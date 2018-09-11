РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Индия хочет быть партнером для всех сразу. Получится ли

(обновлено: 09:56 11.09.2018)
025259
© AP Photo / Tsering TopgyalСотрудники полиции в канун Дня независимости в Нью-Дели, Индия. Архивное фотоСотрудники полиции в канун Дня независимости в Нью-Дели, Индия. Архивное фото
© AP Photo / Tsering Topgyal

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Индия. Нью-Дели. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Безека
Индия и США подписали соглашение по средствам связи и безопасности
Прошедший в Дели "стратегический диалог" между США и Индией оказался интересным прежде всего благодаря реакции всех "заинтересованных сторон". А именно — Москва и Пекин молчат на официальном уровне. В Штатах тоже все относительно тихо, по принципу "не спугнуть" (об этом ниже). Зато многие индийцы бурно возмущаются итогами "диалога", в том числе делают это в неофициальных изданиях Китая (и не только там).

Дело в том, что внешнеполитическая стратегия Индии при нынешнем премьер-министре Нарендре Моди сводится к тому, чтобы не присоединяться ни к каким центрам силы, держась от них на равном расстоянии. Идея великолепная, пока дело не доходит до ее конкретного воплощения.

Формат "2+2" в мире популярен — встречаются две пары, то есть министры обороны и иностранных дел двух сторон. Так что два ветерана американской политики, Джим Матис и Майкл Помпео, общались в Дели с коллегами, двумя дамами — соответственно, Нирмалой Ситхараман и Сушмой Сварадж. Подписан только один ключевой документ — соглашение по безопасности и совместимости коммуникаций.

Зенитная ракетная система С-400 Триумф
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Мнение: США будут принуждать Индию к уступкам из-за закупки С-400
Таковое обсуждалось около десяти лет, то есть еще при прежнем правительстве Индии. Без него было бы бессмысленно осуществить мечту Дональда Трампа ("покупай американское", в данном случае вооружения), так же как и намерения Дели — приобрести у США вертолеты морского базирования, "Геркулесы" для десантников, беспилотники и многое другое. Оценки сумм закупок разные, но это — при любом раскладе — несколько миллиардов долларов.

Дело в том, что вся эта техника без "безопасных и совместимых" коммуникаций оказывается малопригодным железом. Но коммуникации так устроены, что американцы получают доступ к индийским военным каналам связи.

Однако без этого не получится такая ситуация: индийский Boeing P-8I, охотящийся в Индийском океане за китайскими подлодками, безопасно связывается с базой на суше.

Зенитно-ракетный комплекс С-400. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Индия намерена донести до США, что не станет отказываться от закупки С-400
Китайские подлодки? А в США никто и не скрывает, что цель всей их восточной политики (кроме, конечно, дохода от продаж вооружений) в том, чтобы руками Индии сдерживать Китай и заодно разрушить партнерство Индии с Россией.

Но в том и суть, что Индия развивает военные связи также и с Китаем, не говоря о России, то есть совершенно не желает рвать одни партнерства ради других. Она просто хочет (по части вооружений) взять лучшее у всех, не забывая также и европейцев. Например, что касается ЗРК, то Дели тоже нужно лучшее — и Индия говорила о намерении купить С-400 у России.

Именно вокруг этой ситуации и разворачивалась драма на "стратегическом диалоге" в Дели, детали которого сейчас постепенно выплывают. Смысл в том, что стиль политики США (а также и недавно принятый там закон) подразумевает, что если кто-то покупает у России С-400, то подпадает под американские санкции. И это сейчас, в частности, объясняют Турции, где фигурируют те же С-400 и та же ситуация.

Система ПВО С-400 Триумф. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Станавов
США намерены навязать Индии американское оружие
Но мы не Турция, говорят индийцы. Для нас надо сделать исключение, тем более что по упомянутому закону президент имеет такие полномочия. И даже Матис в Дели говорил, что хотя никаких решений об исключении для Дели пока не принято, следует все-таки понимать исторические реалии Индии, традиционно полагающейся на российские вооружения.

Кстати, наше присутствие на индийских военных рынках (продажи и совместные разработки вооружений) оценивают в 60%, но США догоняют, выйдя на второе место.

В итоге возникла деликатная зависшая ситуация: нажать на Индию — значит, возможно, остаться ни с чем, а создать прецедент, когда американский партнер одновременно остается российским партнером, — это как-то непривычно.

© AFP 2018 / Prakash SinghИстребитель Су-30МКИ ВВС Индии во время генеральной репетиции парада на окраине Нью-Дели
© AFP 2018 / Prakash Singh
Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии во время генеральной репетиции парада на окраине Нью-Дели

А тут еще выборы. В Соединенных Штатах острая ситуация с довыборами в ноябре, на которых республиканцы надеются хотя бы сохранить нынешние позиции. В Индии весной переизбирается Моди.

Российский и индийские военнослужащие на полигоне Сергеевский в рамках российско-индийских военных учений Индра-2016 в Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Военный эксперт: угрозы США в адрес Индии – "истерика и бандитский подход"
В результате — ничего. Никакой информации, как же насчет С-400. Не стоило бы удивляться любому исходу событий (по части С-400 и не только), но пока все участники встречи в Дели ведут себя исключительно тихо.

Но это не значит, что кто-то отказался от типично американских методов нажима на Индию по другим сюжетам: ей настоятельно рекомендуют полностью перестать закупать иранскую нефть, выровнять торговый баланс с США и так далее. По факту от Дели этого даже требуют, но мягко. Любое резкое движение — и проигрывает как Индия (то есть остается без своей стратегии быть партнером всех противостоящих сил), так и США (лишаются своей мечты стравить Индию с Китаем).

Происходящее дает шанс взглянуть в идеальное будущее, когда никто не выстраивает двух противостоящих друг другу блоков, все как-то общаются со всеми (если не дружат) и этим держат мир в балансе. Многополярность в индийском понимании.

Китайские военные. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Оружие на триллион долларов: как Китай обвалит экономику США
Давайте вспомним, как в конце 90-х много людей в Москве мечтали о российско-китайско-индийском единстве против всесилия Запада во главе с США. И пока Запад еще выглядел и правда всесильным, это единство получалось. И втягивало в свою орбиту множество других стран (вспомним ШОС, БРИКС и многое другое).

Но сейчас ситуация несколько другая. Потому что, в частности, Индия стала — или ощущает себя — очень большой. Ей не хочется быть младшим партнером у кого бы то ни было — США, Китая или России. Индия ищет способ самостояния, и это понятная цель. Но…

Но множество комментариев индийских авторов по поводу сложившейся ситуации мрачные. Например, такой: правительству не удастся таскать только вишенки с торта. То есть торт придется потреблять целиком — раз приобретаешь оружие у США, то получаешь и проамериканскую политику в нагрузку. И дальше: "Администрация Трампа блестяще перехитрила правительство Моди, сделав отношения Индии с Россией, Китаем, Ираном и Пакистаном зависимыми от людей в Вашингтоне".

Посмотрим, чья оценка окажется правильной.

Сейчас рванет?
© Виталий Подвицкий
Сейчас рванет?
Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена