Футболка в эфире российского канала возмутила американскую журналистку

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Американскую журналистку Джулию Дэвис высмеяли в Сети после того, как она возмутилась появлением футболки в эфире телеканала "Россия-1".

How did they get that T-shirt so quickly? Is it on loan from Rand Paul, or are they being manufactured in Russia?https://t.co/QvQMtlJgqI — Julia Davis (@JuliaDavisNews) 6 августа 2018 г.

Дэвис опубликовала в Twitter скриншот с ведущим, продемонстрировавшим в студии майку с надписью "Я лучше буду русским, чем демократом", которая получила популярность среди сторонников президента США Дональда Трампа. Впервые этот предмет гардероба сторонники Республиканской партии надели на митинги в поддержку главы государства.

Журналистка отметила, что "очень хотела бы выяснить", как эти футболки могли так быстро оказаться в Москве, и выдвинула версию, что на самом деле они изначально производились в России.

Некоторые комментаторы согласились с Дэвис, отметив, что их также очень волнует этот вопрос. Однако другие пользователи Сети быстро нашли ответ на "неразрешимую загадку".

"Эти футболки можно купить в интернете", — написала @luckypowers777.

"Мм, премиальная доставка Amazon?" — предположил @buddfoster.

Чтобы окончательно положить конец "теории заговора", пользователи опубликовали ссылки и скриншоты с нескольких сайтов, где продаются футболки.