КИЕВ, 17 июл — РИА Новости. НАК "Нафтогаз Украины" в 2017 году получил рекордную прибыль в размере 1,3 миллиарда долларов благодаря решению Стокгольмского арбитража, сообщила во вторник пресс-служба компании.

"Нафтогаз" получил в 2017 году рекордную прибыль в 39,4 миллиарда гривен (около 1,3 миллиарда долларов – ред.) благодаря победе в Стокгольме", — говорится в сообщении.

По данным компании, "Нафтогаз" второй год подряд остается крупнейшим источником доходов государственного бюджета Украины. В 2016 году выплаты компании в госбюджет составляли 74 миллиарда гривен (около 2,8 миллиарда долларов) или около 10% доходов бюджета, то в 2017 году — 110 миллиардов гривен (около 4,2 миллиарда долларов), обеспечив около 15% доходов бюджета Украины.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте активов "Газпрома" в Швейцарии, 5 июня — об аналогичном решении суда в Нидерландах, а 19 июня — в Великобритании.

"Нафтогаз" является вертикально-интегрированной нефтегазовой компанией, которая осуществляет полный цикл операций по разведке и разработке месторождений, эксплуатационного и разведывательного бурения, транспортировки и хранения нефти и газа, снабжению природным и сжиженным газом потребителей.