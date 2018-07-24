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На Украине украли победу над Россией

(обновлено: 08:22 24.07.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкБоксер Александр УсикБоксер Александр Усик
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ирина Алкснис

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В Киеве опасаются, что победа Усика развеет миф о российской "агрессии"
В английском языке есть очень емкое выражение — second-hand embarrassment. Оно означает стыд, который вы чувствуете за другого человека (или даже организацию), чьи действия выставляют его самого в глупом свете.

Именно это ощущение — неловкости за другого — едва ли не основная реакция в России на заявления украинских официальных лиц после победы в боксерском поединке украинца Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым, в результате чего Усик стал победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), обладателем Кубка Мохаммеда Али и абсолютным чемпионом мира.

Бой состоялся в субботу вечером в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве и стал действительно важнейшим событием в спортивном мире. Однако не менее значимой оказалась атмосфера спортивного праздника — доброжелательная и дружественная. Она проявилась как во взаимоуважительных отношениях Усика и Гассиева, так и в реакции зала, который в своей поддержке боксеров разделился поровну.

По завершении же поединка Александр Усик получил море восторженных отзывов от следивших за происходившим людей (как иностранцев, так и россиян), признавших безоговорочность его победы и отметивших блистательный бой, который он продемонстрировал.

Александр Усик после победы в финальном бою Всемирной боксерской суперсерии против Мурата Гассиева
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Политолог: "ополоумевшие" украинские политики усугубляют трагедию страны
В общем, ночь бокса в "Олимпийском" оказалась праздником спорта в самом лучшем его проявлении, свободном от трений, зависти и претензий любого рода.

И тут на сцену вышло украинское государство в лице своих руководителей.

Сначала Александра Усика, назвав того "Сашко", поздравил через твиттер президент Украины, заявивший, что "украинский гимн, который прозвучал сегодня в Москве на весь мир, — это символ нашей борьбы, приближение нашей победы".

Боксер Александр Усик
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Каша в голове". Депутат из Крыма о словах Порошенко про победу Усика
Глава правительства Украины Владимир Гройсман пошел еще дальше и призвал присвоить боксеру Александру Усику звание Героя. Он назвал победу украинского боксера исторической и заявил, что Усик "который раз доказывает, что сильнее украинцев в мире никого нет". "Слава Украине! Слава нашему Герою!" — добавил украинский премьер.

Реакция в России на эти заявления украинского руководства была вполне закономерной. К ним были применены эпитеты "идиотизм" и "убогий финт", а также выражено сочувствие украинским спортсменам, ставшим заложниками политических игр.

Однако в конечном счете это никак не уменьшает ощущение неловкости от наблюдения за происходящим: ну как же развитое европейское государство может не понимать, что вести себя подобным образом постыдно?

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкАлександр Усик
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Александр Усик

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Позорная победа": на Украине Усика затравили после боя с Гассиевым
Проблема-то именно в том, что, учитывая статус Порошенко и Гройсмана, они говорят от лица Украины.

В конце концов, несдержанных на язык радикалов и политически заряженных чудаков хватает везде, но предоставление им государственной трибуны в том, что обычно называют "цивилизованным миром", все-таки не принято.

Все иллюзии по поводу того, что "спорт — вне политики" в мире развеялись уже давно. Большой спорт является частью большой политики, и в нем отражаются самые актуальные политические тенденции текущего момента. Допинговый скандал и отстранение российских спортсменов от Олимпиады тому наглядный пример.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Придет Бандера". Украинский министр заявил, что ему "режет ухо" русская речь Усика
Да и на человеческом уровне это тоже проявляется в полный рост. Люди выбирают команды, за которые болеют, руководствуясь в том числе и своими политическими взглядами. И сами спортсмены в ходе выступлений иногда демонстрируют их. Достаточно вспомнить скандалы на недавнем чемпионате мира по футболу со швейцарскими футболистами косовско-албанского происхождения и хорватским игроком, который в итоге извинился за "Слава Украине".

Тем не менее, несмотря на то, что это можно счесть лицемерием, в спорте сложились правила, при которых некоторые действия считаются неприемлемыми. Ксенофобские, разжигающие рознь, переносящие в спорт конфликты из политической сферы и тому подобные заявления трактуются как недопустимые и просто неприличные, тем более от официальных лиц.

Ситуация с поздравлениями Порошенко и Гройсмана Александру Усику (в сочетании с "бескомпромиссной борьбой с российской агрессией" в твиттере) заставляет тем более съеживаться от неловкости, учитывая, насколько поперек дружественной атмосфере прошедшего боя они оказались.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генсек Федерации бокса России: бой Гассиева и Усика объединил народы
Да и сам украинский боксер уже неоднократно давал поводы для недовольства собой украинским "патриотам" из-за своего последовательного дистанцирования от политики, в частности из-за "уклончивой" позиции по вопросу Крыма. Да и после победы над соперником отбыл туда же.

Можно только предполагать, насколько неприятна для него эта ситуация.

Проблема в том, что это не просто частный случай.

За последние годы все, в общем, уже привыкли, что Украину можно считать цивилизованной страной лишь с большими оговорками, но каждое очередное нарушение ее руководством базовых правил поведения добавляет красок соответствующему имиджу страны на мировой арене.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Царство Усика. Как будет жить первый тяжелый вес?
Репутация же — вещь липучая, причем репутация страны в итоге переносится и на ее граждан. Россияне это прекрасно знают на собственном опыте.

Правда, одно дело когда тебя воспринимают эмиссаром Галактической империи из "Звездных войн" — зловещей и всемогущей, но по-своему обаятельной.

И совсем другое дело, когда тебя воспринимают через трафарет Украины.

Как было верно подмечено, в этой ситуации можно только посочувствовать — и не только украинским спортсменам.

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