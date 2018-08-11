Финал "зеленой мечты": США судорожно пытаются возродить уголь и атом

Сергей Савчук, для РИА Новости
Нужно заметить, что выступление это было не ново по своему посылу, еще в конце июня Рик Перри выложил у себя на странице в твиттере аналогичное сообщение. И грянул гром.
Нам не особо интересно, какими нелестными эпитетами наградили сограждане своего министра. Просто, почитав комментарии общественности, констатируем: массовое планетарное сознание сегодня замусорено различными мифами, лженаукой, проходимцами с их сладкими обещаниями неудержимого прогресса "уже сегодня". Рядовой обыватель (и США не исключение) очень плохо и смутно понимает, откуда в розетке берется электричество, а в кране горячая вода. Отсюда и искренняя вера в то, что сталелитейный комбинат можно запитать от солнечных батарей. С точки же зрения людей, немного вовлеченных в отрасль энергетики, все действия профильного американского министерства выглядят очень логично и даже более того — прагматично. Давайте попробуем разобраться, почему же мировой гегемон решил опять вспомнить об угле и собственной атомной программе.
Природный газ — 31,8%,
нефть — 28%,
уголь — 17,8%,
возобновляемые источники — 12,7%,
АЭС — 9,6%.
Дело в том, что 44-й президент США и по совместительству лауреат Нобелевской премии мира Барак Обама очень любил все зеленое, включая энергетику. А вот уголь очень не любил. В 2009 году, когда Обама въехал в Овальный кабинет, в США действовало 1436 угольных теплоэлектростанции, которые генерировали суммарно 339 гигаватт электричества. По настоянию различных природоохранных и других организаций, получавших щедрую финансовую помощь из американского бюджета, на угледобывающие компании и угольную генерацию в целом было развернуто широкомасштабное наступление. К концу второго срока правления г-на Обамы, то есть к 2016-му, количество угольных ТЭС уменьшилось на 400 штук. Это махом дало "проседание" государственной энергетики в 61 ГВт. Это сопоставимо с мощностью сразу 47 ультрасовременных атомных реакторов ВВЭР-1200, один из которых буквально на днях приняли в эксплуатацию на Ленинградской АЭС. Нам неведомы мотивы, которыми руководствовались профильные министерства и специалисты Штатов. Возможно, они искренне верили в бум сланцевого газа и нефти, пик надежд, на них возлагаемых, как раз пришелся на время правления Барака Обамы.
Peabody Energy (1-е место), компания добывала в среднем 189 миллионов тонн угля в год, занимая 19% внутреннего рынка,
Arch Coal (2-е) — 135,8 миллиона тонн в год и 13,6% рынка,
Alpha Natural Resources (4-е) – 80,1 миллиона тонн в год, 8% рынка.
Более того, лидеру Peabody Energy принадлежало самое большое угольное месторождение в мире — North Antelope Rochelle, с запасами каменного угля в два миллиарда тонн. Можно только догадываться, как при таких активах компания пришла к банкротству.
Что касается атомной энергетики и почему ее доля в энергетике страны упала столь сильно, то мы позволим воспользоваться лексикой сетевых острословов — "рыночек порешал". Дело в том, что все атомные станции США находятся в частной собственности. Возраст у двух третей американских реакторов колеблется в пределах 35-45 лет. Американская программа развития атомной энергетики не выказывает никакой воли к возрождению. Единственный американский игрок этого рынка, компания Westinghouse, находится в затяжном процессе банкротства и ликвидации. Частные владельцы станций просто физически не могут двигать этот наукоемкий сектор вперед, они лишь эксплуатируют имеющуюся инфраструктуру, а для чего-то большего нужна воля, резервы и ресурсы целой страны. Господин Обама искренне верил, что грязный уголь и опасный атом — это уже далекое прошлое и вот-вот в мире наступит эра ВИЭ. Вера, конечно, дело хорошее, но по странному стечению обстоятельств в феврале этого года наиболее тяжелая ситуация сложилась в штате Массачусетс, где отмечалось самое массовое снижение объемов добычи угля. Правительство из-за аномально сильных морозов ввело режим ЧС и аврально бросилось спасать собственных граждан. Выручил их тогда, кстати, русский сжиженный газ с Ямала, который в Бостон доставил ледокольный газовоз "Кристоф де Маржери".
Мы не знаем, насколько у США получится возродить собственную атомную отрасль, а вот предвыборные обещания угольщикам Дональд Трамп, признаем, начал выполнять. Если с 2012 по 2015 год добыча угля в США сократилась на 432 миллиона тонн, то всего за первый год правления Трампа она увеличилась на 46 миллионов и только за январь-март этого года американские шахтеры выдали на-гора 189 миллионов тонн. Сможет ли администрация нового президента выполнить свои предвыборные обещания, дать в дома и на комбинаты нужное количество электроэнергии и горячей воды, станет понятно в самое ближайшее время.