставками такового в Южный Китай. Выстраивается длинная цепочка терминалов по перевалке и хранению СПГ, причем в один такой терминал (на Камчатке) будет инвестировать Япония, в другой — во вьетнамской провинции Биньтхуан — Вьетнам. То есть речь о создании при сотрудничестве нескольких стран структуры, по значению сопоставимой с европейским "Северным потоком", первым и вторым.

Раз уж речь о газе, было любопытно наблюдать сюжет с ролью Монголии в трубопроводной торговле между Москвой и Пекином (речь о проекте "Сила Сибири — 2"). Дружба никогда не мешала Китаю серьезно относиться к цене на поставляемые продукты, торгуясь до последнего. Но похоже, что недавнее пожелание Монголии провести ту самую "Силу Сибири — 2" через свою территорию привело к двум результатам — к ускорению разработки документов с Пекином и к тому, что Монголия в любом случае серьезно вписывается в развивающийся в большом регионе логистическо-экономический комплекс. Называется это "коридор", который будет связывать три наши страны.

Все вместе — хороший ответ для тех, кто все еще думает, что Россия и Китай лишь делают вид, что дружат, чтобы улучшить отношения с США или Европой. Выстраивающийся в Северо-Восточной Азии экономический комплекс не демонстрация, это всерьез и надолго.