Страшные сказки от "Таймс": русские прячут уродливые деревни от иностранцев

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости
Ни дня без "пугающей" России — похоже, это новый девиз британской прессы. Не успела утихнуть история со Скрипалями, как все основные СМИ переключились на грядущий чемпионат мира по футболу и каждый день выдают страшные рассказы о том, как в России все ужасно.
Газета The Guardian опубликовала пространный материал, написанный шестью штатными критиками (далекими от футбола). Судя по их творчеству, в России процветает расизм, правит мафия, все ностальгируют по Сталину и даже новенькие стадионы, построенные под ЧМ-2018, выглядят ужасно.
Британских болельщиков как бы подготавливают: "Не верьте тем красотам, которые вы увидите. За этими фасадами — жуткая нищета и разруха".
Это оговаривается в заявке каждой страны, претендующей на проведение ЧМ. Согласно нормативам, должен быть сооружен "забор вокруг периметра тренировочного поля не менее двух метров в высоту, покрытый облицовочным материалом". То есть это не прихоть России, да и князь Потемкин здесь ни при чем. Это обязательное условие для организаторов всех чемпионатов мира.
И если бы автор британской газеты захотел убедиться в том, что это не "ноу-хау" российских властей, он мог бы заглянуть на сайт компании Zaun — ведущей в области строительства заборов у него в стране, она сотрудничает в том числе и с британской футбольной ассоциацией — и узнать о технических требованиях к спортивным базам, а также о том, что ограждения эти защищают от шпионажа соперников — именно поэтому они должны быть сплошными.
Действительно, к стадиону примыкают три частных дома с покосившимся гаражом. Однако с другой стороны — приличные новые многоэтажки, между которыми просматривается живописный пруд и лес. Рядом — современное здание Глебовской школы, капитально отремонтированной еще до выбора поселка в качестве базы сборной Франции.
После ЧМ-2018 стадион, сооруженный для французов, отдадут как раз школьникам.
Но знаток России Парфитт все равно уверен, что истинная цель ограждений — сокрытие от иностранцев российской "нищеты". И можно только догадываться, какие еще сказки появятся в британской прессе, когда первенство начнется.