РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

"Это лучшее что я видел!" Как чемпионат мира разрушает мифы о России

(обновлено: 08:14 05.07.2018)
031831
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкБолельщик сборной Англии перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Англии и БельгииБолельщик сборной Англии перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Бельгии
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Чемпионат мира по футболу пробил огромную зияющую брешь в ведущейся на Западе информационной кампании против России. Это признают практически все, в том числе те, кто годами этим занимается. "Матчи используются как форма гибридного оружия и пропаганды, с тем чтобы подорвать и разрушить глобальные санкции, которые свободный мир наложил на Россию", — паникует влиятельная в Демократической партии США конгрессвумен Марси Каптур, автор закона о санкциях в связи с ситуацией на Украине.

Особенно беспокоятся абсолютные чемпионы антироссийской пропаганды последних месяцев — британские СМИ. Приложив максимум усилий для нагнетания страхов и мифов среди англичан накануне мундиаля, они теперь не знают, что делать с потоком реальной информации от соотечественников, не побоявшихся страшилок и приехавших к нам. Популярные в Англии видеоблогеры по пунктам разбирают мифы, тиражировавшиеся британскими СМИ накануне ЧМ-2018, и убедительно опровергают их прямо из России.

© РИА Новости / Елена Руско
Перейти в фотобанк
Убедили не ехать: посольство России высмеяло Times за статью о фанатах
Футбольные эксперты мировой величины в один голос твердят, обращаясь к британцам: "Этот турнир — лучшее, что я когда-либо видел! Приезжайте и наслаждайтесь этим, если есть такая возможность".

Эмоциональную колонку в газете The Guardian написал британский актер Том Розенталь. "Этот. Чемпионат. Мира. Великолепен", — так начинается его статья. Актер честно признается, что наряду со многими англичанами стал жертвой дезинформации. Забавно: это признание опубликовано на страницах газеты, постоянно распространявшей страшные истории о предстоящем чемпионате. То есть устами своего колумниста газета сама себя обвинила в дезинформации.

Англичане постепенно осознают уровень лживости собственных СМИ, и некоторые журналисты оправдываются. Постоянный автор той же The Guardian Марк Беннеттс, проживающий в Москве, даже опубликовал колонку "Не обвиняйте журналистов за плохие новости о России".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В Британии признали отсутствие "российских хулиганов" на ЧМ
Он вынужден признать: "Это правда, что западные — ОК, британские — СМИ переборщили с леденящими кровь историями о мускулистых, татуированных русских футбольных хулиганах, которые уже причмокивали губами в предвкушении пира на костях английских фанатов, достаточно безрассудных для того, чтобы последовать на чемпионат мира за своей командой". Беннеттс ссылается на то, что этот нарратив продвигали "в основном журналисты, не базирующиеся в России".

Трудно принять его аргументы: большинство фейков распространяли как раз здешние собкоры британских газет. Некоторые пытаются это делать и в разгар чемпионата, выискивая исключительно негатив.

К примеру, собкор The Daily Telegraph (еще один лидер в антироссийской кампании накануне ЧМ-2018) Алек Лун опубликовал твит об избиении темнокожего в Москве со ссылкой на виртуальный телеканал, при этом "забыв" упомянуть, что данная история приведена телеканалом со ссылкой на анонимный источник, который сослался на анонимных очевидцев, и не подтверждена полицией.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкБолельщики сборной Англии перед матчем ЧМ-2018 по футболу между сборными Туниса и Англии
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Болельщики сборной Англии перед матчем ЧМ-2018 по футболу между сборными Туниса и Англии

Болельщики сборной Швеции
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
"В политике многое меняется". Мнение о желании министров Швеции посетить ЧМ
Однако понимая, что на общем фоне восторгов все попытки очернить чемпионат мира и происходящее вокруг него уходят в песок, режиссеры антироссийской кампании сменили тактику. Они фактически перестали печатать негатив о самом турнире (твиты британских собкоров не в счет), переключившись на другие страшилки. Так, сразу несколько английских тиражных изданий вытащили из нафталина уже подзабытое "дело Скрипаля".

Как обычно, со ссылкой на Скотленд-Ярд газеты сообщили, что практически установлены личности двух "киллеров", пытавшихся отравить британского шпиона. Согласно The Sun, они покинули Альбион на следующий день после покушения и "уже находятся под защитой Владимира Путина". И, мол, только это и оберегает российских "ассасинов" от справедливого возмездия.

Газета даже не задается вопросом о том, что мешает возбудить дело против "убийц" и послать в Россию соответствующее обращение о привлечении их к ответственности. Как и не говорит, что же делать с множеством других версий (со ссылкой все на тот же Скотленд-Ярд) о том, что "спящие агенты", участвовавшие в "покушении", залегли на дно в Британии.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Спортивный журналист о путешествии по России: в Британии такого не было
Тут же другая популярная газета, The Daily Express, публикует историю под пугающим заголовком: "Угроза ВОЙНЫ от России: Путин тестирует новую УЖАСАЮЩУЮ ракету" (именно так, крупным шрифтом). Газету совершенно не смутило то, что речь идет о ракете для С-400, системы, предназначенной как раз для отражения воздушно-космической атаки, а не для нападения. Соответственно, факт испытания такой ракеты свидетельствует о снижении риска атаки на Россию, а вовсе не о том, что Россия угрожает кому-то войной.

Пока западные (как минимум британские) СМИ латают бреши в боевых порядках, проделанные колоссальным успехом чемпионата мира. Но можно не сомневаться, что, как только мундиаль закончится, они возьмутся за привычное дело с утроенной энергией.

Комментировать
Мнение
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
06 июля 17:00
-
Уругвай
-
Франция
06 июля 21:00
-
Бразилия
-
Бельгия
07 июля 17:00
-
Швеция
-
Англия
07 июля 21:00
-
Россия
-
Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018
06 июля 17:00
-
Уругвай
-
Франция
06 июля 21:00
-
Бразилия
-
Бельгия
07 июля 17:00
-
Швеция
-
Англия
07 июля 21:00
-
Россия
-
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена