Европейским путем. В президенты Украины идет консул-нацист из Германии

Нюра Н. Берг, для РИА Новости
В полку кандидатов на пост президента Украины, похоже, снова прибыло. К группе политиков и когорте экзотических "мытцов" культуры вроде комика Зеленского и пары-тройки лирических теноров планирует добавиться некто Васыль Марущинец.
Уверена, это имя уже подзабылось читателями, на которых каждый день обрушиваются тонны новой информации, а ведь всего несколько месяцев назад он стал героем потрясающе громкого скандала.
Сенсацией откровения Марущинца, впрочем, стали только для широкой общественности, коллеги же его по МИД прекрасно знали все о кипучей деятельности дипломата, а многие обильно лайкали его ксенофобские посты в соцсетях, будучи послами, консулами и прочими промоутерами европейской Украины в мире.
Изумленные и взволнованные граждане стали задавать наивные вопросы: что же, мол, такое, как же так? Почему в нашем Министерстве иностранных дел, стоящем на переднем крае евроинтеграции, смогли завестись такие мохнорылые ксенофобы? Куда смотрело начальство? Ну и прочие наивные вскрикивания.
А другие с тем же пылом интересовались мотивацией германской стороны, которая за годы работы консула, не скрывающего свои взгляды и на чужбине, так и не выразила хотя бы минимальной озабоченности. Это в Германии-то, где за ничтожную долю подобных высказываний вроде Марущинцевых можно неиллюзорно отправиться на нары.
Впрочем, бурление продолжалось недолго. Министр иностранных дел Климкин произнес успокаивающие общественность мантры, его похвалили за это западные коллеги, пообещал разобраться, наказать и уволить — и вскоре действительно арийца Марущинца уволил, тем более что дипломат достиг пенсионного возраста. Календарь закрыл и этот лист, фейсбук, наконец, удалил страницу Марущинца, которую до этого в упор не видел, потому что она же не нарушала нанесенных на скрижали правил сообщества.
Уйдя на заслуженный отдых со всеми причитающимися ему надбавками и доплатами к дипломатической пенсии, Марущинец сначала обиделся, а потом заскучал. Слава богу, подвернулись президентские выборы. Почему бы не поучаствовать, тем более что радикально-националистические коллеги пана консула более не представляются ему достаточно радикальными и удовлетворительно националистическими. Судя по намекам, которыми скупо делится сам Васыль Иванович на своей новой странице, программа кандидата будет настоящим прорывом в защите Украинской Нации (везде набирается заглавными буквами) от инородцев.
Пока консул озабочен сбором денег для кандидатского взноса и детализацией основных положений его программы, мы можем высказать несколько соображений по вопросам граждан, приведенным выше.
Итак: как мог МИД вынашивать в своем европейски ориентированном чреве столь экзотический плод и, более того, не прятать его от любопытных глаз, а направить на работу в самое сердце Евросоюза?
По словам бывшего дипломата украинского МИД Ольги Сухаревской, никто из министров даже не пытался дать окорот идеологическому мейнстриму, пришедшему из Галичины: "Васыль — настоящее и типичное детище МИД. Ему открыто не способствовали, но и не мешали. Он там рос, делал карьеру, матерел в своем нацизме, шлялся по маршам УПА* и съездам "Свободы". Там таких много".
Теперь, собственно, к вопросу о Европе. То есть: почему немцы ни разу не возразили против того, чтобы в одном из крупнейших городов Германии интересы украинских граждан представлял столь экзотичный консул? Одна из версий, по мнению Ольги Сухаревской, изложена в знаменитом письме генерала-майора, на тот момент начальника контрразведки СБУ Владимира Бика на имя тогдашнего главы Службы безопасности Валентина Наливайченко.
В подробной докладной записке генерал излагает свои соображения об агентах иностранных разведок, занимающих высокие посты в украинском МИД и якобы завербованных в ходе компрометирующих их ситуаций, — всего около двадцати фамилий.
После того как украинский блогер Шарий предъявил немцам Марущинца per se, они выразили озабоченность и взволнованность, пообещали провести расследование, но оно тоже, видимо, сгинуло в нетях.
Свои президентские амбиции пан Марущинец пока излагает аккуратно, как бы осторожно пробуя ногой воду, в которую придется бесстрашно нырнуть. Он прощупывает отклик на его инициативу. Его подбадривают лайки побратимов, среди которых — и экс-дипломаты. Тексты кандидата, увы, наполнены таким количеством трудно идентифицируемой галичанской гвары (диалект), что насладиться в полной мере ими невозможно. Однако общий вектор угадывается вполне определенно: борьба с юдейским игом, Русским миром, поляками и венграми.
У выдвижения кандидатом на должность президента столь пещерного персонажа есть и свои позитивы: отклик избирателей можно считать своего рода социологическим исследованием степени поражения украинского гражданского общества шашелем чистого беспримесного нацизма.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.