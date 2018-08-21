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Европейским путем. В президенты Украины идет консул-нацист из Германии

(обновлено: 08:06 21.08.2018)
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© Фото : Официальный аккаунт Generalkonsulat der Ukraine in Hamburg в социальной сети FacebookВасиль МарущинецВасиль Марущинец
© Фото : Официальный аккаунт Generalkonsulat der Ukraine in Hamburg в социальной сети Facebook

Нюра Н. Берг, для РИА Новости

В полку кандидатов на пост президента Украины, похоже, снова прибыло. К группе политиков и когорте экзотических "мытцов" культуры вроде комика Зеленского и пары-тройки лирических теноров планирует добавиться некто Васыль Марущинец.

Уверена, это имя уже подзабылось читателями, на которых каждый день обрушиваются тонны новой информации, а ведь всего несколько месяцев назад он стал героем потрясающе громкого скандала.

Лариса Ницой. Архивное фото
© Фото : страница Ларисы Ницой в Facebook
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Васыль Марущинец — бывший консул Украины в Гамбурге. Прославился он тем, что, как выяснилось, годами демонстративно нес свои нацистские идеи в широкие массы граждан прямо из старинного немецкого города. Манифесты о величии белой расы, зажигательные антисемитские воззвания, жгучие русофобские прокламации — всем этим полнилась его фейсбук-страница. Например, там были опубликованы такие записи: "Смерть антифашистам", "(Евреи. — Прим. ред.) объявили войну Германии еще в марте 1934 года", "Быть фашистом — почетно", "Проходя мимо сиониста, дай ему в морду штыком и прикладом" и много всякой другой милоты — свастики, факелы, "зиги", фото праздничного торта с кремовой нашлепкой в виде "Майн кампф", подаренного коллегами консулу-патриоту на юбилей. В годы работы в Министерстве иностранных дел у себя на родине пан Марушинец также высоко нес знамя нацистских идей, украшая кабинет портретами Бандеры, Шухевича и плакатами о величии УПА*, а также боролся с "юдейским игом", грозил "мокселям", венграм и полякам.

Сенсацией откровения Марущинца, впрочем, стали только для широкой общественности, коллеги же его по МИД прекрасно знали все о кипучей деятельности дипломата, а многие обильно лайкали его ксенофобские посты в соцсетях, будучи послами, консулами и прочими промоутерами европейской Украины в мире.

Украинские военнослужащие во время военного парада в Киеве
© РИА Новости
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Позже выяснилось, что консул гамбургский многие годы был активным сторонником идей тягнибоковской "Свободы", участником нацистских маршей, на которых с трибун призывали развесить на ветках "юдеев и мокселей", а также топить первых в крови вторых.

Изумленные и взволнованные граждане стали задавать наивные вопросы: что же, мол, такое, как же так? Почему в нашем Министерстве иностранных дел, стоящем на переднем крае евроинтеграции, смогли завестись такие мохнорылые ксенофобы? Куда смотрело начальство? Ну и прочие наивные вскрикивания.

А другие с тем же пылом интересовались мотивацией германской стороны, которая за годы работы консула, не скрывающего свои взгляды и на чужбине, так и не выразила хотя бы минимальной озабоченности. Это в Германии-то, где за ничтожную долю подобных высказываний вроде Марущинцевых можно неиллюзорно отправиться на нары.

Впрочем, бурление продолжалось недолго. Министр иностранных дел Климкин произнес успокаивающие общественность мантры, его похвалили за это западные коллеги, пообещал разобраться, наказать и уволить — и вскоре действительно арийца Марущинца уволил, тем более что дипломат достиг пенсионного возраста. Календарь закрыл и этот лист, фейсбук, наконец, удалил страницу Марущинца, которую до этого в упор не видел, потому что она же не нарушала нанесенных на скрижали правил сообщества.

Военнослужащие ВСУ на марше в День Героев во Львове. 28 мая 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Призывы пана консула явно нарушали украинское законодательство, разжигали, подстрекали и сеяли межнациональную рознь, но прокуратура ими, судя по всему, традиционно не заинтересовалась. По крайней мере, выводов обещанного следствия не видать.

Уйдя на заслуженный отдых со всеми причитающимися ему надбавками и доплатами к дипломатической пенсии, Марущинец сначала обиделся, а потом заскучал. Слава богу, подвернулись президентские выборы. Почему бы не поучаствовать, тем более что радикально-националистические коллеги пана консула более не представляются ему достаточно радикальными и удовлетворительно националистическими. Судя по намекам, которыми скупо делится сам Васыль Иванович на своей новой странице, программа кандидата будет настоящим прорывом в защите Украинской Нации (везде набирается заглавными буквами) от инородцев.

Пока консул озабочен сбором денег для кандидатского взноса и детализацией основных положений его программы, мы можем высказать несколько соображений по вопросам граждан, приведенным выше.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве

Итак: как мог МИД вынашивать в своем европейски ориентированном чреве столь экзотический плод и, более того, не прятать его от любопытных глаз, а направить на работу в самое сердце Евросоюза?

Бойцы добровольческого батальона принимают присягу на верность Украине в Киеве
© РИА Новости / Александр Максименко
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Украинское внешнеполитическое ведомство с самого начала незалежности неизменно парило над реальностью в шпагате. С одной стороны, дипломаты в большинстве своем были страстными западниками, с другой — принципиальными националистами, чтобы не сказать шовинистами. Как этот плюрализм мог уживаться в одной голове, лучше объяснят психиатры, но факт налицо. Любовь к европейским ценностям, демократии и толерантности была почти сферической, хотя при ближайшем рассмотрении оказывалось, что ей не мешает, например, русофобия, антисемитизм и, что по-настоящему страшно, неполное восхищение гендерным прогрессом. Практически с самого начала новейшей украинской истории МИД стал хедлайнером украинского национализма, в котором при всех главах и при всех президентах первую скрипку играли галичане. Именно поэтому любовь ко всякого рода бандеровщине в этом ведомстве не просто не осуждалась, но всячески приветствовалась.

По словам бывшего дипломата украинского МИД Ольги Сухаревской, никто из министров даже не пытался дать окорот идеологическому мейнстриму, пришедшему из Галичины: "Васыль — настоящее и типичное детище МИД. Ему открыто не способствовали, но и не мешали. Он там рос, делал карьеру, матерел в своем нацизме, шлялся по маршам УПА* и съездам "Свободы". Там таких много".

Марш во Львове, приуроченный к годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещена в России) и Дню защитника Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Увы, Марущинец таки далеко не единственный дипломат, активно практикующий нацистские идеи. Среди его побратимов — профессора, чрезвычайные и полномочные послы, консулы, атташе, развлекающиеся играми со штангенциркулем и благополучно продолжающие дипломатическую деятельность в этих ваших передовых Европах. Например, большая поклонница идей бывшего консула Инна Огнивец по-прежнему трудится в должности чрезвычайного и полномочного посла в Португалии, несмотря на все свои лайки в аккаунте тогдашнего консула. Марущинцу просто не хватило ума вовремя затихариться.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУрны для голосования на Украине
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Урны для голосования на Украине

Теперь, собственно, к вопросу о Европе. То есть: почему немцы ни разу не возразили против того, чтобы в одном из крупнейших городов Германии интересы украинских граждан представлял столь экзотичный консул? Одна из версий, по мнению Ольги Сухаревской, изложена в знаменитом письме генерала-майора, на тот момент начальника контрразведки СБУ Владимира Бика на имя тогдашнего главы Службы безопасности Валентина Наливайченко.

В подробной докладной записке генерал излагает свои соображения об агентах иностранных разведок, занимающих высокие посты в украинском МИД и якобы завербованных в ходе компрометирующих их ситуаций, — всего около двадцати фамилий.

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© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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С другой стороны, "слепонемоглухоту" гамбургских визави украинского консула можно объяснить проще: трепетно-приязненное отношение западных стран к Украине и ее чиновникам, какие бы шалости те себе ни позволяли, предполагает большую снисходительность к их отклонениям от генеральной линии европейских ценностей.

После того как украинский блогер Шарий предъявил немцам Марущинца per se, они выразили озабоченность и взволнованность, пообещали провести расследование, но оно тоже, видимо, сгинуло в нетях.

Свои президентские амбиции пан Марущинец пока излагает аккуратно, как бы осторожно пробуя ногой воду, в которую придется бесстрашно нырнуть. Он прощупывает отклик на его инициативу. Его подбадривают лайки побратимов, среди которых — и экс-дипломаты. Тексты кандидата, увы, наполнены таким количеством трудно идентифицируемой галичанской гвары (диалект), что насладиться в полной мере ими невозможно. Однако общий вектор угадывается вполне определенно: борьба с юдейским игом, Русским миром, поляками и венграми.

У выдвижения кандидатом на должность президента столь пещерного персонажа есть и свои позитивы: отклик избирателей можно считать своего рода социологическим исследованием степени поражения украинского гражданского общества шашелем чистого беспримесного нацизма.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

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