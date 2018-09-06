Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости



Итак, нашумевшее дело Скрипалей практически раскрыто. Британские правоохранители и даже премьер-министр официально заявили, что попытка отравления бывшего двойного агента и его дочери 4 марта совершена российскими гражданами — офицерами ГРУ.

Пока скажем, что можно списать много версий, озвученных ранее британскими СМИ: смертельный газ распылили дроны, группа российских "ассасинов" прилетела в Британию вместе с Юлией Скрипаль, ее багаж был пропитан "Новичком", на Кипре британские летчики перехватили отчет диверсантов, который почему-то передавался из Сирии, и далее до бесконечности. Тут бы британцам строго спросить с прессы и некоторых чиновников, которые распространяли эти слухи и конспирологические теории. Но вместо этого премьер-министр Британии Тереза Мэй в парламенте обвинила Россию в распространении потока неверных сведений. И даже приписала русским слова о том, что она лично изобрела "Новичок", причем Мэй явно не разобралась в том, что говорилось в первоисточнике.

Стоит обратить внимание на то, что доклад полиции с подробностями о двух "российских ассасинах" был обнародован в 11:15, аккурат перед началом традиционного дня вопросов премьер-министру в парламенте, где оппозиция собиралась распинать ее по поводу Brexit — ну, так случайно совпало . В этом отчете следователи назвали имена подозреваемых якобы российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, подчеркнув, что имена, скорее всего, поддельные, и обратившись с призывом опознать этих мужчин.

Однако спустя всего лишь полтора часа Мэй, выступая в парламенте, уверенно заявила, что эти господа — агенты ГРУ. Оставим даже за скобками тот факт, что структуры с таким названием уже давно нет, но как же получилось, что разведка Британии спустя полтора часа после полицейского доклада четко определила род занятий означенных лиц, хотя так и не узнала их имен? А если эти люди были известны контрразведке и раньше, то почему за ними не устанавливали наблюдение? Судя по отчетам полиции, "агенты" спокойно путешествовали по Европе и въезжали ранее в саму Британию с теми же паспортами.

Публике представили фотографии довольно низкого качества, сделанные на темно-сером фоне какой-то мешковины. Что также породило вопросы о том, почему полиция за все это время (а судя по отчету, "Петров" и "Боширов" были подозреваемыми как минимум с 4 мая) не запросила оригиналы фото и биометрические данные этих лиц у своего МИД — ведь для получения британской визы российские граждане проходят сложную процедуру подачи документов.

Но еще больше вопросов возникает в связи с хронологией передвижений "ассасинов" по Британии. Особенно если наложить ее на хронологию передвижений Скрипалей. Итак, они прилетели 2 марта в аэропорт Гатвик прямым рейсом из Москвы — видимо, такая конспирация. Юлия Скрипаль прилетела спустя сутки в Хитроу.

Все свои передвижения "отравители" совершали исключительно на общественном транспорте. То есть у ГРУ, видимо, не хватало средств, чтобы позволить своим агентам арендовать машину, что помогло бы действовать более оперативно и меньше светить свои лица в общественных местах. Они сняли номер в третьеразрядном отеле, где, похоже, без особых средств защиты разливали по пузырькам смертельное отравляющее вещество, которое на них чудесным образом не подействовало. Как не подействовало на горничных, убирающих этот номер, и на его посетителей вплоть до сегодняшнего дня. Полиция уверяет, что осмотр комнаты в отеле был совершен "тайно", также не пояснив, как сложный анализ, выявивший "присутствие "Новичка" в комнате, могли провести без сложного оборудования и специалистов в защитных костюмах, не привлекая внимание даже персонала.

© Фото : Metropolitan Police Упаковка из-под духов, в которой, по мнению Королевской прокурорской службы Великобритании, находилось отравляющее вещество © Фото : Metropolitan Police Упаковка из-под духов, в которой, по мнению Королевской прокурорской службы Великобритании, находилось отравляющее вещество

В сам день покушения, 4 марта, в 11:48 "киллеры" прибыли на поезде из Лондона на вокзал Солсбери. Судя по тому, что засекла камера наблюдения, через десять минут они действительно двигались в направлении дома Скрипаля, который жил в 25 минутах ходьбы к северо-западу от станции.

Надо заметить, что примерно в это время Скрипали уже могли находиться дома, совершив перед этим загадочные утренние поездки в неизвестном направлении (они даже отключали GPS в своей машине). Почему-то следствие до сих пор не сообщило, к кому они ехали (а судя по всему, они направлялись куда-то на север — то ли в Портон-Даун, то ли в Эймсбери, где спустя четыре месяца отравились Дон Старджесс и Чарли Роули) и, главное, почему так секретно.

Из отчета полиции мы не знаем, что делали "Петров" и "Боширов" с 11:58 до 13:05. Полиция полагает, что именно в это время они нанесли отравляющее вещество на дверную ручку Скрипалей. Тереза Мэй даже заявила в парламенте, что Россия тренировала своих агентов наносить нервно-паралитические вещества на ручки на протяжении всех 2000-х годов — настолько заранее готовились к операции в Солсбери.

© REUTERS / Metroplitan Police Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов © REUTERS / Metroplitan Police Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

Следующий кадр показывает, что "ассасины" спокойно, улыбаясь, вразвалочку идут в направлении железнодорожной станции. Но вот что полиция решила не сообщать публике: идут ли они уже с юга от станции, из центра города, из того самого района, куда только спустя полчаса приедут Скрипали. На кадре четко видно, что два улыбающихся парня направляются по мосту через реку Эйвон. Пиццерия Zizzi, в которой вскоре расположатся уже якобы "отравленные" Скрипали, у них буквально за спиной. Каким образом "киллеры" после нанесения смертельного яда на дверь Скрипаля оказались в центре города, полиция не сообщает. Хотя логично было бы отследить это точно так же по камерам.

Думается, большинство из этих вопросов и нестыковок так и останутся без объяснений со стороны следствия. Зато уже в ближайшие дни мы увидим новые требования санкций и "жесткого наказания России". Можно было бы над этим только посмеяться, если бы британские парламентарии в ходе дебатов уже не начали намекать на войну с Россией. Так, депутат Джон Вудкок (исключенный недавно из Лейбористской партии за обвинения в сексуальных домогательствах) прямо заговорил о возможности применения Лондоном пятой статьи Устава НАТО, предусматривающей коллективные военные действия альянса в случае нападения на одного из его членов. Мэй ответила уклончиво, но сам факт появления такого рода идей на гребне раздуваемой в Лондоне антироссийской истерии — тревожный симптом развития болезни.

P. S. Представитель МИД России Мария Захарова заявляет следующее. Во-первых, Великобритания отказывается предоставить какие-либо данные о "Петрове" и "Боширове", включая отпечатки пальцев. Во-вторых, представленные фото "подозреваемых" сделаны в одно и то же время на одинаковом фоне и в одинаковом ракурсе. Это, видимо, "сотрудники ГРУ, научившиеся ходить одновременно". "Это такой, знаете, уже троллинг уровня "бог", — отметила она.