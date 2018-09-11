Индия хочет быть партнером для всех сразу. Получится ли

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Прошедший в Дели "стратегический диалог" между США и Индией оказался интересным прежде всего благодаря реакции всех "заинтересованных сторон". А именно — Москва и Пекин молчат на официальном уровне. В Штатах тоже все относительно тихо, по принципу "не спугнуть" (об этом ниже). Зато многие индийцы бурно возмущаются итогами "диалога", в том числе делают это в неофициальных изданиях Китая (и не только там).

Дело в том, что внешнеполитическая стратегия Индии при нынешнем премьер-министре Нарендре Моди сводится к тому, чтобы не присоединяться ни к каким центрам силы, держась от них на равном расстоянии. Идея великолепная, пока дело не доходит до ее конкретного воплощения.

Формат "2+2" в мире популярен — встречаются две пары, то есть министры обороны и иностранных дел двух сторон. Так что два ветерана американской политики, Джим Матис и Майкл Помпео, общались в Дели с коллегами, двумя дамами — соответственно, Нирмалой Ситхараман и Сушмой Сварадж. Подписан только один ключевой документ — соглашение по безопасности и совместимости коммуникаций.

Таковое обсуждалось около десяти лет, то есть еще при прежнем правительстве Индии. Без него было бы бессмысленно осуществить мечту Дональда Трампа ("покупай американское", в данном случае вооружения), так же как и намерения Дели — приобрести у США вертолеты морского базирования, "Геркулесы" для десантников, беспилотники и многое другое. Оценки сумм закупок разные, но это — при любом раскладе — несколько миллиардов долларов.

Дело в том, что вся эта техника без "безопасных и совместимых" коммуникаций оказывается малопригодным железом. Но коммуникации так устроены, что американцы получают доступ к индийским военным каналам связи.

Однако без этого не получится такая ситуация: индийский Boeing P-8I, охотящийся в Индийском океане за китайскими подлодками, безопасно связывается с базой на суше.

Китайские подлодки? А в США никто и не скрывает, что цель всей их восточной политики (кроме, конечно, дохода от продаж вооружений) в том, чтобы руками Индии сдерживать Китай и заодно разрушить партнерство Индии с Россией.

Но в том и суть, что Индия развивает военные связи также и с Китаем, не говоря о России, то есть совершенно не желает рвать одни партнерства ради других. Она просто хочет (по части вооружений) взять лучшее у всех, не забывая также и европейцев. Например, что касается ЗРК, то Дели тоже нужно лучшее — и Индия говорила о намерении купить С-400 у России.

Именно вокруг этой ситуации и разворачивалась драма на "стратегическом диалоге" в Дели, детали которого сейчас постепенно выплывают. Смысл в том, что стиль политики США (а также и недавно принятый там закон) подразумевает, что если кто-то покупает у России С-400, то подпадает под американские санкции. И это сейчас, в частности, объясняют Турции, где фигурируют те же С-400 и та же ситуация.

Но мы не Турция, говорят индийцы. Для нас надо сделать исключение, тем более что по упомянутому закону президент имеет такие полномочия. И даже Матис в Дели говорил, что хотя никаких решений об исключении для Дели пока не принято, следует все-таки понимать исторические реалии Индии, традиционно полагающейся на российские вооружения.

Кстати, наше присутствие на индийских военных рынках (продажи и совместные разработки вооружений) оценивают в 60%, но США догоняют, выйдя на второе место.

В итоге возникла деликатная зависшая ситуация: нажать на Индию — значит, возможно, остаться ни с чем, а создать прецедент, когда американский партнер одновременно остается российским партнером, — это как-то непривычно.

© AFP 2018 / Prakash Singh Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии во время генеральной репетиции парада на окраине Нью-Дели © AFP 2018 / Prakash Singh Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии во время генеральной репетиции парада на окраине Нью-Дели

А тут еще выборы. В Соединенных Штатах острая ситуация с довыборами в ноябре, на которых республиканцы надеются хотя бы сохранить нынешние позиции. В Индии весной переизбирается Моди.

В результате — ничего. Никакой информации, как же насчет С-400. Не стоило бы удивляться любому исходу событий (по части С-400 и не только), но пока все участники встречи в Дели ведут себя исключительно тихо.

Но это не значит, что кто-то отказался от типично американских методов нажима на Индию по другим сюжетам: ей настоятельно рекомендуют полностью перестать закупать иранскую нефть, выровнять торговый баланс с США и так далее. По факту от Дели этого даже требуют, но мягко. Любое резкое движение — и проигрывает как Индия (то есть остается без своей стратегии быть партнером всех противостоящих сил), так и США (лишаются своей мечты стравить Индию с Китаем).

Происходящее дает шанс взглянуть в идеальное будущее, когда никто не выстраивает двух противостоящих друг другу блоков, все как-то общаются со всеми (если не дружат) и этим держат мир в балансе. Многополярность в индийском понимании.

Давайте вспомним, как в конце 90-х много людей в Москве мечтали о российско-китайско-индийском единстве против всесилия Запада во главе с США. И пока Запад еще выглядел и правда всесильным, это единство получалось. И втягивало в свою орбиту множество других стран (вспомним ШОС, БРИКС и многое другое).

Но сейчас ситуация несколько другая. Потому что, в частности, Индия стала — или ощущает себя — очень большой. Ей не хочется быть младшим партнером у кого бы то ни было — США, Китая или России. Индия ищет способ самостояния, и это понятная цель. Но…

Но множество комментариев индийских авторов по поводу сложившейся ситуации мрачные. Например, такой: правительству не удастся таскать только вишенки с торта. То есть торт придется потреблять целиком — раз приобретаешь оружие у США, то получаешь и проамериканскую политику в нагрузку. И дальше: "Администрация Трампа блестяще перехитрила правительство Моди, сделав отношения Индии с Россией, Китаем, Ираном и Пакистаном зависимыми от людей в Вашингтоне".

Посмотрим, чья оценка окажется правильной.