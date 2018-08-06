Факты о китайских пенсиях: почему нам некому подражать

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter
Уже сейчас очевидно, что на этих слушаниях будет активно обсуждаться международный опыт в сфере пенсионного регулирования и организации пенсионной системы. Это логично, так как, с одной стороны, апелляция к международному опыту — необходимый шаг при оценке любых системных изменений, а с другой — общественное обсуждение этого самого международного опыта уже вовсю идет в социальных сетях. А значит, оно неизбежно должно найти свое отражение и на парламентской экспертной площадке. В качестве примеров пенсионных систем, которые участникам этих общественных обсуждений хотелось бы перенести на российскую почву, обычно вспоминают системы США, Великобритании, Норвегии или Китая.
Проблема в том, что предлагающие или не знают реальных параметров этих систем (то есть стоит ли им завидовать), или не до конца понимают, что пенсионная система в силу своей колоссальной инерции и зависимости от долгосрочных демографических тенденций — это не "сферический механизм в вакууме", а результат тех решений, побед и поражений, которые та или иная страна переживает на протяжении десятилетий.
Для того чтобы "сделать, как в Великобритании", тоже мало этого захотеть. Для этого нужно "быть как Великобритания". Для начала было бы неплохо пограбить полмира не на протяжении нескольких десятилетий, а на протяжении нескольких столетий. А еще нужно помнить, что в лондонских банках и финансовых компаниях "под управлением" находятся пять триллионов фунтов, и это не считая средств, которые "отмываются" в британской финансовой системе и на британском рынке недвижимости из Китая, России и стран ОПЕК.
Для того чтобы сделать пенсионную систему, как в Норвегии, тоже мало этого захотеть. Для начала нужно иметь население в 5,2 миллиона человек, то есть примерно в 27 раз меньше, чем в России, и при этом иметь добычу нефти в 1,6 миллиона баррелей нефти в день, то есть всего в 6,4 раза меньше, чем в России.
1. Вместо того чтобы повышать пенсионный возраст, в Китае его снижают, а о повышении даже речи не идет.
2. В Китае пенсии выше российских.
3. Китайская система справедливее российской, и ее нужно перенести в Россию.
Перед тем как перейти к анализу этих мифов, нужно напомнить о важнейшем различии между Россией и Китаем, которое очень сильно влияет на пенсионные системы наших стран. Дело в том, что в Китае (по данным за 2016 год) всего 16,7 процента граждан имеют возраст старше 60 лет.
Более того, некоторые эксперты подчеркивают, что "на данный момент в России проживает 82,3 миллиона человек трудоспособного возраста, и из них 52,7 миллиона работают (официально. — Прим. авт.)", а это делает соотношение работающих и получающих пенсию еще хуже, то есть "реальное" соотношение работающих к пенсионерам находится около уровня 1,19.
Проблема в том, что России, которая по реальной трудовой демографии даже чуть хуже, чем Хэйлунцзян, некуда обращаться за финансовыми вливаниями.
Вернемся к мифам о китайской пенсионной системе, главный среди которых предполагаемая невозможность повышения пенсионного возраста. На самом деле наших китайских соседей уже несколько лет плавно готовят к тому, что повышение возраста будет. Чтобы в этом убедиться, достаточно почитать китайские официальные СМИ (а не демотиваторы в соцсетях) и послушать заявления китайских чиновников и экспертов (а не интернет-комментаторов). Приведем несколько примеров позиций китайских официальных лиц из государственных СМИ.
Официальный сайт Госсовета КНР (перепечатка из официозного издания China Daily), 2016 год: "Китай плавно поднимет официальный возраст выхода на пенсию, для того чтобы бороться с последствиями старения населения. Двадцать девятого февраля министр трудовых ресурсов и социального обеспечения Инь Вэйминь заявил на пресс-конференции, что нынешняя пенсионная система "устарела" <…> Цзинь Вэйган, исследователь, работающий в Министерстве трудовых ресурсов и социального обеспечения, заявил агентству China News Service, что план пенсионной реформы, скорее всего, будет реализован в 2022 году, после пятилетнего переходного периода".март 2018 года: "Тан Тао (Tang Tao), вице-министр трудовых ресурсов и социального обеспечения, заявил во время панельной дискуссии в понедельник, что повышение пенсионного возраста выше шестидесяти — это глобальный тренд <…> Тан заявил, что в долгосрочной перспективе пенсионный возраст должен быть повышен из-за заботы о пенсионных фондах и распределении человеческих ресурсов".
Очевидно, что реакция общества на эти предложения неоднозначная. Если заглянуть в иностранные СМИ, то, например, можно найти материал Wall Street Journal, в котором присутствует еще одна интересная цитата китайского министра трудовых ресурсов и социального обеспечения Инь Вэйминя, который заявил, что "в обществе нет консенсуса по этому вопросу". А для того чтобы снять общественное напряжение, все изменения будут производиться "небольшими, плавными шагами".
Возможно, под плавными шагами понимается "разбивка" повышения пенсионного возраста по профессиям и категориям пенсионеров. Китайским пилотам планируется поднять пенсионный возраст до 62 лет начиная с 2021 года, а один из экспертов китайского Института промышленных отношений заявил американским журналистам, что первыми под повышение пенсионного возраста должны попасть женщины: учителя, сотрудники государственных структур, а потом и женщины-рабочие.
Исследователь из Наньчанского университета Хоюнь Чжу (Huoyun Zhu) в работе "Пенсии и социальная инклюзивность в стареющем Китае" (Pensions and social inclusion in an ageing China. Ageing & Society. ISSN 0144-686X, 2017 Cambridge University Press) указывает на следующую статистику, собранную Китайским народным университетом: средняя пенсия — 1080 юаней (примерно десять тысяч 16 рублей), средняя пенсия на селе — 265 юаней (примерно 2457 рублей), средняя пенсия городского "бюджетника" с городской пропиской (так называемая пенсия GIP) — 2896 юаней (примерно 26 858 рублей). Даже если предположить, что с момента появления этой публикации пенсии были подвергнуты серьезной индексации, вряд ли среднекитайская пенсия сейчас радикально отличается от средней российской — 13 304 рубля.2018 году, эксперт Шанхайской академии социальных наук Чжоу Хайван (Zhou Haiwang) подчеркнул, что "в некоторых сельских поселениях пенсионеры получают меньше 100 юаней (примерно 927 рублей) в месяц, и этого недостаточно для того, чтобы поддержать базовый уровень жизни".
Вышеизложенное — вовсе не критика китайской системы. По большому счету для страны, в которой в 1990-х пенсионная система практически отсутствовала (пенсию получали в основном избранные партийные работники), нынешнее положение — это настоящий прорыв, который позволил поднять из нищеты миллионы престарелых граждан КНР. Однако верить в мифы об этой системе явно не нужно, а уж ее "перенос" на российскую почву вряд ли возможен.
Китайской (американской, английской) волшебной палочки для российской пенсионной системы не существует. Нельзя просто скопировать чужую систему, и тем более невозможно внедрить в реальности то, что существует только в воспаленном воображении авторов фейков и интернет-агиток. "Вечный пенсионный двигатель" и "лекарство от повышения пенсионного возраста" еще нигде не изобрели, его неоткуда копировать. Нам нужно будет выработать какие-то свои решения.
Механизм парламентских слушаний уже показал свою эффективность в плане идентификации решений для сложных и острых общественных проблем. Есть основания ожидать, что и в предстоящем экспертном диалоге "пенсионного вопроса" родятся стоящие предложения, которые будут учитывать все интересы граждан и все сложные реалии современной России.