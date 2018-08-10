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Две футболки, которые потрясли Америку: русский след найден

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© Россия 1 Футболка с надписью Я лучше буду русским, чем демократом в эфире российского телеканалаФутболка с надписью Я лучше буду русским, чем демократом в эфире российского телеканала
© Россия 1

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Американская политическая жизнь давно уже приобрела характер гротеска. Вот, казалось бы, какую сенсацию можно высосать из появления на публике двух никому не известных граждан в футболках с надписью "Я лучше буду русским, чем демократом"? Вы не поверите, какой шум в прессе и социальных сетях вызвали эти футболки, сколько вселенских теорий заговора они породили и сколько "специалистов по России" вдруг отреагировало на эту "сенсацию".

Итак, по порядку. На предвыборном митинге в Огайо в поддержку местного кандидата от Республиканской партии выступал сам Дональд Трамп. Причем, как выяснилось после голосования, во вторник, это выступление стало переломным для всей кампании в штате. Президент США наглядно показал кандидатам-республиканцам, насколько будет важна персональная поддержка от него на предстоящих в ноябре выборах в конгресс.

И тут местный репортер Джереми Пельцер опубликовал на местном сайте фотографию двух пожилых мужчин из города Делавэр в футболках с вышеприведенной надписью. Фото моментально разошлось по американским СМИ, вызвав жаркие дискуссии, в том числе о происхождении этих предметов гардероба.

Телевизионная студия. Архивное фото
© Fotolia / IvicaNS
Футболка в эфире российского канала возмутила американскую журналистку
Особую пикантность им придало то, что в понедельник в эфире телеканала "Россия 1" ведущий программы "60 минут" Евгений Попов продемонстрировал эти футболки публике. Сразу возникли расследовательские статьи и конспирологические теории о том, что футболки сделаны в России. Мол, коварные русские отправили их в "запломбированном вагоне" в Огайо, чтобы подорвать единство американского народа.

© Россия 1 Демонстрация футболки с надписью "Я лучше буду русским, чем демократом" в эфире российского телеканала "Россия 1"
© Россия 1
Демонстрация футболки с надписью "Я лучше буду русским, чем демократом" в эфире российского телеканала "Россия 1"

Показательно, что многие американские журналисты даже не удосуживались поискать первоисточник фото. Хотя, казалось бы, погугли, найди оригинальную статью — и увидишь там не только саму фотографию, но даже имена сторонников Трампа, которые, собственно, и изобрели дизайн своих нашумевших футболок. И при чем же здесь "русский след"?

Однако еще более забавно, что дискуссии вокруг слогана на майках породили рассуждения о сущности самой России. Так, музыкант Микел Джоллетт, комментируя фото с футболками, авторитетно пояснил аудитории: "Россия — белая страна. В "литературе" о превосходстве белой расы она представлена как огромная страна белого этноса. Я не шучу, утверждая, что для этих людей ее белизна важнее, чем их собственная страна".

Журналист The Washington Post Кристиан Кэрил (а он-то работал в России в 1990-е) в колонке под характерным заголовком "России, которую любят республиканцы, не существует" также отреагировал на несчастные футболки.

Автор смело разоблачает мифы о России, которые якобы сконструированы в головах сторонников Дональда Трампа.

Страница социальной сети Twitter на экране планшетного компьютера. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Россию сотрут из соцсетей. К запуску медиаинквизиции в США
В частности, он опровергает и миф о "белой" России. "На самом деле посещение любого провинциального города показало бы <…> гораздо более сложную реальность, сформированную иммиграцией из преимущественно мусульманских республик бывшего Советского Союза", — пишет Кэрил.

Свою мультиэтничность Россия не скрывает, не стыдится и не гордится как достижением — страна такая очень-очень давно. Но редактор The National Interest Джейкоб Хейлбранн, представляя опус Кэрила, назвал ее статьей о "новой потемкинской деревне". По логике журналистов — Россия, видимо, пытается представить себя миру "белой" моноэтничной державой.

Кэрил вскрывает еще одну страшную тайну, утверждая: "Американские правые ошибаются, когда идеализируют Путина как защитника "консервативных ценностей". Какие бы ценности исключительно ситуативно ни отстаивал Путин, он будет делать все от него зависящее, чтобы усилить мощь России" (очевидно, имеется в виду, что в глазах республиканцев Россия — это такая же мессианствующая сила, как демократы, только с другим знаком).

Автор упоминает "российского агента" Марину Бутину, которая коварно проникла в ряды Национальной стрелковой ассоциации, одного из основных спонсоров Республиканской партии, и тут же раскрывает глаза наивным республиканцам: в самой-то России действуют жесткие ограничения на владение оружием.

Как будто Бутина от кого-то в США скрывала, что она всю свою сознательную жизнь борется за ослабление этих ограничений на родине.

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Американист: Россия для США – друг? Скорее – "когда-то потерянный брат"
Колумнист The Washington Post упрекает сторонников Трампа в незнании российской истории и тут же сообщает публике о том, что Русская православная церковь, оказывается, "сотрудничала с советским режимом".

И прочие невероятные факты.

Все они показывают лишь одно. Даже когда американские пропагандисты специально начинают разоблачать нашу страну, они все равно не дают себе труд понять, что эта страна — другая. С другой (и гораздо более долгой, чем у них) историей, другими условиями, другой социальной и политической повесткой.

И это в очередной раз подтверждает: в действительности никакого "вмешательства России в американскую жизнь" нет. В США имеются только противоборствующие легенды о ней. Причем "разоблачительные" так же далеки от реальности, как и "идеалистические".

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