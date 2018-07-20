Путин заявил, что окончательного решения по пенсионному возрасту еще нет

КАЛИНИНГРАД, 20 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что окончательного решения по вопросу изменения пенсионного законодательства еще нет, необходимо выслушать все мнения, но не оценки тех, кто пиарится на этой теме.

"Грустно говорить о таких вещах, но когда принимаются решения такого масштаба и такие чувствительные для людей, нужно апеллировать конкретными вещами и реальными профессиональными прогнозами. Поэтому окончательного решения пока нет", — сказал Путин журналистам на встрече с волонтерами в Калининграде в пятницу.

"Прошел закон в первом чтении, в нем не принимаются никакие дополнения, поправки. Я, конечно, должен буду послушать все мнения, все точки зрения на этот счет, посмотреть за дискуссией, которая будет разворачиваться, может быть, сейчас разворачивается", — продолжил президент РФ.

"Естественно, нужно слушать тех людей которые не пиарятся на этой чувствительной теме для миллионов людей, а предлагают что-то вразумительное, здравое, руководствуются интересами страны и граждан", — добавил он.

Госдума на пленарном заседании в четверг одобрила в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Одобрение проекта в первом чтении уточняет лишь базисные нормы. Как сообщил в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин, на обсуждение поправок выделят не один, а более чем два месяца — думский комитет по труду и соцполитике решил продлить этот срок с 18 августа до 24 сентября.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.