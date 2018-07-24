На Украине украли победу над Россией

Ирина Алкснис
Именно это ощущение — неловкости за другого — едва ли не основная реакция в России на заявления украинских официальных лиц после победы в боксерском поединке украинца Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым, в результате чего Усик стал победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), обладателем Кубка Мохаммеда Али и абсолютным чемпионом мира.
Бой состоялся в субботу вечером в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве и стал действительно важнейшим событием в спортивном мире. Однако не менее значимой оказалась атмосфера спортивного праздника — доброжелательная и дружественная. Она проявилась как во взаимоуважительных отношениях Усика и Гассиева, так и в реакции зала, который в своей поддержке боксеров разделился поровну.
По завершении же поединка Александр Усик получил море восторженных отзывов от следивших за происходившим людей (как иностранцев, так и россиян), признавших безоговорочность его победы и отметивших блистательный бой, который он продемонстрировал.
И тут на сцену вышло украинское государство в лице своих руководителей.
Сначала Александра Усика, назвав того "Сашко", поздравил через твиттер президент Украины, заявивший, что "украинский гимн, который прозвучал сегодня в Москве на весь мир, — это символ нашей борьбы, приближение нашей победы".
Реакция в России на эти заявления украинского руководства была вполне закономерной. К ним были применены эпитеты "идиотизм" и "убогий финт", а также выражено сочувствие украинским спортсменам, ставшим заложниками политических игр.
Однако в конечном счете это никак не уменьшает ощущение неловкости от наблюдения за происходящим: ну как же развитое европейское государство может не понимать, что вести себя подобным образом постыдно?
В конце концов, несдержанных на язык радикалов и политически заряженных чудаков хватает везде, но предоставление им государственной трибуны в том, что обычно называют "цивилизованным миром", все-таки не принято.
Все иллюзии по поводу того, что "спорт — вне политики" в мире развеялись уже давно. Большой спорт является частью большой политики, и в нем отражаются самые актуальные политические тенденции текущего момента. Допинговый скандал и отстранение российских спортсменов от Олимпиады тому наглядный пример.
Тем не менее, несмотря на то, что это можно счесть лицемерием, в спорте сложились правила, при которых некоторые действия считаются неприемлемыми. Ксенофобские, разжигающие рознь, переносящие в спорт конфликты из политической сферы и тому подобные заявления трактуются как недопустимые и просто неприличные, тем более от официальных лиц.
Ситуация с поздравлениями Порошенко и Гройсмана Александру Усику (в сочетании с "бескомпромиссной борьбой с российской агрессией" в твиттере) заставляет тем более съеживаться от неловкости, учитывая, насколько поперек дружественной атмосфере прошедшего боя они оказались.
Можно только предполагать, насколько неприятна для него эта ситуация.
Проблема в том, что это не просто частный случай.
За последние годы все, в общем, уже привыкли, что Украину можно считать цивилизованной страной лишь с большими оговорками, но каждое очередное нарушение ее руководством базовых правил поведения добавляет красок соответствующему имиджу страны на мировой арене.
Правда, одно дело когда тебя воспринимают эмиссаром Галактической империи из "Звездных войн" — зловещей и всемогущей, но по-своему обаятельной.
И совсем другое дело, когда тебя воспринимают через трафарет Украины.
Как было верно подмечено, в этой ситуации можно только посочувствовать — и не только украинским спортсменам.