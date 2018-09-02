Китай перешпионил Россию. Как так вышло

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Вся переписка Хиллари Клинтон (с личной почты в ее бытность госсекретарем) аккуратно копировалась китайскими хакерами. О чем сообщил сначала Daily Caller, потом Fox News, а дальше и лично президент Дональд Трамп в очередной серии утренних твитов. И хотя представитель китайского МИД Хуан Чуньин теперь объясняет , что такие утверждения — "ничего нового", особенно с учетом того, что по всему миру творят американские хакеры, КНР уже обвинена.

Далее уже не какие-то СМИ, а глава американской контрразведки (Office of the National Counterintelligence) Уильям Эванина вполне официально заявляет: китайцы вербуют себе американскую агентуру через Linkedin. Таковой уже удалил "возможно, миллионы" (на самом деле, как выяснилось, "менее сорока") враждебных аккаунтов. Нужна бдительность.

Как это делается (по версии контрразведчика): кибершпионы завязывают в соцсетях контакты не только и не столько с правительственными чиновниками, сколько со специалистами в области суперкомпьютеров, ядерной энергии, нанотехнологий, полупроводников и еще по мелочам — здравоохранение, гибридные культуры, семена и "зеленая энергия". То есть идет масштабное разграбление технологий. Неосторожные американцы, не знающие, что враг — везде, упоминают в своих биографиях название учреждений, где работали (особенно в профессиональной-то сети Linkedin). А это иной раз такие учреждения, что сам факт их существования уже секретен. И так далее.

То есть российское первенство по части шпионского подрыва Америки и прочего Запада тает. Мы, конечно, остаемся в списке зловещих стран, тянущих к Америке невидимые пальцы через интернет-пространство, но Китай, похоже, выходит на первое место. И Америка начинает видеть под каждой кроватью в первую очередь китайцев.

Шпионов с пекинскими связями вылавливают широким бреднем. Старая история о борьбе с великим философом Конфуцием продолжается. Только что закрыли очередной Институт Конфуция, учивший американских студентов языку и культуре Китая, — на этот раз в северной Флориде. Помогла акция конгресса, запретившего Пентагону открывать свои курсы обучения китайскому в тех университетах страны, где опасно близок Конфуций. И это только часть картины.

Возникает вопрос — что происходит? Можно реагировать словами британского преподавателя, давно работающего в Гонконге: это паранойя . Можно говорить о том, что если великая нация начинает до такой степени бояться идейного (вплоть до языка и философии) или сетевого влияния каких угодно агентов другого государства, то с этой нацией что-то не так.

Но есть более практический вопрос: как вообще видит американская элита и власть будущие отношения с Китаем? Буквально каждую неделю мы узнаем об очередных тарифных ограничениях на торговлю, которые вводит администрация Трампа. С учетом всей атмосферы пора говорить, что перед нами уже давно не "торговая" война: она пытается перейти в тотальную, разве что без обмена ударами. На нынешней стадии ее задача — или скорее рефлекс — для США, видимо, в том, чтобы разорвать между двумя странами все мыслимые связи и опустить перед китайцами железный занавес. И дальше начать смотреть, кто и что в мире оказывается по эту сторону занавеса, а что по ту.

Место России отведено по "китайскую" сторону, это понятно без слов. Но мы — частность, а как выглядит картина в целом? Один из ответов выглядит так : суть происходящего — в ужасе Америки перед угрозой того, что Китай станет мировым технологическим лидером. Это будет страшный удар по производству и обороноспособности США.

Но с этой угрозой трудно что-то сделать, пока Штаты остаются самым большим рынком для китайской продукции, Китай — самым большим рынком для продукции США, а Пекин — крупнейшим торговым партнером Америки. Две ведущие мировые державы оказались настолько тесно связаны, что это лишает Вашингтон возможности выбора курса. Поэтому Трамп занят тем, что рвет эту связь (и опускает тот самый занавес).

Но, замечает автор цитируемого текста, взаимосвязанность двух держав пока что играла роль тормоза для "эскалации стратегического недоверия". То есть мешала обеим державам вредить друг другу — каждый раз оказывается, как и сейчас, что вредишь самому себе. Однако Китай, экономически менее зависимый от США, чем наоборот, может представлять куда более серьезный вызов для американской внешней политики.

Вызов — это в точности как происходит сейчас на одном из множества направлений этой самой политики, на корейском. Из США, в том числе из утренних твитов Трампа, доносятся угрозы в адрес Пекина: вы, ребята, никак не помогаете нам по части ядерного разоружения Северной Кореи. И мы поэтому отменяем очередной визит госсекретаря в Пхеньян и сидим очень-очень сердитые.

Можно допустить, что Китай и вправду "не помогает", то есть не оказывает давление на Северную Корею, чтобы та сдала весь ядерный потенциал в ожидании обещанного ответа из США. А то и направляет события в противоположную сторону. Но с какой стати Пекин должен помогать стране, которая видит китайских шпионов с хакерами повсюду и разваливает взаимную торговлю?

И это, повторим, только один из множества сюжетов мировой политики, важный для Америки.