Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон

Игорь Романович, автор блога Green Tea

Новость об очередной химической атаке на Британию застала всех врасплох.

Двое граждан, напомним, были найдены без сознания в одном из домов в Эймсбери. Сначала предполагали, что они отравились наркотиками, на что косвенно указывали рассыпанный повсюду белый порошок и свернутые трубочкой пятифунтовые купюры. Но после разговора Скотленд-Ярда с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном было установлено, что несчастные отравились нервно-паралитическим веществом "Новичок". При этом Скотленд-Ярд пока не знает, каким образом пострадавшие отравились этим веществом, так как Борис торопился на ланч и не уточнил.

МИД России собрался было наконец-то озвучить пару слов Лаврова уже в официальном заявлении Лондону, как замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес сообщил, что, по предварительным данным, инцидент в Эймсбери не был "российской атакой", хоть это и был российский "Новичок".

Позже перед журналистами выступил глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу.

— На небольшом расстоянии от пострадавших были найдены совершенно свежие и четкие следы, — сообщил он.

— Мужские или женские?— тревожно спросил журналист Reuters.

Британский силовик как-то странно посмотрел в зал и ответил почти шепотом:

— Это были отпечатки лап большого кота!

На следующее утро британские газеты вышли с заголовками "Второй кот Скрипалей мстит за друга и морских свинок!" и стали наперебой публиковать сообщения о странных случаях отравлений, накрывших Британию за последнюю неделю.

Как оказалось, Солсбери и Эймсбери были не единственными населенными пунктами, пострадавшими от "Новичка".

Шефтсбери. Массовое отравление посетителей местного паба, смотревших по телевизору выход сборной Англии в плей-офф и болевших за свою сборную без истерии, безумия и футболобесия, как некоторые, а со здоровыми эмоциями радости — как европейцы.

После матча люди выходили из паба и внезапно валились тут же неподалеку, не в силах стоять на ногах. Очевидцы утверждали, что утром они видели рядом с пабом крупного кота, который чем-то прыскал на входную дверь, подняв хвост.

Хазелбери, Нетербери. Всюду аналогичные необъяснимые случаи: игра сборной, а потом массовая потеря координации, а нередко и сознания.

Ослбери. Местный житель был доставлен в больницу в бессознательном состоянии. Придя в себя, он сообщил, что мирно курил марихуану в переулке, когда к нему подошел большой кот и спросил, как пройти в библиотеку. После этого он ничего уже не помнит.

Британию охватила паника, особенно жителей городов, названия которых заканчивались на "бери". Люди стали спешно покидать свои обжитые места, шарахаясь от кошек.

Пожилая леди из Спетисбери при помощи фамильного револьвера отбила своего любимого сибирского кота от разъяренной толпы, желавшей линчевать "русского убийцу", после чего, покачивая стволом, заявила, что ее кот, в отличие от британских политиков, настоящий мужчина и джентльмен и уж точно умнее всех членов палаты лордов вместе взятых. Толпа, немедленно превратившись в толерантных европейцев, с ней дружно согласилась и принесла коту извинения.

Все окончательно успокоились, когда Петр Алексеевич Порошенко, странно улыбаясь и подмигивая кому-то невидимому, заявил, что князь Владимир крестил Украину и вообще был стойким сторонником европейской интеграции Украины и ее вступления в НАТО.

Британцы решили, что зараженный "Новичком" кот Скрипалей каким-то образом пересек Ла-Манш и теперь, судя по яркому выступлению президента Украины, обильно сеет нервно-паралитическую заразу на материке.

Мы связались с нашим источником в правительстве Украины на предмет выступления украинского лидера и получили краткий комментарий: "Это белка. Песец".

Кот, белка, песец. Как странно все это.



Боже, храни королеву и Петра Алексеевича!