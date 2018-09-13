Они везде. Кремль отключил мобильник специалисту по борьбе с Россией

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Историки до сих спорят о том, кричал ли бывший министр обороны США Джеймс Форрестол "Русские идут!" перед тем, как выпрыгнуть из окна психушки. Его биографы категорически это отрицают: по их мнению, данный исторический анекдот используют для того, чтобы преувеличить уровень антироссийской паранойи, царившей на Западе в годы холодной войны.

Может, это действительно преувеличение. Но когда будущие историки, изучая наш период, начнут оценивать уровень нынешней антироссийской паранойи, то им и спорить особо не придется. Хотя бы потому, что крики "Русские идут!" теперь раздаются со страниц ведущих западных газет.

Чего стоит, например, душераздирающая история о коварной атаке русских против британского кремленолога Эдварда Лукаса, который в рейтинге мировых русофобов, составленном RT в прошлом году, занял почетное пятое место . Точнее, Лукас на страницах газеты The Times рассказал об атаке не на себя лично, а на свой мобильный телефон

"Когда на прошлой неделе Тереза Мэй стояла в палате общин, обвиняя Россию в нервно-паралитической атаке в Солсбери, мой мобильный телефон перестал работать", — начинает свою колонку Лукас. Оказалось, что некий злоумышленник сообщил мобильному оператору кремленолога о том, что его телефон украден, оператор сразу же заблокировал номер. Как вы понимаете, причиной могло быть что угодно: кто-то в волнении перепутал номер, сотрудник мобильного оператора нажал не ту цифру, оперативно реагируя на звонок. В конце концов, некий знакомый автора колонки решил ему насолить.

Последняя версия выглядит вполне вероятной, ведь Лукас позволял себе вполне сопоставимые "розыгрыши". Так, в своей книге "Киберфобия" кремленолог признавался, что в свое время состряпал фейковый почтовый ящик якобы посольства России в Лондоне и рассылал с него фейковые послания знакомым от имени российского диппредставительства с соответствующим логотипом (можно только представить, какой шум поднялся бы на Западе, если бы любой российский журналист подделал документ какого-нибудь госоргана Британии). Раз этот мистер позволяет себе подобные розыгрыши, почему не предположить, что кто-то решил ему ответить тем же?

Но, само собой, первая версия, которая возникла в момент, когда Лукас узнал о причине отключения его телефона, была связана с русскими: "Это российская попытка вырубить меня из эфира в день больших новостей".

То есть — еще раз. В день, когда все мировые СМИ трубили о речи Терезы Мэй и докладе британской полиции по поводу двух "российских ассасинов", комментарии Эдварда Лукаса стали бы просто убийственными для России. А вот удалось "вырубить его из эфира" на несколько часов — и эффект уже не тот.

Можно подумать, что Лукас всего лишь плоско пошутил. Однако он вполне серьезен. По его словам, несколько лет назад подобное предположение выглядело бы "абсурдно-параноидальным", а вот теперь все изменилось, теперь все в Британии поняли, насколько коварна Россия.

И он приводит на страницах некогда солидной газеты историю, которая за день до этого стала основной сенсацией в желтой прессе Британии. Газета Mail on Sunday опубликовала статью под заголовком "Путинские подлодки "Красный Октябрь" в британских водах НЕВОЗМОЖНО ЗАСЕЧЬ". Оказывается, российские подлодки-невидимки (оставим за скобками то, что "Красный Октябрь" — это выдумка писателя-фантаста) проникают в территориальные воды Британии в районе Шотландии и Ла-Манша, но радиолокационные системы не в состоянии их обнаружить.

Согласитесь, гениальная формулировка. О чем вы? Какие доказательства? Вам же черным по белому написали и даже выделили в заголовке: НЕВОЗМОЖНО ЗАСЕЧЬ.

Но главное — далее.

На основании этих неопровержимых слухов и коварного отключения своего телефона автор призывает увеличить бюджетные затраты и создать некий единый орган, координирующий различные государственные ведомства, неутомимо ведущие борьбу против агрессии России.

Можно было бы посмеяться над очередным Форрестолом современности, если бы угрозы в адрес России, базирующиеся на слухах и утках, не звучали из уст высших государственных чиновников Британии. На днях директор Центра правительственной связи (спецслужбы, ответственной за информационную безопасность страны) с характерной фамилией Флеминг заявил о планах Лондона "отомстить" за Солсбери российским государственным структурам и лицам, связанным с ними.

Остается лишь догадываться, что за страшную месть готовят нам британские спецслужбы. Возможно, отключат какому-нибудь российскому чиновнику телефон.

Если сумеют, конечно.