"В России себя переоценивают": Германия начала выигрывать мировую войну

Виктор Мараховский

Германское государственное СМИ по случаю 75-летия Курской битвы выпустило большой материал о том, что, если вдуматься, не так уж сильно Германия ее и проиграла. То есть в целом, безусловно, поражение было — но битва "не стоила немцам таких уж огромных потерь", была "ни в коем случае не решающей" и вообще "переоценена в России". А в одном из центральных событий 50-дневной битвы, танковом сражении под Прохоровкой, оказывается, "советские войска потерпели сокрушительное поражение".

Что стоит по этому поводу отметить.

Во-первых, безусловно, надо признать факт. Количество немцев, проигравших сражение под Прохоровкой, Курскую битву и Вторую мировую в целом — сегодня, в 2018-м году, все меньше и скоро вообще сойдет на ноль. В то время как количество немцев, выигравших все сражения Второй мировой войны и ее саму — растет и скоро достигнет практически ста процентов.

Речь, конечно, идет об игроках в разного рода виртуальные танчики, кораблики и стратегии. Но никакой особой шутки в данном рассуждении нет. Потому что для нашего современника — в том числе и современника германского — граница между действительными историческими событиями и их виртуальным вариантом все более размывается. Как и разница между реальным и виртуальным вообще.

Мы (в смысле современный мир) живем вообще в эпоху "вместоправды", когда пересмотру и переоценке подлежат уже даже не трактовки действительности, а сама действительность. Если еще несколько десятилетий было принято считать, что "каждый имеет право на свое мнение, но никто не имеет права на свои факты" — то сейчас эта мысль выглядит по меньшей мере неочевидной. Если сегодня согласно официальному германскому изданию Третий Рейх выиграл битву под Прохоровкой, к тому же сокрушительно — то легко представить направление развития успеха.

Для всех развитых стран с более-менее поставленной машиной пропаганды нынешняя эпоха пластилиновых фактов открывает внушительный простор для возможностей. Можно не просто по старинке замалчивать дурное и многократно увеличивать хорошее — можно пересочинять прошлое и даже настоящее на ходу, превращая что угодно во что угодно.

Во-вторых, надо напомнить, что этот марш "вместоправды" в Германии начался не вчера. Просто поначалу он был внутренним — а сейчас все чаще выплескивается наружу: свой вариант вместоправды немецкие СМИ и агитпроп время от времени пытаются навязывать окружающим. В том числе (пока довольно робко) и победителям той, настоящей войны.

Еще в далеком 2013-м, например, зарубежных зрителей глубоко поразил германский художественный телефильм "Наши матери, наши отцы", показанный с триумфом по государственному же каналу ZDF. Содержание и пафос данного произведения были в следующем: все простые граждане Германии, вне зависимости от национальности, стали жертвами нацизма. Нацисты парашютировались на них с Луны и поработили, и в результате их многочисленных ошибок германским гражданам еврейской национальности пришлось претерпеть холокост и расизм поляков, а гражданам немецким — боевые потери и вторжение советских насильников.

Тех, кто по этому поводу возмущался, кстати, защитники фильма обвиняли в передергивании и поясняли, что "ничего такого там нет, никакого самооправдания".

В итоге спустя четыре года мы получили мальчика Колю из Уренгоя, по бумажке зачитавшего для немцев написанный ими же трогательный текст о невинных жертвах войны — солдатах Вермахта, невинно дошедших до Волги, уничтоживших десятки миллионов советских людей и невинно погибших под Сталинградом.

В-третьих, необходимо четко понять, почему подобные пересочинения не являются невинными.

Потому что все последние годы в условном западном мире (включая длинный список стран недозапада, находящихся тем не менее как бы по его сторону противостояния с Россией) ведется вдумчивая, системная и планомерная работа по "расчеловечиванию русских". Россия в западном новом, пересочиненном мире — нация хакеров, взламывающих демократии на расстоянии; рыжих шпионок с крепким телом; нация отравителей экзотическими препаратами и гомофобских казаков с нагайками.

И понятно, что эта чудовищная страна никак не может быть ни главным победителем в главной войне истории, ни главной жертвой этой войны.

С жертвами СССР западный агитпроп уже более-менее справился. Все преступления нацизма, говоря прямо, сведены к одному только холокосту. Скучная правда о том, что самые большие потери в войне понес советский народ — нынешним культурным европейцам, как правило, просто не знакома. Там зато довольно неплохо знают, что советские солдаты ворвались в Берлин (или даже, согласно одному деятелю недозапада, "вторглись на Украину и в Германию") и начали все расстреливать, насиловать и грабить.

Ну и победителями мы, конечно, тоже быть не можем. Быть победителями (даже в войне, закончившейся три поколения назад) — это по представлениям нынешних "архитекторов вместоправды" тоже капитал влияния и мягкая сила.

Поэтому данный капитал влияния у России последовательно будут пытаться отжимать. А итогом — станет окончательное вынесение России и ее граждан за скобки любых правовых норм.

И это, честно говоря, уже происходит. Идея о том, что "русские — это евреи XXI века", на которых не распространяются представления о правах, морали и политкорректности, становится все более реальной.

И хотя вероятность очередной попытки коллективного запада окончательно решить российский вопрос силовым методом исчезающе мала (благодаря РВСН и прочим родам войск РФ) — нет никаких сомнений в том, что другими методами нас будут пытаться "порешать" все интенсивнее.

И поэтому так важно по мере сил, наряду с ядерным сдерживанием, внедрять и сдерживание мировоззренческое. То есть, в том числе, давать по рогам всем пропагандистам, пытающимся слегка переиграть Великую Отечественную и победить нас в ней.