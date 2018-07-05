"Это лучшее что я видел!" Как чемпионат мира разрушает мифы о России

Болельщик сборной Англии перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Бельгии

Болельщик сборной Англии перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Бельгии

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Чемпионат мира по футболу пробил огромную зияющую брешь в ведущейся на Западе информационной кампании против России. Это признают практически все, в том числе те, кто годами этим занимается. "Матчи используются как форма гибридного оружия и пропаганды, с тем чтобы подорвать и разрушить глобальные санкции, которые свободный мир наложил на Россию", — паникует влиятельная в Демократической партии США конгрессвумен Марси Каптур, автор закона о санкциях в связи с ситуацией на Украине.

Особенно беспокоятся абсолютные чемпионы антироссийской пропаганды последних месяцев — британские СМИ. Приложив максимум усилий для нагнетания страхов и мифов среди англичан накануне мундиаля, они теперь не знают, что делать с потоком реальной информации от соотечественников, не побоявшихся страшилок и приехавших к нам. Популярные в Англии видеоблогеры по пунктам разбирают мифы, тиражировавшиеся британскими СМИ накануне ЧМ-2018, и убедительно опровергают их прямо из России.

Эмоциональную колонку в газете The Guardian написал британский актер Том Розенталь. "Этот. Чемпионат. Мира. Великолепен", — так начинается его статья. Актер честно признается, что наряду со многими англичанами стал жертвой дезинформации. Забавно: это признание опубликовано на страницах газеты, постоянно распространявшей страшные истории о предстоящем чемпионате. То есть устами своего колумниста газета сама себя обвинила в дезинформации.

Англичане постепенно осознают уровень лживости собственных СМИ, и некоторые журналисты оправдываются. Постоянный автор той же The Guardian Марк Беннеттс, проживающий в Москве, даже опубликовал колонку "Не обвиняйте журналистов за плохие новости о России".

Он вынужден признать: "Это правда, что западные — ОК, британские — СМИ переборщили с леденящими кровь историями о мускулистых, татуированных русских футбольных хулиганах, которые уже причмокивали губами в предвкушении пира на костях английских фанатов, достаточно безрассудных для того, чтобы последовать на чемпионат мира за своей командой". Беннеттс ссылается на то, что этот нарратив продвигали "в основном журналисты, не базирующиеся в России".

Трудно принять его аргументы: большинство фейков распространяли как раз здешние собкоры британских газет. Некоторые пытаются это делать и в разгар чемпионата, выискивая исключительно негатив.

К примеру, собкор The Daily Telegraph (еще один лидер в антироссийской кампании накануне ЧМ-2018) Алек Лун опубликовал твит об избиении темнокожего в Москве со ссылкой на виртуальный телеканал, при этом "забыв" упомянуть, что данная история приведена телеканалом со ссылкой на анонимный источник, который сослался на анонимных очевидцев, и не подтверждена полицией.

Однако понимая, что на общем фоне восторгов все попытки очернить чемпионат мира и происходящее вокруг него уходят в песок, режиссеры антироссийской кампании сменили тактику. Они фактически перестали печатать негатив о самом турнире (твиты британских собкоров не в счет), переключившись на другие страшилки. Так, сразу несколько английских тиражных изданий вытащили из нафталина уже подзабытое "дело Скрипаля".

Как обычно, со ссылкой на Скотленд-Ярд газеты сообщили, что практически установлены личности двух "киллеров", пытавшихся отравить британского шпиона. Согласно The Sun, они покинули Альбион на следующий день после покушения и "уже находятся под защитой Владимира Путина". И, мол, только это и оберегает российских "ассасинов" от справедливого возмездия.

Газета даже не задается вопросом о том, что мешает возбудить дело против "убийц" и послать в Россию соответствующее обращение о привлечении их к ответственности. Как и не говорит, что же делать с множеством других версий (со ссылкой все на тот же Скотленд-Ярд) о том, что "спящие агенты", участвовавшие в "покушении", залегли на дно в Британии.

Тут же другая популярная газета, The Daily Express, публикует историю под пугающим заголовком: "Угроза ВОЙНЫ от России: Путин тестирует новую УЖАСАЮЩУЮ ракету" ( именно так, крупным шрифтом ). Газету совершенно не смутило то, что речь идет о ракете для С-400, системы, предназначенной как раз для отражения воздушно-космической атаки, а не для нападения . Соответственно, факт испытания такой ракеты свидетельствует о снижении риска атаки на Россию, а вовсе не о том, что Россия угрожает кому-то войной.

Пока западные (как минимум британские) СМИ латают бреши в боевых порядках, проделанные колоссальным успехом чемпионата мира. Но можно не сомневаться, что, как только мундиаль закончится, они возьмутся за привычное дело с утроенной энергией.