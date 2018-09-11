РФПИ и JBIC намерены инвестировать в создание СПГ-терминала на Камчатке

Трубы электростанции на строящемся заводе по производству сжиженного газа. Архивное фото

Трубы электростанции на строящемся заводе по производству сжиженного газа. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и японский Japan Bank for International Cooperation (JBIC) планируют инвестировать в проект по созданию комплекса по перевалке и хранению сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатке, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Мы видим, что активно работает наш российско-японский инвестиционный фонд с JBIC. Мы не только проинвестировали в "Транснефть", не только в онлайн-медицину "Доктис". Сейчас объявим очень интересную инвестицию в компанию WayRay, это высокотехнологичная компания для автомобилей", — сказал Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 24" в кулуарах Восточного экономического форума

"Мы также с JBIC планируем инвестировать в центр перевалки на Камчатке для сжиженного газа, потому что возить все ледоколами — это слишком дорого, соответственно, сам JBIC пришел, в том числе, с идеей финансировать этот проект", — сказал он.

"Новатэк" планирует построить на Камчатке терминал по перевалке и хранению СПГ. Объём частных инвестиций в проект составит порядка 70 миллиардов рублей, бюджетных — ещё около 40 миллиардов рублей. Плановый срок запуска первой очереди комплекса — 2022 год.

В качестве места строительства выбрана Бечевинская бухта, расположенная в 100 километрах от Петропавловска-Камчатского. СПГ-терминал создаётся в целях развития круглогодичных поставок сжиженного природного газа через Северный морской путь в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.