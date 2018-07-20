Как тебе такое, Дональд: в Калифорнии разрешили голосовать мигрантам

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Вроде бы совсем мелкая и несущественная новость на фоне прочих, приходящих из США: теперь неграждане США (то есть мигранты) могут голосовать на выборах совета по образованию в Сан-Франциско, Калифорния. Им достаточно для этого просто жить в городе и при этом иметь своих или опекать чужих детей в возрасте до 19 лет.

И что вроде бы тут такого — это же не выборы президента или конгрессменов? А "такого" здесь то, что человек (его мышление) формируется в школе, а что именно преподавать в школах и как и кому это делать, — в США в большой степени, практически наполовину, решают штаты и города. То есть теперь неграждане США смогут официально иметь влияние на то, например, как детям рассказывают, что, вообще, такое Америка. А во-вторых, новость эта не такая уж мелкая, если ее заметили "альтернативные" СМИ, как это произошло в данном случае. Наращивающие влияние ресурсы, близкие к республиканцам и прочим консерваторам, очень внимательно отслеживают какие угодно "мелочи", имеющие отношение к открытому, но также и ползучему перевороту, который давно уже осуществляет "другая Америка" — демократы, левые, глобалисты.

Тем более что хорошо известна опасливая тактика этих самых леваков — двигаться маленькими шагами, каждый раз приговаривая: вот столько и не больше. Но дальше будет еще шаг и еще — и в конечном счете может произойти давно объявленное: все мигранты получат гражданство или полные права наряду с гражданами, и республиканцы вместе с их избирательной базой навсегда утратят шансы не то что прийти к власти, а даже хоть как-то добиваться, чтобы их услышали.

А, между прочим, этот в открытую провозглашенный при Бараке Обаме переворот (была обещана легализация всех мигрантов) и есть причина всего того хаоса, который творится сейчас в верхушке политических кругов США. Такого хаоса, когда уже несущественны факты или доказательства, когда не важно, функционирует или нет система управления, главное — уничтожить противоположную сторону.

Уничтожают, напомним, так: все, кто против миграции и, подобно трамповской команде, разлучает на границе детей с матерями, — ксенофобы, расисты и палачи. Дальше надо орать перечисленные слова как можно громче, изобретая новые их сочетания, и повышать децибелы крика.

Консерваторы же, наоборот, делают упор на логику и внутренний смысл происходящего. И напоминают, что известная фраза "Америка — страна иммигрантов"

на самом деле означает, что те, кто приезжали в нее изначально, меняли свои ценности, чтобы стать американцами. "Большинство же нынешних мигрантов этого не делают", — констатируют консерваторы. И значит, вместо того чтобы измениться, грозят изменить Америку.