В США разоблачили китайского шпиона Конфуция

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Вроде бы великий китайский философ Конфуций, основоположник нынешней китайской цивилизации, должен быть последним в мире персонажем, который сегодня мог бы волновать Америку. Однако в сенате на этой неделе состоялись слушания если не лично насчет философа, то по поводу работающих на американской территории китайских Институтов Конфуция. Их устроил большой ненавистник Китая, сенатор-республиканец Марко Рубио. Тот, который довольно всерьез претендовал на пост республиканского кандидата в президенты. Общий смысл происходящего — что Институты Конфуция надо не только объявить иностранными агентами, но и попросту закрыть все до единого, поскольку они угрожают национальной безопасности США.

Тут стоит посмотреть на общую ситуацию, в которой оказалась сейчас Америка. Евросоюз всерьез решил начать с ней торговую войну в ответ на объявление такой же американской войны Евросоюзу (и вдобавок Китаю, и многим другим). Иран, который Америка решила заново подвергнуть санкциям, приглашен почетным гостем на саммит Шанхайской организации сотрудничества в китайском городе Циндао — и можно не сомневаться, какими окажутся ключевые решения саммита. Там речь будет идти прежде всего насчет тех самых торговых войн, которые на самом деле не такие уж торговые. Они — судорожная попытка остановить уход США на вторые позиции в мире.

Далее: если встреча Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сингапуре состоится, то неизбежны будут разговоры о том, сколько от нее выиграл именно Ким. Выигрыш США, каким бы он ни был, будет воспринят как должное.

И так далее по всему глобусу. Но в истории с Институтами Конфуция речь идет уже не о международной, а о внутренней политике — о том, что сегодня в США появилась масса желающих увидеть китайца под каждой кроватью. Примерно так же, как в предыдущие эпохи под кроватями обнаруживали русских.

Список обвинений против этих финансируемых китайскими властями культурных центров довольно длинный, но Марко Рубио выбрал в качестве главного самый простой пункт. Центры вербуют — или, допустим, могут вербовать — американцев и прочих обитателей США, чтобы те шпионили на Китай.

Весь список претензий к Институтам Конфуция получается довольно длинным, но сводится дело попросту к культурному влиянию Китая на американское общество.

Поэтому речь идет о том, как США способны давать отпор китайскому глобальному культурному влиянию. В том числе на своей территории.

Признаем очевидное: быть сегодня китайцем куда лучше, чем 100 лет назад, когда Китай экспортировал по всему миру множество голодных людей, готовых браться за любую работу. Сегодня китайские товары есть на полках во всех магазинах, фильмы — во многих кинотеатрах, и на множестве континентов мы видим дороги, порты, здания, сооружаемые при помощи китайского капитала, по большей части для торговли опять же с Китаем. Не говоря уже о военной мощи и прочем. Понятно, что сегодня всем интересно, что это за культура, которая произвела на свет такое чудо в исторически довольно краткий срок. И вот уже в 140 странах мира работают около 500 Институтов Конфуция.

В США их более 100, располагаются по большей части на территориях университетов. У каждого по два директора — китайский и американский. Учат языку, живописи (допустим, изобразить листья пиона акварельными мазками, причем преподаватель этого искусства — американец). Кухне, танцам, музыке… да, а в отдельных случаях и философии. В конце концов, "учитель Кун" действительно высказал множество мыслей о том, каким должно быть идеальное общество и как им следует управлять. Сегодняшняя политическая система Китая и еще ряда стран вполне "конфуцианская", хотя не все готовы это признать.

Но прежде всего важен язык. Эпоху назад образованный американец учил, допустим, французский. Сегодня в самом Китае находится около 20 тысяч американских студентов. Все знают, что с китайским языком в нашем мире не пропадешь. И такое же обучение происходит на американской территории, и далеко не только на деньги китайского правительства. И даже если экстремисты типа Рубио закроют Институты Конфуция, учить китайский американцы не перестанут. В конце концов, существует программа, финансируемая Пентагоном, — изучать "стратегически важные" языки. Она называется образовательной программой по национальной безопасности. В ее рамках только штат Аризона получил 450 тысяч долларов в последние полтора года на китайские курсы.

Так же, как "распространения китайской культуры", в США боятся и китайского англоязычного телевидения, которое отлично работает по всему миру, в том числе в Америке. Так же боятся научных исследований.

И наконец — Тибет. Годами американская пропаганда объясняла жителям США, что Тибет оккупирован и угнетается Пекином. Институты Конфуция же дают американцам иную информацию про историю и современность Тибета. У людей появляется возможность выбора фактов и мнений.

Итог: Институты Конфуция обвиняют в том, что они "душат академические свободы". То есть свобода — это писать об угнетенном Тибете. А если наоборот, то этого делать нельзя, свобода подавляется.

…Вообще Запад пока не решил, что делать с возросшим китайским цивилизационным влиянием — закрываться от него "идеологическим занавесом" или конкурировать по-честному.

А мы можем просто оценить иронию. Еще совсем недавно речь шла об экспорте американской идеологии в Китай. Сегодня они боятся китайского идейного импорта.