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Кошмар для Трампа: импичмент из-за моделей и при чем тут Россия

(обновлено: 09:57 24.08.2018)
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© AP Photo / Mary AltaffeАдвокат Майкл Коэн покидает федеральный суд в Нью-Йорке. 21 августа 2018Адвокат Майкл Коэн покидает федеральный суд в Нью-Йорке. 21 августа 2018
© AP Photo / Mary Altaffe

Иван Данилов

Предательство персонального адвоката Дональда Трампа, который буквально сдал с потрохами своего многолетнего клиента, снова подняло вопрос о возможном импичменте президента США. Суть проблемы: адвокат Майкл Коэн признался, что он в качестве представителя Дональда Трампа платил деньги известной актрисе фильмов для взрослых (Сторми Дэниэлс) и экс-модели журнала Playboy (Карен Макдугал) за то, чтобы они во время избирательной кампании 2016 года не рассказывали о своих "любовных отношениях" с Трампом. Здравый смысл подсказывает, что, по-хорошему, судить нужно не Коэна и уж тем более не Трампа, а скорее двух леди с пониженной социальной ответственностью, которые в данном случае выступили в роли типичных политических шантажисток. Однако политическая целесообразность требует от американских прокуроров давать совсем другую интерпретацию произошедшему, ведь перед ними стоит задача доказать, что нынешний президент, еще будучи кандидатом, совершил некое преступление, которое должно быть наказано импичментом. Америка не настолько пуританская страна, чтобы 150 тысяч долларов, которые были заплачены Трампом за молчание порноактрисы и модели Playboy, были достаточным основанием для снятия президента с должности, по крайней мере, с точки зрения массового избирателя. Поэтому избирателю предлагают поверить в другую интерпретацию событий: Трампа обвиняют в том что он своими выплатами за молчание повлиял на результаты выборов, которые были бы совсем иными, если бы его "личный скандал" взорвался в американском инфополе в разгар избирательной кампании.

Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
© REUTERS / Leah Millis
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Как сообщает Fox News, "признание Коэна поддержало безумие вокруг импичмента". CNN торжествует: "Уголовное обвинение — это не проблема для Трампа. А вот импичмент может стать проблемой". Если посмотреть на высказывания лидеров Демократической партии, то все разногласия, которые у них есть, сводятся к вопросу: объявлять импичмент прямо сейчас или подождать, пока в ноябре у демократов появится большинство в конгрессе (для импичмента понадобятся две трети голосов).

При очень большом желании самого Трампа можно попробовать судить за нарушение правил финансирования собственной избирательной кампании и пытаться каким-то образом "вывести" импичмент из этого нарушения. С начала 2000-х годов есть официальная позиция американского Министерства юстиции по поводу того, что действующего президента нельзя судить по уголовным делам, но законодательных или конституционных ограничений такого рода не существует.

По формальным признакам действующему президенту можно действительно "пришить" нарушение правил финансирования избирательной кампании: как несложно догадаться, деньги, которые были выплачены за молчание предполагаемых женщин Трампа, не были учтены в официальной бухгалтерии его избирательного штаба, да и вряд ли американский электоральный бухгалтерский учет дает возможность официально учесть "выплаты порнозвездам" в качестве расходной статьи для фонда кандидата. А жаль: судя по поведению американских политиков, это было бы очень полезным нововведением. При таком подходе, правда, возникает очень неудобная ситуация: нарушение на 150 тысяч долларов (или даже 300 тысяч) — это сущая мелочь по сравнению с тем, чем отметился в свое время штаб Обамы, который "поймали за руку" на нарушениях в два миллиона долларов, но тогда все участники отделались штрафом. Значит, скорее всего, американским прокурорам придется "шить" Трампу именно незаконное влияние на результаты выборов с помощью "подкупа носителей общественно важной информации", что тоже выглядит смешно, но вполне может зайти очень и очень далеко.

Президент США Дональд Трамп в Белом доме, Вашингтон, США. 17 июля 2018
© REUTERS / Leah Millis
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Однако попытка лишить Трампа должности под предлогом того, что он повлиял на ход избирательной кампании, столкнется с несколькими весьма серьезными проблемами. Первая и самая очевидная связана с тем, что американская политика есть уникальная система, которая живет не по писаным законам, а по неписаным правилам шоу-бизнеса. А одно из важнейших правил шоу-бизнеса гласит: аудиторию можно и нужно обманывать, но ее никогда нельзя разочаровывать. Уже сейчас, если посмотреть на реакцию соцсетей, видно, что у некоторых американцев наступило разочарование: им на протяжении двух лет обещали показать настоящий шпионский триллер с Трампом в роли главного злодея, продавшегося "этим ужасным русским, которые хотят хакнуть американскую демократию". А сейчас получается совсем другой фильм, в котором Трамп тянет разве что на персонажа водевиля, а в качестве главных защитниц американской демократии фигурируют отважные работницы индустрии греха. Аудитория начинает подозревать, что ей продали билет не на тот фильм. "А где обещанные русские во всей этой истории?" — вот главный общественный вопрос к новостям о возможности импичмента.

Более того. Несмотря на то что в этом мало кто признается, значительная часть аудитории, скорее всего, считает, что Трамп поступил правильно. Не говоря уже о том, что многие ему искренне завидуют и не понимают, почему президент должен расплачиваться в политическом плане за свою глубоко личную жизнь.

Здание конгресса США в Вашингтоне
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Вторая проблема — это американский сенат, в котором сторонникам импичмента, как и в конгрессе, надо будет набрать 2/3 голосов. Шансы на то, что после ноябрьских "промежуточных выборов" демократы получат в сенате необходимое большинство, примерно нулевые, а шансы на то, что им удастся привлечь на свою сторону достаточное количество республиканских сенаторов, тоже не выглядят особенно убедительными. Помимо проблемы голосования есть еще и проблема участия самого Трампа в прениях по вопросу импичмента. Сама процедура импичмента в сенате организована по образцу судебного процесса, и президент имеет возможность защищать себя, что позволит ему легко использовать эту площадку, чтобы с медийной и политической точек зрения превратить процесс над собой в процесс над своими обвинителями. К тому же у него будет возможность использовать ситуацию для того, чтобы вбросить в публичное поле наиболее токсичный компромат на своих политических оппонентов, а у той же Хиллари Клинтон в шкафу имеется целый городок скелетов.

А самая главная проблема при попытке импичмента будет связанна с тем, что воротилы Уолл-стрит, скорее всего, будут против, а их позиция — это очень серьезный аргумент в любых американских политических баталиях. В своем последнем интервью Трамп прямо заявил, что попытка провести импичмент приведет к краху американской экономики и фондового рынка и "все станут очень бедными". Более того, представители финансового сектора прямым текстом говорят профильным СМИ, что нельзя сравнивать Трампа и Никсона, которого удалось заставить уйти с должности под угрозой импичмента. Они указывают на то, что перед попыткой импичмента Никсона рынок падал, а при Трампе рынок акций растет — и не только растет, но и демонстративно игнорирует любые скандальные политические новости. Аналитик финансовой компании Raymond James Эндрю Адамс заявил CNBC, что он "будет беспокоиться только в том случае, если рынок даст повод для беспокойства".

К сожалению, все вышеизложенное означает еще и то, что через месяц-другой политические оппоненты Трампа снова актуализируют тему российского вмешательства в выборы. С точки зрения возможности лишить президента общественной поддержки и добиться его импичмента "русский заговор" гораздо более перспективен. Очень скоро в американском политическом инфополе "страшные русские хакеры" снова заменят моделей Playboy.

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