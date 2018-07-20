"Медицинский выходной" и преобразование городов: Россия вынуждена меняться

Ирина Алкснис
На днях информационные ленты принесли подряд формально не связанные между собой новости. В первой из них Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о предоставлении гражданам дополнительного выходного дня для диспансеризации. Во второй же президент России, выступая на Московском урбанистическом форуме, анонсировал масштабную программу по преобразованию российских городов.
Государство в России ищет, тестирует и осваивает новые механизмы реализации и функционирования важнейших проектов и даже целых сфер жизни страны. Эта деятельность охватывает самые разнообразные, включая важнейшие, отрасли и сферы. Причем процесс носит во многом вынужденный характер, поскольку традиционные для России методы перестали быть эффективными, а многие окончательно обанкротились. И нет другого выхода, кроме как находить и внедрять новые способы решения задач, стоящих перед государством и страной в целом.
Причин этого несколько.
Первой и главной причиной, безусловно, является то, что впервые в отечественной истории самым ценным ресурсом страны стали ее люди.
Именно поэтому происходящее на наших глазах строительство Крымского моста столь радикально отличается по методам от строительства, например, Санкт-Петербурга в восемнадцатом веке и Магнитогорского металлургического комбината (и других строек коммунизма) в двадцатом, хотя все три стройки относятся к тому, что можно назвать национальными мегапроектами, реализованными в ударные сроки.
Сверхусилия, жертвенность и безжалостная воля государства ныне заменены на последовательную работу и готовность не экономить на материальных ресурсах при сбережении человеческих. Впрочем, государственная воля осталась, но теперь она стала куда гуманнее.
Другой важнейшей причиной происходящих процессов стала пресловутая "смена формации", то есть переход от социализма к капитализму. И хотя произошло это почти тридцать лет назад, в полный рост перед государством встала проблема новых механизмов работы относительно недавно — лет десять назад.
Это произошло в тот момент, когда государство в России окончательно пришло в себя после деградации 1990-х и обнаружило перед собой множество вызовов в виде необходимости возвращения в покинутые сферы, а также реализации новых больших и очень больших проектов, будь то Олимпиада, новый космодром, полная перестройка сельского хозяйства с переводом его на современные рельсы или решение проблемы ветшающего жилья в стране.
В результате российская система нащупывает формы и механизмы функционирования, в которых истинно общенациональными проектами (такими как "Ямал СПГ", строительство к Олимпиаде и чемпионату мира по футболу, создание новой космической ракеты или тот же Крымский мост) может заниматься частный бизнес. В которых отрасли, остающиеся под контролем государства, должны демонстрировать коммерческую эффективность, как это делает, например, "Росатом". В которых будут сведены до безопасного уровня угрозы и уязвимости, характерные для бизнеса, — от коррупции до режима хранения государственных секретов. Достаточно вспомнить скандал полуторагодичной давности с отзывом всех двигателей ракет-носителей "Протон-М" из-за использования "неликвидных компонентов" на воронежском предприятии — "эффективный менеджмент" как он есть.
Собственно, упомянутый выше законопроект о выходном дне для диспансеризации также ориентирован на компенсацию особенностей бизнеса, который стремится к снижению издержек и не хочет терять ни одного рабочего дня своих сотрудников. А государство, в свою очередь, заинтересовано в здоровье и долгожительстве граждан, для чего своевременное обнаружение заболеваний является критически важным. На стыке этих противоречий и возникло предлагаемое решение.
Однако, если взглянуть на картину в целом, следует признать, что положительных результатов и успехов за прошедшее время куда больше, чем неудач и провалов. И в таком случае стоит признать, что либо российская система действительно справляется с задачей создания современных эффективных механизмов для своего функционирования, либо Христофор Антонович Миних был прав и в данном случае также не обошлось без прямого вмешательства свыше.
Впрочем, если подумать, одно другого не исключает.