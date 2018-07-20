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Общество

Путин заявил, что окончательного решения по пенсионному возрасту еще нет

(обновлено: 18:57 20.07.2018)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВладимир Путин во время посещения стадиона Калининград в ходе рабочей поездки в Калининград. 20 июля 2018Владимир Путин во время посещения стадиона Калининград в ходе рабочей поездки в Калининград. 20 июля 2018
© РИА Новости / Валерий Мельников
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КАЛИНИНГРАД, 20 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что окончательного решения по вопросу изменения пенсионного законодательства еще нет, необходимо выслушать все мнения, но не оценки тех, кто пиарится на этой теме.

"Грустно говорить о таких вещах, но когда принимаются решения такого масштаба и такие чувствительные для людей, нужно апеллировать конкретными вещами и реальными профессиональными прогнозами. Поэтому окончательного решения пока нет", —  сказал Путин журналистам на встрече с волонтерами в Калининграде в пятницу.

"Прошел закон в первом чтении, в нем не принимаются никакие дополнения, поправки. Я, конечно, должен буду послушать все мнения, все точки зрения на этот счет, посмотреть за дискуссией, которая будет разворачиваться, может быть, сейчас разворачивается", — продолжил президент РФ.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 июля 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Топилин сравнил пенсионную систему с ОСАГО
"Естественно, нужно слушать тех людей которые не пиарятся на этой чувствительной теме для миллионов людей, а предлагают что-то вразумительное, здравое, руководствуются интересами страны и граждан", — добавил он.

Госдума на пленарном заседании в четверг одобрила в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Одобрение проекта в первом чтении уточняет лишь базисные нормы. Как сообщил в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин, на обсуждение поправок выделят не один, а более чем два месяца — думский комитет по труду и соцполитике решил продлить этот срок с 18 августа до 24 сентября.

 

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

Пенсии в мире
© Инфографика
Возраст выхода на пенсию в разных странах

 

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Общество
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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yyorlovski
а мы ему так верили
17:56
20.07.2018
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v10
"нужно апеллировать конкретными вещами и реальными профессиональными прогнозами"
конкретные вещи - это неспособность "эффективных" менеджеров создавать реальное производство и развивать отрасли, они знают только фонды и инвест-конторы, умеют только "взять, да поделить". Поэтому их прогнозы нельзя назвать "профессиональными", они просто оправдывают свое неумение и требуют новых денег за счет сограждан. Была надежда, что президент это когда-то поймет, но видимо, этого не произойдет.
17:36
20.07.2018
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Андрей П
Довел страну до ручки,экономика разорвана в клочья,понятно что уменьшить свои аппетиты эта кампания не хочет,проще залезть в карманы глупого электората,неся чушь,что ему от этого только лучше.
17:24
20.07.2018
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