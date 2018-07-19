"Нафтогаз" объявил о рекордной прибыли. Пусть только "Газпром" даст денег

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Славная многими рекордами, в том числе постепенно разрушающейся ГТС (это достижение — попробуйте так угробить простую трубу с простейшими трансформаторными станциями) государственная компания "Нафтогаз Украины" отчиталась о рекордной прибыли в $1,5 миллиарда долларов за прошлый год.

Как был достигнут рекорд? Компания включила в прибыль еще не полученные средства по решению Стокгольмского арбитражного суда в споре с "Газпромом". Об этом с гордостью заявил, представляя отчет, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Что тут самое пикантное.

Бывают такие ситуации, когда наиболее уместной поговоркой на родном и для Российской Федерации, и Украины становится даже где-то классическая: "Помолчи, за умного сойдешь". Но нет ведь:"Одним из главных итогов нашей напряженной четырехлетней работы стали исторические победы в Стокгольме, достигнутые в декабре 2017 и феврале 2018 года. Мы сняли угрозу беспрецедентного долгового бремени на страну и получили право на компенсацию убытков на сумму почти 4,7 миллиарда долларов".

То есть итогом "напряженной четырехлетней работы" промышленной корпорации является не, допустим, модернизация давно нуждающейся в ней ГТС. И даже не оптимизация расходов в области так называемого управления издержками. Не организация новых центров прибыли, о чем имеет смысл поговорить отдельно. Ибо даже "Газпром", над которым, в отличие от "Нафтогаза", "не припекает", у которого есть чем заняться и который, в отличие от своих украинских коллег, отнюдь не довел богатейшую компанию до предбанкротного состояния, — неторопливо почесывая вентиль от будущего "Северного потока — 2", вкладывается в переработку и химию и собирается строить новый циклопический комбинат в Усть-Луге. "Нафтогазу" же, который десятилетиями фактически бесплатно сидел на жирной транзитной газовой "химии", это даже в голову не пришло.

Нет, его "историческая победа" — в весьма сомнительном юридическом и политическом крючкотворстве. Которое, к тому же, уже несколько под вопросом.

Отсутствие реальных денег на счетах — это частности "исторической победы". Ибо победить "Газпром" "Нафтогазу" пока что по факту удалось только в своем воображении. Нет, это вовсе не значит, что "Нафтогаз" не отсудит у "Газпрома" деньги (Стокгольмский арбитраж — орган "независимый", иногда и от правовых норм и от адекватности, тут всякое может случиться). Но на сегодняшний день дело уже принято к рассмотрению в апелляционной инстанции. И как минимум, будет рассматриваться еще год-полтора. Просто потому, что таков порядок. Причем, поскольку рассмотрение в апелляционной инстанции идет по так называемому "формальному признаку", то есть юристы "Газпрома" умудрились найти непреодолимое нарушение "по процедуре", то наиболее вероятное решение в таких случаях состоит в отправке дела на новое рассмотрение.

И тут — опять-таки не факт, что "Нафтогаз" не выиграет (кстати, не 4,7 миллиарда долларов, как радостно отчитывался руководитель "Нафтогаза", а реально с учетом встречного иска 2,6 миллиарда, но это вообще никому не интересные с точки зрения главы "Нафтогаза" подробности). Может выиграть. Вполне.

…Вот только случится это радостное событие все равно никак не в уже прошедшем 2017 году, а как минимум в конце 2019-го. А как максимум — годах эдак в 2023-2024-м.

И вот как раз этот вариант и видится наиболее вероятным.

Ну и в качестве вишенки на торте: финансовые показатели украинского предприятия свидетельствуют, что компания понесла в 2017 году чистый убыток в размере более 284 миллионов долларов.

То есть пока не ясно, "то ли падишах умрет, то ли ишак издохнет", но вот то, что "Нафтогаз"" за это время, судя по трендам, скорее всего, отдаст богу душу, скажем так, весьма вероятно.

Кстати, Владимир Путин на совместной пресс-конференции с Трампом поставил продолжение украинского транзита в зависимость от решения Стокгольмского арбитражного суда.

Зачем же сейчас рапортовать о победах?

Ответ прост и безыскусен.

Дело в том, что топ-менеджмент украинского "Нафтогаза" уже выписал себе премии в размере чуть больше 26 миллионов долларов. Именно за "выигрыш в Стокгольмском суде". Более того: половину из этой суммы руководство "Нафтогаза" уже получило. Все по закону: в полном соответствии с трудовыми контрактами топ-менеджеров с "Нафтогазом". Скандал даже в украинской Раде был по этому поводу абсолютно космический. Возмущался даже привычный к любым затеям радикал-депутат Ляшко.

Но поезд уже ушел.

Все всё прекрасно понимают: если даже "Нафтогаз" будет жив к 2024 году, его руководство в нынешней конфигурации вряд ли сохранится на своих рабочих местах.

Зачем же тогда время терять?