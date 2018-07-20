Как тебе такое, Дональд: в Калифорнии разрешили голосовать мигрантам

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
И что вроде бы тут такого — это же не выборы президента или конгрессменов? А "такого" здесь то, что человек (его мышление) формируется в школе, а что именно преподавать в школах и как и кому это делать, — в США в большой степени, практически наполовину, решают штаты и города. То есть теперь неграждане США смогут официально иметь влияние на то, например, как детям рассказывают, что, вообще, такое Америка. А во-вторых, новость эта не такая уж мелкая, если ее заметили "альтернативные" СМИ, как это произошло в данном случае. Наращивающие влияние ресурсы, близкие к республиканцам и прочим консерваторам, очень внимательно отслеживают какие угодно "мелочи", имеющие отношение к открытому, но также и ползучему перевороту, который давно уже осуществляет "другая Америка" — демократы, левые, глобалисты.
А, между прочим, этот в открытую провозглашенный при Бараке Обаме переворот (была обещана легализация всех мигрантов) и есть причина всего того хаоса, который творится сейчас в верхушке политических кругов США. Такого хаоса, когда уже несущественны факты или доказательства, когда не важно, функционирует или нет система управления, главное — уничтожить противоположную сторону.
Консерваторы же, наоборот, делают упор на логику и внутренний смысл происходящего. И напоминают, что известная фраза "Америка — страна иммигрантов"
на самом деле означает, что те, кто приезжали в нее изначально, меняли свои ценности, чтобы стать американцами. "Большинство же нынешних мигрантов этого не делают", — констатируют консерваторы. И значит, вместо того чтобы измениться, грозят изменить Америку.