Саммит БРИКС: незападные страны создают свой мир

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"саммита БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР) выглядят так: пять самых мощных из "незападных" стран создают инфраструктуру новой системы мировой экономики. Той системы, которая нарисуется после нынешних торговых схваток на выживание. Прежде всего после экспортно-импортной войны двух главных мировых экономик — США и Китая, члена БРИКС.
Упрощенный взгляд на саммит мог бы выглядеть так: Китай приехал за поддержкой партнеров по БРИКС, то есть России, Индии, Бразилии и Южной Африки. Но то же самое нужно и России, и всем прочим членам этого клуба, постепенно перерастающего в организацию.
Вопрос в том, что такое "поддержка". БРИКС существует 10 лет, и вначале его оружием было только слово. То есть декларации об общих позициях по множеству вопросов.
Вот и сейчас Йоханнесбурге приняли документ — юбилейную декларацию, из которой видно, что позиции России по практически всем мировым проблемам (Сирия, терроризм — но и торговля) разделяются ее друзьями.
Так что с самого начала БРИКС пытался, путем проб и ошибок, создать инфраструктуру экономической устойчивости, независимости от "экономики Вашингтонского консенсуса".
Начали с финансов, и сейчас, в Йоханнесбурге, стало ясно, что система заработала, дальше остается лишь поддерживать и укреплять ее. С учетом того, что финансовые институты растут медленно. Это и Новый банк развития, и пул условных валютных резервов, и прочие механизмы. По линии банка Россия, кстати, получила или получает финансирование для пяти проектов. Это не глобальная альтернатива МВФ или Всемирному банку, а скорее касса взаимопомощи для своих — пока что.
А сейчас наступил новый этап для БРИКС, совместное вхождение пяти стран в четвертую индустриальную революцию.
Можно было подумать, что для всех нас важнее немедленная реакция на залпы торговой войны, когда (вместо "свободной торговли") мир получает замкнутые торговые блоки. К этому, кстати, сводится заключенное в среду — в день открытия саммита БРИКС — перемирие между США и ЕС, по которому Америка пробила (вроде как) силой экспорт своих товаров в Европу. Но с Китаем и прочими членами БРИКС никакого перемирия нет.
Китай не сильно надеялся на заключение экономического альянса с Европой против США, и правильно делал. Но вот со всеми остальными такой альянс выстраивается, что и было заметно в Йоханнесбурге.
Новые экономики мира (БРИКС и не только) хорошо знают, что ключ к успеху не только в способности остановить товары конкурента на таможне, а еще в умении произвести высокотехнологичную продукцию нового поколения, чтобы у тех же США не было на это монополии. Эту революцию мы и организуем, терпеливо выискивая внутри БРИКС сферы общих интересов.
Но никаких замкнутых систем учреждать не планируется, наоборот — чем шире круг, тем лучше. Поэтому БРИКС вызывает интерес множества других стран. Что мы и видели в пятницу, когда пятерка лидеров встречалась с гостями саммита — лидерами Турции, Аргентины, африканских и других государств.
Однако именно этот саммит показал, что Африка в целом сегодня оказалась нужна всем. Глава китайского государства ехал в Йоханнесбург не торопясь, с остановками на Ближнем Востоке (это отдельная тема), а потом в Сенегале и Руанде. Его коллега, премьер-министр Индии Нарендра Моди проделал то же самое — без Ближнего Востока, но через ту же Руанду и еще Уганду. Владимир Путин обсуждал на полях саммита с руководством ЮАР, так же как Си и Моди, деловые проекты: сельское хозяйство, водные ресурсы… С прочими новая власть еще разбирается.
В последний день саммита Москва также показала, что весьма заинтересована в работе со всеми африканскими странами, в том числе на базе программ БРИКС.
Остается вспомнить, как в 80-е годы в СССР было модно кричать, что мы "кормим Африку". Так вот, теперь надо наверстывать упущенное. Заметим, что былые властелины мира, страны Запада, в Африке вообще уже не просматриваются, а вместо них там конкурируют друг с другом совсем другие державы — при этом стараясь не ссориться, а координировать свои планы, в том числе через беседы на саммитах БРИКС.
Но отметим закономерность: как бы ни были сложны отношения между членами БРИКС (особенно между Индией и Китаем), как бы ни пытались внешние силы подорвать те или иные страны изнутри, все и любые лидеры пяти государств держатся за клуб, понимая, что этот механизм нужен. И машина саммитов и множества встреч между ними работает.
Когда эпоху назад БРИКС только зарождался, в мировой экономике уже шумела буря, но в мировой политике было еще относительно тихо. Тогда настрой был такой: давайте будем встречаться и смотреть — что мы можем сделать вместе? Не для того, чтобы сделать хуже Западу, а для того, чтобы сделать лучше себе, повысить собственную устойчивость. Начнем с деклараций, но продолжим созданием механизмов совместной работы. И пошел мозговой штурм, а затем настоящий вал предложений. Дальше некоторые идеи начали воплощаться в конкретику — но это долгий процесс.
Представим себе, что первый саммит БРИКС прошел бы только сегодня, когда он так нужен, — но без этих лет уже проделанной работы. Заявить об общих позициях пять лидеров смогли бы.
Но сейчас, когда за словами стоят конкретные действия, будущее мира выглядит надежнее.