РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Трамп атаковал союзника по НАТО. И может лишиться еще пары небоскребов

017811
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018
© REUTERS / Kevin Lamarque

Авигдор Эскин, для РИА Новости

Вначале — газетные заголовки последних дней: "Турецкая лира рухнула под американскими санкциями"; "Турецкая лира упала до рекордного минимума после санкций США". То есть ведущий участник Североатлантического альянса вводит санкции против другого и приводит к финансовому обвалу там.

Это не просто американо-турецкий кризис, переросший в открытый конфликт, но очевидная трещина в самой НАТО. Никогда не случалось, чтобы одна страна альянса накладывала санкции на другую.

На самом деле речь не о каком-то широкомасштабном ударе, а всего лишь о санкциях против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и его коллеги из Министерства внутренних дел — Сулеймана Сойлу. Именно эти два министра турецкого правительства считаются ответственными за арест американского проповедника-евангелиста Эндрю Брансона.

Пастор Эндрю Брансон. Измир, Турция. 25 июля 2018
© AFP 2018 / Stringer
Из-за кого сцепились Трамп и Эрдоган
Этого человека взяли под стражу около двух лет назад по подозрению в поддержке мятежа в Турции. Ему приписывают связи с проживающим в США мусульманским проповедником Фетхуллой Гюленом, которого Анкара обвиняет в попытке военного переворота два года назад. Эндрю Брансон категорически отвергает все эти обвинения. На днях его перевели из тюрьмы под домашний арест по состоянию здоровья, но в Вашингтоне отнеслись к этому жесту как к недостаточному и запоздавшему.

Интересно, что санкции  на двух министров наложили с опорой на пресловутый прецедент "закона Магнитского". Как мы видим, дело не ограничилось тогда санкциями против нескольких российских граждан. Закон США позволяет применять санкции против подозреваемых в особо злостном "попрании прав человека" во всем мире. Таким образом, банковские счета обоих министров в Америке будут арестованы (если таковые имеются), а американские фирмы будут отныне избегать любых деловых отношений с ними.

Это может показаться незначительным событием. Однако мы видим по реакции финансового рынка, что речь идет о серьезном шаге, имеющем политический вес. Падение турецкой лиры вследствие этого шага Вашингтона на 1,25 процента не случайная или одноразовая флуктуация. С начала года турецкая валюта подешевела на 30 процентов, достигнув в эти дни своей нижайшей отметки — более пяти лир за доллар. Это тоже связано среди прочего с напряженными взаимоотношениями двух стран.

Отношения между Турцией и США, напомним, ухудшились еще в период правления Обамы, когда Вашингтон не выдал Анкаре подозреваемого в организации восстания проповедника Гюлена. Американцы полагают, что именно в отместку за это в октябре позапрошлого года взяли под стражу Эндрю Брансона. Судьба американского проповедника стала особо важной темой для нового вице-президента Майка Пенса, который сам относится к активным практикующим евангелистам. Президента Трампа едва ли может назвать воцерковленным человеком, но евангелисты — важнейшая группа его поддержки.

© REUTERS / Demiroren News Agency, DHAПастор Эндрю Брансон. Измир, Турция. 25 июля 2018
© REUTERS / Demiroren News Agency, DHA
Пастор Эндрю Брансон. Измир, Турция. 25 июля 2018

По факту массовые аресты (около 160 тысяч человек) в Турции при Обаме после неудавшегося переворота не вызвали реакции, кроме общих слов озабоченности, а вот при Трампе градус накала повысился ощутимо. Притом что все нынешние разногласия с Турцией не новы.

Как известно, Вашингтон оказывает финансовую и военную поддержку сирийским курдам. Они, в свою очередь, — практически поголовно сторонники национального самоопределения, а такая идея считается в Турции безусловно преступной (турецкий Курдистан — значительная часть юго-восточной части государства). Трения на почве американской поддержки курдов усилились после вторжения турецких войск на территорию Сирии, где они вступали в столкновения с курдами.

Анкара. Турция. Архивное фото
© РИА Новости / Алена Палажченко
Турция пообещала США ответ на введение санкций
К этому комплексу противоречий следует добавить кризис в отношениях Анкары с Вашингтоном на почве решения Турции закупить в России комплексы С-400. В ответ конгресс, как известно, остановил поставки истребителей пятого поколения F-35 на прошлой неделе. При этом в принятом на 2019 год законе об ассигнованиях на оборону никак не ограничиваются запланированные сделки по поставке оружия Индии, Вьетнаму и Индонезии, невзирая на закупки этими странами российского оружия. В Анкаре в этом тоже видят признак недоброжелательного настроя в США.

В довесок к вышесказанному следует отметить нежелание Турции участвовать в санкциях против Ирана. Отношения между Анкарой и Тегераном никогда не были благостными. Они даже обострились на почве поддержки Турцией суннитских боевиков в Сирии и ее политики подрыва власти президента Асада. Тем не менее турецкая экономика переживает не лучшие времена, поэтому торговые и финансовые связи с Ираном важны Анкаре как никогда. Тегеран также проявляет в данном вопросе прагматизм.

Попытки выйти из конфликтной зоны в американо-турецких отношениях предпримут сегодня в Сингапуре глава Госдепа Майк Помпео и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Однако в самой Турции антиамериканские настроения не утихают. Там уже публикуют обращения политических деятелей к президенту Эрдогану с требованием наложить арест на недвижимость Дональда Трампа. В Стамбуле красуются "Башни Трампа" — и вот их предлагают национализировать в ответ на санкции.

© AFP 2018 / StringerПротесты у посольства США в Анкаре. 3 августа 2018
© AFP 2018 / Stringer
Протесты у посольства США в Анкаре. 3 августа 2018

Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик, Турция. Архивное фото
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Devin M. Rumbaugh
Эксперт: Турция может закрыть базу Инджирлик для американских военных
Все вышесказанное отражает состояние отношений США и Турции. Они сами по себе существенны и важны в силу геополитического положения обеих стран. Особенно это касается Ближнего Востока. Однако не менее важно посмотреть на это не только как на пример билатеральных отношений, но и как на кризис внутри НАТО. Собственные интересы участников альянса оказываются важнее лояльности военному союзу.

Это очень важный сигнал для тех бывших стран СССР, которые непременно стремятся в НАТО. Но вот им живой пример, доказывающий весьма ограниченную роль самого Североатлантического альянса. Двусторонние отношения оказываются куда важнее приверженности военно-политическому союзу. Это становится особенно заметно при президенте Дональде Трампе, который видит в международных организациях обузу, предпочитает говорить напрямую и в отдельности с друзьями и партнерами.

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена