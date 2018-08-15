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Лидера феминисток обвинили в домогательствах

(обновлено: 08:30 15.08.2018)
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© AP Photo / Andreea AlexandruФеминистки празднуют Международный женский день. Архивное фотоФеминистки празднуют Международный женский день. Архивное фото
© AP Photo / Andreea Alexandru

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

…И он подал на нее в суд за сексуальные домогательства. Так закончилась одна душераздирающая история на тему американского феминизма и началась совсем другая — всемирно-эпохального значения, на предмет того, что не надо рыть ямы всем мужчинам вместе в глобальном масштабе, можно самому в нее попасть, и с тяжелыми последствиями.

Но сначала, конечно, подробности, как же без них. Приличный человек такими подробностями увлекаться не будет, но ведь они значатся в толстом иске Нимрода Рейтмана к своему научному руководителю — профессорше Авитал Ронелл из Нью-Йоркского университета.

Кадр из фильма Лига Справедливости(2017)
© 2017 Warner Bros. Entertainment Inc.
Американские зрители восстали против слишком сексуальных амазонок
Судебное дело содержит, к примеру, вот что: весной 2012 года научная руководительница пригласила Нимрода отправиться с ней в поездку в Париж, а там попросила его почитать ей стихи, пока она лежит после обеда в постели. После чего положила его руки себе на организм и прижималась к нему.

И так далее, вплоть до вывода следствия, которое тянулось 11 месяцев: Авитал повинна в сексуальных домогательствах (они же — харрасмент), "достаточно серьезных, чтобы изменить условия образовательной среды г-на Рейтмана".

Могли бы сказать, что эти самые домогательства настолько изменили всякую прочую среду г-на Рейтмана, что сегодня он — официальный гей, женатый на мужчине. Но в США это не несчастье, а наоборот. Кстати, Авитал Ронелл как-то всю жизнь считалась лесбиянкой, но это тоже на судебное дело не влияет. Как и возраст его фигурантов: профессорше сегодня 66 лет, бывшему студенту 34, а дело было, повторим, шесть лет назад.

И кого бы волновали милые подробности этой академической истории, если бы не очень забавная реакция на нее американских феминисток. Собственно, благодаря этой реакции дело и попало в ключевые СМИ страны.

Феминистки начали протестовать против самого факта такого процесса. Как это можно, чтобы мужчина обвинил в домогательствах женщину! Как можно было использовать знаменитую девятую статью кодекса, если она специально создавалась для того, чтобы защитить женщин от мужчин, ну в крайнем случае мужчин от мужчин. И не более того.

Украинская художница и одна из основательниц международного женского движения FEMEN Оксана Шачко. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / xvire1969 /
В Париже покончила с собой одна из основательниц движения Femen
Речь прежде всего о большом коллективном письме светочей международного феминизма во главе с их идейным лидером Джудит Батлер в адрес университета, который осмелился до суда отстранить Авитал от преподавания.

И вот это по-настоящему интересно. Ладно еще, что обвиняемая именуется там "одной из немногих звезд мировой философии", — это, возможно, так и есть. Но там еще излагается, по каким причинам вообще нельзя проводить такие процессы.

Например, почему это Рейтману потребовалось несколько лет, чтобы высказать свое недовольство, и почему он так долго казался близким человеком к Ронелл, если ему на самом деле было с ней так неприятно.

Отличный довод! Но как насчет великого голливудского продюсера Харви Вайнштейна, против которого феминистки из движения #MeToo устроили кампанию точно таких обвинений — через многие годы после его якобы домогательств, притом что раньше все потерпевшие дамы казались вполне близкими людьми к Вайнштейну. То есть если женщина через несколько лет "вспоминает", что ей на самом деле ничего такого не хотелось, и подает в суд — так это нормально. А если такое делает мужчина, то это неправильно.

Некоторые любят погорячее
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Некоторые любят погорячее
Или, как с очаровательной искренностью пишет другая профессор, Диана Дэвис, "она и ее коллеги были особо обеспокоены тем, что г-н Рейтман использовал феминистское орудие для нападения на феминистку".

Интересно, перед нами наглость или тупость? Для феминисток есть презумпция невиновности, для мужчин — нет. О чем открыто и заявляется.

А это они еще не поняли кое-чего. Давайте перейдем к обещанным выводам всемирно-исторического значения насчет того, что за феномен перед нами.

Экстремальная форма феминизма, известная под названием #MeToo ("и меня тоже"), — это не чисто местный, американский феномен. Эту практику — уничтожать мужчин еще до суда, лишая их репутаций и будущего самим фактом подачи на них открытого доноса, американские глобалистские структуры продолжают упорно внедрять как всемирную норму. Да-да, и в вашем городе, на вашей улице тоже. Стартовало с Вайнштейна, потом пошло по англо-саксонским странам, с десятками таких громких акций, дальше — по убыванию — везде.

Стокгольм. Швеция. Архивное фото
CC BY 2.0 / Olivier Bruchez / Sergels torg
В Швеции вступает в силу новый закон "о добровольном сексе"
А прочая технология известна и никем даже не скрывается. Надо создать (она уже создается) международную структуру, заключающую всеобщую конвенцию, которую потихоньку принуждают подписать весь мир. И в итоге вам — вот вам — говорят: что делать, это теперь норма. Она на вас заявляет, а вы против нее никто.

И кто бы мог подумать… Хотя вообще-то подумал писатель Майкл Крайтон (в далеких 90-х, когда слово "харассмент" было еще экзотикой), написав роман "Раскрытие" (Disclosure). Где среди прочего рассказывается, что процентов этак 90 дел по харассменту начинается и выигрывается женщинами, но бывают исключения. Ведь мужчина тоже может подать иск.

И герой Крайтона, защищаясь от корпоративного заговора, подал и выиграл. Тут не забудем, что Крайтон — великий фантаст, но даже в его романе выигрыш героя был чудом. А уж в наши дни казалось, что чудес больше не будет.

И опять же — кто бы мог подумать, что бывший студент Рейтман все это время хранил электронную переписку с бывшей научной руководительницей и когда началось все это #менятоже, решил, что #иеготоже. Не бесплатно, конечно — только к университету он подал иск на несколько миллионов долларов.

Наши выводы из этой истории с феминизмом просты. Следует внимательно следить за происходящим, а еще — изучать технику дела. И делать ровно наоборот. И благодарить Америку за урок того, как надо беречь наше общество от смелых социальных инноваций.

© AP Photo / LewhiteАкция феминисток в США. Архивное фото
© AP Photo / Lewhite
Акция феминисток в США. Архивное фото

 

 

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