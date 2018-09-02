РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Китай перешпионил Россию. Как так вышло

(обновлено: 09:08 02.09.2018)
020752
© AP Photo / Andrew HarnikФлаги США и Китая. Архивное фотоФлаги США и Китая. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
С Китаем можно спорить, не ссорясь: доказано только что
Вся переписка Хиллари Клинтон (с личной почты в ее бытность госсекретарем) аккуратно копировалась китайскими хакерами. О чем сообщил сначала Daily Caller, потом Fox News, а дальше и лично президент Дональд Трамп в очередной серии утренних твитов. И хотя представитель китайского МИД Хуан Чуньин теперь объясняет, что такие утверждения — "ничего нового", особенно с учетом того, что по всему миру творят американские хакеры, КНР уже обвинена.

Далее уже не какие-то СМИ, а глава американской контрразведки (Office of the National Counterintelligence) Уильям Эванина вполне официально заявляет: китайцы вербуют себе американскую агентуру через Linkedin. Таковой уже удалил "возможно, миллионы" (на самом деле, как выяснилось, "менее сорока") враждебных аккаунтов. Нужна бдительность.

Как это делается (по версии контрразведчика): кибершпионы завязывают в соцсетях контакты не только и не столько с правительственными чиновниками, сколько со специалистами в области суперкомпьютеров, ядерной энергии, нанотехнологий, полупроводников и еще по мелочам — здравоохранение, гибридные культуры, семена и "зеленая энергия". То есть идет масштабное разграбление технологий. Неосторожные американцы, не знающие, что враг — везде, упоминают в своих биографиях название учреждений, где работали (особенно в профессиональной-то сети Linkedin). А это иной раз такие учреждения, что сам факт их существования уже секретен. И так далее.

Почетный караул у Белого дома в Вашингтоне с флагами США и Китая. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
Бешено богатые азиаты угрожают "черным пантерам"
То есть российское первенство по части шпионского подрыва Америки и прочего Запада тает. Мы, конечно, остаемся в списке зловещих стран, тянущих к Америке невидимые пальцы через интернет-пространство, но Китай, похоже, выходит на первое место. И Америка начинает видеть под каждой кроватью в первую очередь китайцев.

Шпионов с пекинскими связями вылавливают широким бреднем. Старая история о борьбе с великим философом Конфуцием продолжается. Только что закрыли очередной Институт Конфуция, учивший американских студентов языку и культуре Китая, — на этот раз в северной Флориде. Помогла акция конгресса, запретившего Пентагону открывать свои курсы обучения китайскому в тех университетах страны, где опасно близок Конфуций. И это только часть картины.

Обменялись ударами
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Обменялись ударами

Девушка проходит мимо статуи быка в Пекине
© AP Photo / Andy Wong
Китайские СМИ: борьба с Америкой — это надолго, но ее можно выиграть
Возникает вопрос — что происходит? Можно реагировать словами британского преподавателя, давно работающего в Гонконге: это паранойя. Можно говорить о том, что если великая нация начинает до такой степени бояться идейного (вплоть до языка и философии) или сетевого влияния каких угодно агентов другого государства, то с этой нацией что-то не так.

Но есть более практический вопрос: как вообще видит американская элита и власть будущие отношения с Китаем? Буквально каждую неделю мы узнаем об очередных тарифных ограничениях на торговлю, которые вводит администрация Трампа. С учетом всей атмосферы пора говорить, что перед нами уже давно не "торговая" война: она пытается перейти в тотальную, разве что без обмена ударами. На нынешней стадии ее задача — или скорее рефлекс — для США, видимо, в том, чтобы разорвать между двумя странами все мыслимые связи и опустить перед китайцами железный занавес. И дальше начать смотреть, кто и что в мире оказывается по эту сторону занавеса, а что по ту.

Флаги Китая и США перед встречей глав дипломатических ведомств в Пекине, КНР. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin, Pool
Трамп введет пошлины против Китая на 200 миллиардов долларов, пишут СМИ
Место России отведено по "китайскую" сторону, это понятно без слов. Но мы — частность, а как выглядит картина в целом? Один из ответов выглядит так: суть происходящего — в ужасе Америки перед угрозой того, что Китай станет мировым технологическим лидером. Это будет страшный удар по производству и обороноспособности США.

Но с этой угрозой трудно что-то сделать, пока Штаты остаются самым большим рынком для китайской продукции, Китай — самым большим рынком для продукции США, а Пекин — крупнейшим торговым партнером Америки. Две ведущие мировые державы оказались настолько тесно связаны, что это лишает Вашингтон возможности выбора курса. Поэтому Трамп занят тем, что рвет эту связь (и опускает тот самый занавес).

Двигатель, разработанный украинским промышленным предприятием Мотор Сич на выставке Aviation Expo China в Пекине
© AP Photo / Andy Wong
Киев продает "оборонку" Китаю. США называют это предательством
Но, замечает автор цитируемого текста, взаимосвязанность двух держав пока что играла роль тормоза для "эскалации стратегического недоверия". То есть мешала обеим державам вредить друг другу — каждый раз оказывается, как и сейчас, что вредишь самому себе. Однако Китай, экономически менее зависимый от США, чем наоборот, может представлять куда более серьезный вызов для американской внешней политики.

Вызов — это в точности как происходит сейчас на одном из множества направлений этой самой политики, на корейском. Из США, в том числе из утренних твитов Трампа, доносятся угрозы в адрес Пекина: вы, ребята, никак не помогаете нам по части ядерного разоружения Северной Кореи. И мы поэтому отменяем очередной визит госсекретаря в Пхеньян и сидим очень-очень сердитые.

Можно допустить, что Китай и вправду "не помогает", то есть не оказывает давление на Северную Корею, чтобы та сдала весь ядерный потенциал в ожидании обещанного ответа из США. А то и направляет события в противоположную сторону. Но с какой стати Пекин должен помогать стране, которая видит китайских шпионов с хакерами повсюду и разваливает взаимную торговлю?

И это, повторим, только один из множества сюжетов мировой политики, важный для Америки.

Барон Трампгаузен
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Барон Трампгаузен
Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена