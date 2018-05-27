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Страшные сказки от "Таймс": русские прячут уродливые деревни от иностранцев

08:0027.05.2018
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкГраффити, посвященное чемпионату мира по футболу-2018, нарисованное на стене жилого дома в МосквеГраффити, посвященное чемпионату мира по футболу-2018, нарисованное на стене жилого дома в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Ни дня без "пугающей" России — похоже, это новый девиз британской прессы. Не успела утихнуть история со Скрипалями, как все основные СМИ переключились на грядущий чемпионат мира по футболу и каждый день выдают страшные рассказы о том, как в России все ужасно.

Газета The Guardian опубликовала пространный материал, написанный шестью штатными критиками (далекими от футбола). Судя по их творчеству, в России процветает расизм, правит мафия, все ностальгируют по Сталину и даже новенькие стадионы, построенные под ЧМ-2018, выглядят ужасно.

Болельщики футбольного клуба Ливерпуль. Архив
© РИА Новости / Владимир Песня
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Не осталась в стороне и The Times. На этой неделе ее российский собкор Том Парфитт, живущий в Москве с 2002 года, сочинил заметку "Русские прячут уродливую деревню от чемпионата мира". Речь о том, что российские власти в поселке Глебовский (Истринский район Московской области), где будет базироваться сборная Франции, прикрыли старые покосившиеся дома огромным забором. То есть построили "так называемую потемкинскую деревню, чтобы скрыть неприглядную нищету", делает вывод автор. И даже рассказывает публике, кто такой князь Потемкин и почему в России сложилась традиция утаивать от вельмож и иностранцев страшную правду о бедствующих деревнях и селах.

Британских болельщиков как бы подготавливают: "Не верьте тем красотам, которые вы увидите. За этими фасадами — жуткая нищета и разруха".

Английские болельщики. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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В подтверждение своих слов Парфитт приводит размытое фото какого-то ржавого гаража. Но при этом упускает одну немаловажную деталь: заборы вокруг тренировочных баз сборных, участвующих в чемпионате мира, — жесткое требование ФИФА.

Это оговаривается в заявке каждой страны, претендующей на проведение ЧМ. Согласно нормативам, должен быть сооружен "забор вокруг периметра тренировочного поля не менее двух метров в высоту, покрытый облицовочным материалом". То есть это не прихоть России, да и князь Потемкин здесь ни при чем. Это обязательное условие для организаторов всех чемпионатов мира.

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкТренировочные поля Учебно-тренировочного центра "Новогорск", где будет базироваться сборная России по футболу во время ЧМ-2018
© РИА Новости / Антон Денисов
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Тренировочные поля Учебно-тренировочного центра "Новогорск", где будет базироваться сборная России по футболу во время ЧМ-2018

И если бы автор британской газеты захотел убедиться в том, что это не "ноу-хау" российских властей, он мог бы заглянуть на сайт компании Zaun — ведущей в области строительства заборов у него в стране, она сотрудничает в том числе и с британской футбольной ассоциацией — и узнать о технических требованиях к спортивным базам, а также о том, что ограждения эти защищают от шпионажа соперников — именно поэтому они должны быть сплошными.

Английские болельщики
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Британских болельщиков пугают: Россия — страшное место
Но ведь это не входило в планы автора, как вы понимаете. Это не соответствовало бы концепции "потемкинских деревень". К слову, каждый желающий может убедиться по съемкам с коптера, что вид вокруг спортивной базы сборной Франции в поселке Глебовский не такой уж и "уродливый", как рисует собкор The Times.

Действительно, к стадиону примыкают три частных дома с покосившимся гаражом. Однако с другой стороны — приличные новые многоэтажки, между которыми просматривается живописный пруд и лес. Рядом — современное здание Глебовской школы, капитально отремонтированной еще до выбора поселка в качестве базы сборной Франции.

После ЧМ-2018 стадион, сооруженный для французов, отдадут как раз школьникам.

Основатель фонда Обнаженные сердца, топ-модель Наталья Водянова на церемонии предварительной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018 в Константиновском дворце в Стрельне
© РИА Новости / Константин Чалабов
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А теперь самое смешное: именно сборная Англии обратилась к организаторам ЧМ с просьбой соорудить вокруг тренировочного стадиона не двухметровый, как требуют обязательные стандарты, а шестиметровый забор. Примеру англичан последовали и некоторые другие сборные.

Но знаток России Парфитт все равно уверен, что истинная цель ограждений — сокрытие от иностранцев российской "нищеты". И можно только догадываться, какие еще сказки появятся в британской прессе, когда первенство начнется.

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