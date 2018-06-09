РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

В США разоблачили китайского шпиона Конфуция

08:4209.06.2018
07120
© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фотоФлаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong, File

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Вроде бы великий китайский философ Конфуций, основоположник нынешней китайской цивилизации, должен быть последним в мире персонажем, который сегодня мог бы волновать Америку. Однако в сенате на этой неделе состоялись слушания если не лично насчет философа, то по поводу работающих на американской территории китайских Институтов Конфуция. Их устроил большой ненавистник Китая, сенатор-республиканец Марко Рубио. Тот, который довольно всерьез претендовал на пост республиканского кандидата в президенты. Общий смысл происходящего — что Институты Конфуция надо не только объявить иностранными агентами, но и попросту закрыть все до единого, поскольку они угрожают национальной безопасности США.

Флаги Китая и США во время визита Дональда Трампа в КНР. 9 ноября 2017
© REUTERS / Jonathan Ernst
"Прощай, русский газ": почему американский триумф в Китае так быстро сдулся
Тут стоит посмотреть на общую ситуацию, в которой оказалась сейчас Америка. Евросоюз всерьез решил начать с ней торговую войну в ответ на объявление такой же американской войны Евросоюзу (и вдобавок Китаю, и многим другим). Иран, который Америка решила заново подвергнуть санкциям, приглашен почетным гостем на саммит Шанхайской организации сотрудничества в китайском городе Циндао — и можно не сомневаться, какими окажутся ключевые решения саммита. Там речь будет идти прежде всего насчет тех самых торговых войн, которые на самом деле не такие уж торговые. Они — судорожная попытка остановить уход США на вторые позиции в мире.

Рабочий ремонтирует солнечные батареи на заводе в Китае. Архивное фото
© AP Photo / Xinhua/Liang Xiaopeng
Война началась: Трамп погасил солнце Китаю
Далее: если встреча Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сингапуре состоится, то неизбежны будут разговоры о том, сколько от нее выиграл именно Ким. Выигрыш США, каким бы он ни был, будет воспринят как должное.

И так далее по всему глобусу. Но в истории с Институтами Конфуция речь идет уже не о международной, а о внутренней политике — о том, что сегодня в США появилась масса желающих увидеть китайца под каждой кроватью. Примерно так же, как в предыдущие эпохи под кроватями обнаруживали русских.

Мужчина с тележкой, груженой коробками с товаром, в Пекине. 23 марта 2018
© AP Photo / Ng Han Guan
Китай выбивает Вашингтону зубы. К чему это приведет
Список обвинений против этих финансируемых китайскими властями культурных центров довольно длинный, но Марко Рубио выбрал в качестве главного самый простой пункт. Центры вербуют — или, допустим, могут вербовать — американцев и прочих обитателей США, чтобы те шпионили на Китай.

Весь список претензий к Институтам Конфуция получается довольно длинным, но сводится дело попросту к культурному влиянию Китая на американское общество.

Поэтому речь идет о том, как США способны давать отпор китайскому глобальному культурному влиянию. В том числе на своей территории.

Покупатели выбирают свинину в супермаркете в Ханчжоу, Китай
© AFP 2018 / STR
Заберите свою свинину! США объявили Китаю "торговую войну". Пекин ответил
Признаем очевидное: быть сегодня китайцем куда лучше, чем 100 лет назад, когда Китай экспортировал по всему миру множество голодных людей, готовых браться за любую работу. Сегодня китайские товары есть на полках во всех магазинах, фильмы — во многих кинотеатрах, и на множестве континентов мы видим дороги, порты, здания, сооружаемые при помощи китайского капитала, по большей части для торговли опять же с Китаем. Не говоря уже о военной мощи и прочем. Понятно, что сегодня всем интересно, что это за культура, которая произвела на свет такое чудо в исторически довольно краткий срок. И вот уже в 140 странах мира работают около 500 Институтов Конфуция.

В США их более 100, располагаются по большей части на территориях университетов. У каждого по два директора — китайский и американский. Учат языку, живописи (допустим, изобразить листья пиона акварельными мазками, причем преподаватель этого искусства — американец). Кухне, танцам, музыке… да, а в отдельных случаях и философии. В конце концов, "учитель Кун" действительно высказал множество мыслей о том, каким должно быть идеальное общество и как им следует управлять. Сегодняшняя политическая система Китая и еще ряда стран вполне "конфуцианская", хотя не все готовы это признать.

Протестующий перед зданием Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Jewel Samad
Доллар в осаде: Китай велит США остановиться
Но прежде всего важен язык. Эпоху назад образованный американец учил, допустим, французский. Сегодня в самом Китае находится около 20 тысяч американских студентов. Все знают, что с китайским языком в нашем мире не пропадешь. И такое же обучение происходит на американской территории, и далеко не только на деньги китайского правительства. И даже если экстремисты типа Рубио закроют Институты Конфуция, учить китайский американцы не перестанут. В конце концов, существует программа, финансируемая Пентагоном, — изучать "стратегически важные" языки. Она называется образовательной программой по национальной безопасности. В ее рамках только штат Аризона получил 450 тысяч долларов в последние полтора года на китайские курсы.

Так же, как "распространения китайской культуры", в США боятся и китайского англоязычного телевидения, которое отлично работает по всему миру, в том числе в Америке. Так же боятся научных исследований.

Протестующий перед зданием Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Jewel Samad
Доллар в осаде: Китай велит США остановиться
И наконец — Тибет. Годами американская пропаганда объясняла жителям США, что Тибет оккупирован и угнетается Пекином. Институты Конфуция же дают американцам иную информацию про историю и современность Тибета. У людей появляется возможность выбора фактов и мнений.

Итог: Институты Конфуция обвиняют в том, что они "душат академические свободы". То есть свобода — это писать об угнетенном Тибете. А если наоборот, то этого делать нельзя, свобода подавляется.

…Вообще Запад пока не решил, что делать с возросшим китайским цивилизационным влиянием — закрываться от него "идеологическим занавесом" или конкурировать по-честному.

А мы можем просто оценить иронию. Еще совсем недавно речь шла об экспорте американской идеологии в Китай. Сегодня они боятся китайского идейного импорта.

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена