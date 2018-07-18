Госдума приняла в первом чтении проект о выходном дне для диспансеризации

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, предлагающий предоставить россиянам дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации.

Законопроект находится на рассмотрении Госдумы второй год, так как были назначены дополнительные консультации для его обсуждения. Думские комитеты по труду, социальной политике и делам ветеранов, а также по охране здоровья в апреле рекомендовали палате принять проект в первом чтении. Правительство инициативу не поддержало.

Как ранее говорил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР), диспансеризация является главным средством в борьбе с заболеваниями, так как помогает работать на их предупреждение, и поэтому законопроект нашел поддержку парламентариев.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также ранее заявила, что поддерживает эту инициативу.

Согласно пояснительной записке к документу, сейчас работающим гражданам зачастую трудно пройти диспансеризацию в связи с тем, что работодатели не идут им навстречу и не отпускают их в рабочее время в медицинские учреждения. Отмечается, что из-за этого не все россияне, у которых есть право на диспансеризацию, действительно в ней участвуют.

В свою очередь, кабинет министров в своем отзыве отметил, что федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан" обязывает работодателей обеспечивать условия для прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать сотрудников для их прохождения. Правительство отмечает, что объем диспансеризации для граждан различного пола, возраста, а также в зависимости от наличия заболевания может значительно отличаться. Кроме того, диспансеризация включает лабораторные и инструментальные методы обследования, выполнение которых в течение одного дня может быть недопустимо по медицинским показаниям, добавили в кабмине.

"По действующему законодательству только работники отдельных категорий, скажем, сферы торговли или те, чья трудовая деятельность связана с источниками повышенной опасности, обязаны проходить регулярные медосмотры. Для большинства же работающих россиян возможность своевременно и регулярно проходить диспансеризацию существенно ограничена — работодатели часто не идут навстречу, граждане вынуждены брать выходной за свой счет, а чаще всего — просто отказываться от планового осмотра", — сказал журналистам спикер ГД Вячеслав Володин.

Он также напомнил, что президент РФ Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному Собранию определил задачу по увеличению продолжительности жизни россиян. "Это напрямую связано со своевременностью медицинской помощи, в первую очередь, пожилым людям. В связи с чем комитет Госдумы по охране здоровья в рамках подготовки законопроекта ко второму чтению изучает поправку к ФЗ, чтобы граждане нашей страны предпенсионного возраста могли получить три дополнительных выходных для прохождения диспансеризации", — резюмировал Володин.