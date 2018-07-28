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Саммит БРИКС: незападные страны создают свой мир

(обновлено: 08:43 28.07.2018)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие во встрече лидеров БРИКС. 27 июля 2018. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие во встрече лидеров БРИКС. 27 июля 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Китайский полицейский в Пекине. Архивное фото
© REUTERS / Damir Sagolj/File Photo
Мировая торговая война: не слушайте, что говорит Китай
Итоги юбилейного, десятого саммита БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР) выглядят так: пять самых мощных из "незападных" стран создают инфраструктуру новой системы мировой экономики. Той системы, которая нарисуется после нынешних торговых схваток на выживание. Прежде всего после экспортно-импортной войны двух главных мировых экономик — США и Китая, члена БРИКС.

Упрощенный взгляд на саммит мог бы выглядеть так: Китай приехал за поддержкой партнеров по БРИКС, то есть России, Индии, Бразилии и Южной Африки. Но то же самое нужно и России, и всем прочим членам этого клуба, постепенно перерастающего в организацию.

Вопрос в том, что такое "поддержка". БРИКС существует 10 лет, и вначале его оружием было только слово. То есть декларации об общих позициях по множеству вопросов.

Вот и сейчас Йоханнесбурге приняли документ — юбилейную декларацию, из которой видно, что позиции России по практически всем мировым проблемам (Сирия, терроризм — но и торговля) разделяются ее друзьями.

Несерьезная фотосессия, или Путаница с флагами на саммите БРИКС
© Ruptly
Фотография лидеров стран БРИКС не удалась из-за путаницы с флагами
И все же БРИКС создавался не только для того, чтобы раз в год что-то заявлять. Деклараций в мировой политике сколько угодно, но какой в них толк, если в центре мировой экономики — банки, фонды, правила, которыми рулят не из Москвы, или Пекина, или Дели и далее по списку?

Так что с самого начала БРИКС пытался, путем проб и ошибок, создать инфраструктуру экономической устойчивости, независимости от "экономики Вашингтонского консенсуса".

Начали с финансов, и сейчас, в Йоханнесбурге, стало ясно, что система заработала, дальше остается лишь поддерживать и укреплять ее. С учетом того, что финансовые институты растут медленно. Это и Новый банк развития, и пул условных валютных резервов, и прочие механизмы. По линии банка Россия, кстати, получила или получает финансирование для пяти проектов. Это не глобальная альтернатива МВФ или Всемирному банку, а скорее касса взаимопомощи для своих — пока что.

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"Несерьезная" фотосессия, или Путаница с флагами на саммите БРИКС

А сейчас наступил новый этап для БРИКС, совместное вхождение пяти стран в четвертую индустриальную революцию.

Можно было подумать, что для всех нас важнее немедленная реакция на залпы торговой войны, когда (вместо "свободной торговли") мир получает замкнутые торговые блоки. К этому, кстати, сводится заключенное в среду — в день открытия саммита БРИКС — перемирие между США и ЕС, по которому Америка пробила (вроде как) силой экспорт своих товаров в Европу. Но с Китаем и прочими членами БРИКС никакого перемирия нет.

Китай не сильно надеялся на заключение экономического альянса с Европой против США, и правильно делал. Но вот со всеми остальными такой альянс выстраивается, что и было заметно в Йоханнесбурге.

10-й саммит BRICS в Южной Африке. 24 июля 2018
© REUTERS / Siphiwe Sibeko
Противовес Америке. Семь вопросов о БРИКС
Главная тема, которой был посвящен саммит… здесь надо читать упомянутую декларацию, начиная с пункта 56, где говорится о партнерстве БРИКС по вопросам новой (она же — четвертая) промышленной революции. Это, в сущности, поощрение взаимных инвестиций членами БРИКС в самые передовые и инновационные отрасли. Перед нами возникновение сложной инфраструктуры такого сотрудничества, следуя успешному опыту финансовой инфраструктуры устойчивости в БРИКС. Эта программа надолго.

Новые экономики мира (БРИКС и не только) хорошо знают, что ключ к успеху не только в способности остановить товары конкурента на таможне, а еще в умении произвести высокотехнологичную продукцию нового поколения, чтобы у тех же США не было на это монополии. Эту революцию мы и организуем, терпеливо выискивая внутри БРИКС сферы общих интересов.

Но никаких замкнутых систем учреждать не планируется, наоборот — чем шире круг, тем лучше. Поэтому БРИКС вызывает интерес множества других стран. Что мы и видели в пятницу, когда пятерка лидеров встречалась с гостями саммита — лидерами Турции, Аргентины, африканских и других государств.

Девушка на фоне логотипа саммита BRICS-2018
© REUTERS / Siphiwe Sibeko
Банк БРИКС выделит миллиард долларов на развитие инфраструктуры в России
Все это накладывается на бурные события на международной арене — и внутри самих стран БРИКС. У южноафриканского правительства, которое только что пришло к власти после долгого кризиса, явно пока не доходят руки до международных дел — что и было заметно по организации саммита.

Однако именно этот саммит показал, что Африка в целом сегодня оказалась нужна всем. Глава китайского государства ехал в Йоханнесбург не торопясь, с остановками на Ближнем Востоке (это отдельная тема), а потом в Сенегале и Руанде. Его коллега, премьер-министр Индии Нарендра Моди проделал то же самое — без Ближнего Востока, но через ту же Руанду и еще Уганду. Владимир Путин обсуждал на полях саммита с руководством ЮАР, так же как Си и Моди, деловые проекты: сельское хозяйство, водные ресурсы… С прочими новая власть еще разбирается.

В последний день саммита Москва также показала, что весьма заинтересована в работе со всеми африканскими странами, в том числе на базе программ БРИКС.

Остается вспомнить, как в 80-е годы в СССР было модно кричать, что мы "кормим Африку". Так вот, теперь надо наверстывать упущенное. Заметим, что былые властелины мира, страны Запада, в Африке вообще уже не просматриваются, а вместо них там конкурируют друг с другом совсем другие державы — при этом стараясь не ссориться, а координировать свои планы, в том числе через беседы на саммитах БРИКС.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС. 26 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Отношения на подъеме. Путин и Эрдоган встретились на полях саммита БРИКС
Есть еще Бразилия, где кризис начался раньше ЮАР и осенью может как-то разрешиться на президентских выборах. Но пока политика в Бразилии бурлила, Китай закреплялся там в качестве главного торгового партнера страны. Дальше — очередь Индии, с ее выборами, которые тоже могут оказаться нелегкими.

Но отметим закономерность: как бы ни были сложны отношения между членами БРИКС (особенно между Индией и Китаем), как бы ни пытались внешние силы подорвать те или иные страны изнутри, все и любые лидеры пяти государств держатся за клуб, понимая, что этот механизм нужен. И машина саммитов и множества встреч между ними работает.

Когда эпоху назад БРИКС только зарождался, в мировой экономике уже шумела буря, но в мировой политике было еще относительно тихо. Тогда настрой был такой: давайте будем встречаться и смотреть — что мы можем сделать вместе? Не для того, чтобы сделать хуже Западу, а для того, чтобы сделать лучше себе, повысить собственную устойчивость. Начнем с деклараций, но продолжим созданием механизмов совместной работы. И пошел мозговой штурм, а затем настоящий вал предложений. Дальше некоторые идеи начали воплощаться в конкретику — но это долгий процесс.

Представим себе, что первый саммит БРИКС прошел бы только сегодня, когда он так нужен, — но без этих лет уже проделанной работы. Заявить об общих позициях пять лидеров смогли бы.
Но сейчас, когда за словами стоят конкретные действия, будущее мира выглядит надежнее.

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования лидеров БРИКС и глав делегаций приглашенных государств в Йоханнесбурге. 27 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования лидеров БРИКС и глав делегаций приглашенных государств в Йоханнесбурге. 27 июля 2018

 

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