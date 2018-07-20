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"Медицинский выходной" и преобразование городов: Россия вынуждена меняться

(обновлено: 08:04 20.07.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ и Московский международный деловой центр Москва-Сити. Архивное фотоЗдание Министерства иностранных дел РФ и Московский международный деловой центр Москва-Сити. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Ирина Алкснис

На днях информационные ленты принесли подряд формально не связанные между собой новости. В первой из них Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о предоставлении гражданам дополнительного выходного дня для диспансеризации. Во второй же президент России, выступая на Московском урбанистическом форуме, анонсировал масштабную программу по преобразованию российских городов.

Жара в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Несмотря на совершенно разные темы и форматы, эти новостные сообщения имеют между собой кое-что общее, что их и роднит. В них, как и в десятках (и даже сотнях) других новостей, последние годы отражается один из важнейших процессов, переживаемых ныне российским государством.

Государство в России ищет, тестирует и осваивает новые механизмы реализации и функционирования важнейших проектов и даже целых сфер жизни страны. Эта деятельность охватывает самые разнообразные, включая важнейшие, отрасли и сферы. Причем процесс носит во многом вынужденный характер, поскольку традиционные для России методы перестали быть эффективными, а многие окончательно обанкротились. И нет другого выхода, кроме как находить и внедрять новые способы решения задач, стоящих перед государством и страной в целом.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступает на Московском урбанистическом форуме. 18 июля 2018 года
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Президент России Владимир Путин выступает на Московском урбанистическом форуме. 18 июля 2018 года

Причин этого несколько.

Первой и главной причиной, безусловно, является то, что впервые в отечественной истории самым ценным ресурсом страны стали ее люди.

Именно поэтому происходящее на наших глазах строительство Крымского моста столь радикально отличается по методам от строительства, например, Санкт-Петербурга в восемнадцатом веке и Магнитогорского металлургического комбината (и других строек коммунизма) в двадцатом, хотя все три стройки относятся к тому, что можно назвать национальными мегапроектами, реализованными в ударные сроки.

© Фото : официальная страница "Крымский мост" во ВКонтактеКрымский мост
© Фото : официальная страница "Крымский мост" во ВКонтакте
Крымский мост

Сверхусилия, жертвенность и безжалостная воля государства ныне заменены на последовательную работу и готовность не экономить на материальных ресурсах при сбережении человеческих. Впрочем, государственная воля осталась, но теперь она стала куда гуманнее.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© AFP 2018 / Jonathan Nackstrand
Путин назвал обязательное условие развития современных городов
Разумеется, в основе этой важнейшей перемены лежит сложное сочетание факторов: от масштабного расширения современных технологических возможностей, которые позволили заменить исконно русское "лечь костьми", до общей гуманизации нравов. Хотя главным, наверное, является все-таки осознание российским государством, насколько мало людей населяет самую большую страну в мире, и в этих условиях ценность каждого человека действительно возрастает многократно.

Другой важнейшей причиной происходящих процессов стала пресловутая "смена формации", то есть переход от социализма к капитализму. И хотя произошло это почти тридцать лет назад, в полный рост перед государством встала проблема новых механизмов работы относительно недавно — лет десять назад.

Это произошло в тот момент, когда государство в России окончательно пришло в себя после деградации 1990-х и обнаружило перед собой множество вызовов в виде необходимости возвращения в покинутые сферы, а также реализации новых больших и очень больших проектов, будь то Олимпиада, новый космодром, полная перестройка сельского хозяйства с переводом его на современные рельсы или решение проблемы ветшающего жилья в стране.

На карьерном форуме. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Однако возврат к советским практикам был уже невозможен. Да и бессмыслен, поскольку в конечном счете коллапс СССР был вызван тем, что система надорвалась в своей неэффективности и потерпела крах.

В результате российская система нащупывает формы и механизмы функционирования, в которых истинно общенациональными проектами (такими как "Ямал СПГ", строительство к Олимпиаде и чемпионату мира по футболу, создание новой космической ракеты или тот же Крымский мост) может заниматься частный бизнес. В которых отрасли, остающиеся под контролем государства, должны демонстрировать коммерческую эффективность, как это делает, например, "Росатом". В которых будут сведены до безопасного уровня угрозы и уязвимости, характерные для бизнеса, — от коррупции до режима хранения государственных секретов. Достаточно вспомнить скандал полуторагодичной давности с отзывом всех двигателей ракет-носителей "Протон-М" из-за использования "неликвидных компонентов" на воронежском предприятии — "эффективный менеджмент" как он есть.

© РИА Новости / Олег УрусовПерейти в фотобанкСтарт ракеты "Протон-М" с Байконура
© РИА Новости / Олег Урусов
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Старт ракеты "Протон-М" с Байконура

Собственно, упомянутый выше законопроект о выходном дне для диспансеризации также ориентирован на компенсацию особенностей бизнеса, который стремится к снижению издержек и не хочет терять ни одного рабочего дня своих сотрудников. А государство, в свою очередь, заинтересовано в здоровье и долгожительстве граждан, для чего своевременное обнаружение заболеваний является критически важным. На стыке этих противоречий и возникло предлагаемое решение.

Космический грузовик SpaceX Dragon схвачен роботизированной ручкой. 4 апреля 2018
© NASA TV
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Отдельным важным моментом является то, что принимаемые и реализуемые решения вовсе не являются безоговорочно верными и самыми лучшими. Как раз наоборот: используется метод "научного тыка", в котором только практика дает ответ, насколько то или иное изменение жизнеспособно и эффективно. Зачастую именно поэтому некоторые из отраслей трясет от бесконечных изменений, поскольку никак не удается нащупать оптимально работающий формат.

Однако, если взглянуть на картину в целом, следует признать, что положительных результатов и успехов за прошедшее время куда больше, чем неудач и провалов. И в таком случае стоит признать, что либо российская система действительно справляется с задачей создания современных эффективных механизмов для своего функционирования, либо Христофор Антонович Миних был прав и в данном случае также не обошлось без прямого вмешательства свыше.

Впрочем, если подумать, одно другого не исключает.

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