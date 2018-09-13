Они везде. Кремль отключил мобильник специалисту по борьбе с Россией

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости
Историки до сих спорят о том, кричал ли бывший министр обороны США Джеймс Форрестол "Русские идут!" перед тем, как выпрыгнуть из окна психушки. Его биографы категорически это отрицают: по их мнению, данный исторический анекдот используют для того, чтобы преувеличить уровень антироссийской паранойи, царившей на Западе в годы холодной войны.
Может, это действительно преувеличение. Но когда будущие историки, изучая наш период, начнут оценивать уровень нынешней антироссийской паранойи, то им и спорить особо не придется. Хотя бы потому, что крики "Русские идут!" теперь раздаются со страниц ведущих западных газет.занял почетное пятое место. Точнее, Лукас на страницах газеты The Times рассказал об атаке не на себя лично, а на свой мобильный телефон.
"Когда на прошлой неделе Тереза Мэй стояла в палате общин, обвиняя Россию в нервно-паралитической атаке в Солсбери, мой мобильный телефон перестал работать", — начинает свою колонку Лукас. Оказалось, что некий злоумышленник сообщил мобильному оператору кремленолога о том, что его телефон украден, оператор сразу же заблокировал номер. Как вы понимаете, причиной могло быть что угодно: кто-то в волнении перепутал номер, сотрудник мобильного оператора нажал не ту цифру, оперативно реагируя на звонок. В конце концов, некий знакомый автора колонки решил ему насолить.
Последняя версия выглядит вполне вероятной, ведь Лукас позволял себе вполне сопоставимые "розыгрыши". Так, в своей книге "Киберфобия" кремленолог признавался, что в свое время состряпал фейковый почтовый ящик якобы посольства России в Лондоне и рассылал с него фейковые послания знакомым от имени российского диппредставительства с соответствующим логотипом (можно только представить, какой шум поднялся бы на Западе, если бы любой российский журналист подделал документ какого-нибудь госоргана Британии). Раз этот мистер позволяет себе подобные розыгрыши, почему не предположить, что кто-то решил ему ответить тем же?
То есть — еще раз. В день, когда все мировые СМИ трубили о речи Терезы Мэй и докладе британской полиции по поводу двух "российских ассасинов", комментарии Эдварда Лукаса стали бы просто убийственными для России. А вот удалось "вырубить его из эфира" на несколько часов — и эффект уже не тот.
Можно подумать, что Лукас всего лишь плоско пошутил. Однако он вполне серьезен. По его словам, несколько лет назад подобное предположение выглядело бы "абсурдно-параноидальным", а вот теперь все изменилось, теперь все в Британии поняли, насколько коварна Россия.
И он приводит на страницах некогда солидной газеты историю, которая за день до этого стала основной сенсацией в желтой прессе Британии. Газета Mail on Sunday опубликовала статью под заголовком "Путинские подлодки "Красный Октябрь" в британских водах НЕВОЗМОЖНО ЗАСЕЧЬ". Оказывается, российские подлодки-невидимки (оставим за скобками то, что "Красный Октябрь" — это выдумка писателя-фантаста) проникают в территориальные воды Британии в районе Шотландии и Ла-Манша, но радиолокационные системы не в состоянии их обнаружить.
Согласитесь, гениальная формулировка. О чем вы? Какие доказательства? Вам же черным по белому написали и даже выделили в заголовке: НЕВОЗМОЖНО ЗАСЕЧЬ.
На основании этих неопровержимых слухов и коварного отключения своего телефона автор призывает увеличить бюджетные затраты и создать некий единый орган, координирующий различные государственные ведомства, неутомимо ведущие борьбу против агрессии России.
Можно было бы посмеяться над очередным Форрестолом современности, если бы угрозы в адрес России, базирующиеся на слухах и утках, не звучали из уст высших государственных чиновников Британии. На днях директор Центра правительственной связи (спецслужбы, ответственной за информационную безопасность страны) с характерной фамилией Флеминг заявил о планах Лондона "отомстить" за Солсбери российским государственным структурам и лицам, связанным с ними.
Остается лишь догадываться, что за страшную месть готовят нам британские спецслужбы. Возможно, отключат какому-нибудь российскому чиновнику телефон.
Если сумеют, конечно.