МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поздравил боксера Александра Усика с победой в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в своем микроблоге Twitter.

По словам украинского лидера, у него не было сомнений, что спортсмен сможет победить. Кроме того, Порошенко увидел особый смысл в гимне его страны, прозвучавшем перед матчем.

"Ни секунды не сомневался, что Саша победит! Украинский гимн, который прозвучал сегодня в Москве на весь мир, — это символ нашей борьбы, приближение нашей победы. Украина гордится тобой! Поздравляю с победой, чемпион!", — написал он.

Российский боксер Мурат Гассиев проиграл украинскому сопернику Александру Усику в финале WBSS в первом тяжелом весе. Усик победил по количеству набранных очков единогласным решением судей. Битва проходила на арене "Олимпийский" в Москве.