"Это лучшее что я видел!" Как чемпионат мира разрушает мифы о России

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости
Чемпионат мира по футболу пробил огромную зияющую брешь в ведущейся на Западе информационной кампании против России. Это признают практически все, в том числе те, кто годами этим занимается. "Матчи используются как форма гибридного оружия и пропаганды, с тем чтобы подорвать и разрушить глобальные санкции, которые свободный мир наложил на Россию", — паникует влиятельная в Демократической партии США конгрессвумен Марси Каптур, автор закона о санкциях в связи с ситуацией на Украине.
Особенно беспокоятся абсолютные чемпионы антироссийской пропаганды последних месяцев — британские СМИ. Приложив максимум усилий для нагнетания страхов и мифов среди англичан накануне мундиаля, они теперь не знают, что делать с потоком реальной информации от соотечественников, не побоявшихся страшилок и приехавших к нам. Популярные в Англии видеоблогеры по пунктам разбирают мифы, тиражировавшиеся британскими СМИ накануне ЧМ-2018, и убедительно опровергают их прямо из России.
Эмоциональную колонку в газете The Guardian написал британский актер Том Розенталь. "Этот. Чемпионат. Мира. Великолепен", — так начинается его статья. Актер честно признается, что наряду со многими англичанами стал жертвой дезинформации. Забавно: это признание опубликовано на страницах газеты, постоянно распространявшей страшные истории о предстоящем чемпионате. То есть устами своего колумниста газета сама себя обвинила в дезинформации.
Англичане постепенно осознают уровень лживости собственных СМИ, и некоторые журналисты оправдываются. Постоянный автор той же The Guardian Марк Беннеттс, проживающий в Москве, даже опубликовал колонку "Не обвиняйте журналистов за плохие новости о России".
Трудно принять его аргументы: большинство фейков распространяли как раз здешние собкоры британских газет. Некоторые пытаются это делать и в разгар чемпионата, выискивая исключительно негатив.
К примеру, собкор The Daily Telegraph (еще один лидер в антироссийской кампании накануне ЧМ-2018) Алек Лун опубликовал твит об избиении темнокожего в Москве со ссылкой на виртуальный телеканал, при этом "забыв" упомянуть, что данная история приведена телеканалом со ссылкой на анонимный источник, который сослался на анонимных очевидцев, и не подтверждена полицией.
Как обычно, со ссылкой на Скотленд-Ярд газеты сообщили, что практически установлены личности двух "киллеров", пытавшихся отравить британского шпиона. Согласно The Sun, они покинули Альбион на следующий день после покушения и "уже находятся под защитой Владимира Путина". И, мол, только это и оберегает российских "ассасинов" от справедливого возмездия.
Газета даже не задается вопросом о том, что мешает возбудить дело против "убийц" и послать в Россию соответствующее обращение о привлечении их к ответственности. Как и не говорит, что же делать с множеством других версий (со ссылкой все на тот же Скотленд-Ярд) о том, что "спящие агенты", участвовавшие в "покушении", залегли на дно в Британии.
Пока западные (как минимум британские) СМИ латают бреши в боевых порядках, проделанные колоссальным успехом чемпионата мира. Но можно не сомневаться, что, как только мундиаль закончится, они возьмутся за привычное дело с утроенной энергией.